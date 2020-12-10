Децентрализацию надо закрепить в Конституции: нет времени почивать на лаврах, - представитель ЕС в Украине Маасикас

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул важность завершения основной части реформы децентрализации в Украине и призвал продолжать ее.

Об этом он заявил во время международной онлайн-конференции "Развитие громад: доверие, институты, финансы и люди", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На следующий день после местных выборов Украина вошла в новую эру, когда у громад есть новые ресурсы, новые границы ответственности, больше возможностей самоуправления и, наконец, возможность лучше служить своим гражданам. Конечно, нет времени почивать на лаврах, и мы очень надеемся, что эта реформа абсолютно будет вмонтирована в государственную структуру и будет нести дальше положительные результаты по всей стране", - отметил дипломат.

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Маасикас подчеркнул, что 2020-й год является историческим для Украины, когда состоялось завершение "основной части реформы с созданием новой карты по административному делению", и призвал продолжать реформу, в том числе работу над законопроектами относительно местных государственных администраций и местного самоуправления.

"Законопроект о местных государственных администрациях уже зарегистрирован в Раде, закон (проект. - Ред.) о местном самоуправлении - сейчас происходит интенсивное обсуждение касательно него, проект еще не был зарегистрирован, но мы ожидаем, что вскоре его зарегистрируют. Эти два закона должны обеспечить гладкую партнерскую перестройку отношений на местном уровне, и я очень ожидаю увидеть эти документы в работе", - отметил посол.

Вместе с тем он подчеркнул важность в дальнейшем внести необходимые изменения в Конституцию для окончательного завершения реформы и закрепления ее достижений.

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"Также заслуживает внимания вопрос потенциального внесении изменений в Конституцию Украины. Я надеюсь, что придет время, когда реформу децентрализации окончательно, уже полностью внесут в Конституцию, безусловно, после надлежащих консультаций со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Маасикас.

В то же время посол добавил, что децентрализация является одним из лучших примеров успеха после Революции Достоинства и сделала Украину ближе к ЕС.