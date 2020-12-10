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Новости Политика Украины
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Децентрализацию надо закрепить в Конституции: нет времени почивать на лаврах, - представитель ЕС в Украине Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Децентрализацию надо закрепить в Конституции: нет времени почивать на лаврах, - представитель ЕС в Украине Маасикас

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул важность завершения основной части реформы децентрализации в Украине и призвал продолжать ее.

Об этом он заявил во время международной онлайн-конференции "Развитие громад: доверие, институты, финансы и люди", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На следующий день после местных выборов Украина вошла в новую эру, когда у громад есть новые ресурсы, новые границы ответственности, больше возможностей самоуправления и, наконец, возможность лучше служить своим гражданам. Конечно, нет времени почивать на лаврах, и мы очень надеемся, что эта реформа абсолютно будет вмонтирована в государственную структуру и будет нести дальше положительные результаты по всей стране", - отметил дипломат.

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Маасикас подчеркнул, что 2020-й год является историческим для Украины, когда состоялось завершение "основной части реформы с созданием новой карты по административному делению", и призвал продолжать реформу, в том числе работу над законопроектами относительно местных государственных администраций и местного самоуправления.

"Законопроект о местных государственных администрациях уже зарегистрирован в Раде, закон (проект. - Ред.) о местном самоуправлении - сейчас происходит интенсивное обсуждение касательно него, проект еще не был зарегистрирован, но мы ожидаем, что вскоре его зарегистрируют. Эти два закона должны обеспечить гладкую партнерскую перестройку отношений на местном уровне, и я очень ожидаю увидеть эти документы в работе", - отметил посол.

Вместе с тем он подчеркнул важность в дальнейшем внести необходимые изменения в Конституцию для окончательного завершения реформы и закрепления ее достижений.

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"Также заслуживает внимания вопрос потенциального внесении изменений в Конституцию Украины. Я надеюсь, что придет время, когда реформу децентрализации окончательно, уже полностью внесут в Конституцию, безусловно, после надлежащих консультаций со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Маасикас.

В то же время посол добавил, что децентрализация является одним из лучших примеров успеха после Революции Достоинства и сделала Украину ближе к ЕС.

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Топ комментарии
+2
Тем более, что это нифига не ЗЕ-власти лавры.
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10.12.2020 15:32
+1
Единственное, осталось уточнить какому "народу" власть фактически принадлежит.
Я так подозреваю, что "народ" вот этот:
Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас - Цензор.НЕТ 3959
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10.12.2020 16:20
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Децентрализацию надо закрепить в Конституции: нет времени почивать на лаврах, - представитель ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 9424
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10.12.2020 15:19 Ответить
Вначале следующий этап реформы - оплата всех налогов в местные бюджеты!
А потом закрепить в Конституции.
Обязательства отдали местным органам, а деньги выклянчивают в Киеве.
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10.12.2020 15:31 Ответить
а кто будет платить армии?)))
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10.12.2020 15:40 Ответить
відсоток. Чим заможніша громада - тим вищий відсоток за безпеку іх скарбниці.
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10.12.2020 16:04 Ответить
тогда какой смысл делать ее богаче?
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10.12.2020 17:45 Ответить
Как в нормальных странах, перечисляется 10-15% в госбюджет.
Иначе, громадам нет смысла развиваться и больше зарабатывать. Выгоднее "подмазывать" распределяющих.
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10.12.2020 16:46 Ответить
это ты сам придумал или подсказал кто?))) пока будут всякие субсидии, бесплатные проезды, безоплатные квартиры и прочая халява от государства, такое государство обречено на нищету
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10.12.2020 17:44 Ответить
Халява с социалкой есть и в Швеции и живут прекрасно.пока есть Каломойша и Ахметка,государство обречено на нищету
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10.12.2020 20:09 Ответить
вот когда ты будешь столько же налогов платить как в швеции тогда и жить будешь как в швеции)))
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11.12.2020 07:30 Ответить
Для того чтобы платить налоги как в Швеции, надо для начала зарабатывать как в Швеции.в процентном соотношении мы платим в казну не меньше шведов,проблема в том,что Каломойша с Ахметками не платят.
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11.12.2020 11:40 Ответить
в первую очередь у украинцев должно мозгов быть хотя бы на половину от шведских)))) они никогда не выберут в президенты комика а в парламент свадебного фотографа))) подойди к зеркалу и внимательно всмотрись в него. а не ты ли проблема самому себе?
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12.12.2020 05:56 Ответить
Тем более, что это нифига не ЗЕ-власти лавры.
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10.12.2020 15:32 Ответить
"немає часу почивати на лаврах"
е, друже, погано ти бубочку знаєш!
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10.12.2020 15:35 Ответить
Так і це замало! Всі суди необхідно перевести в зовнішнє управління!
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10.12.2020 15:48 Ответить
Кремлевские Хмыри проведут вакцинацию,децентрализацию и новый короновирусный Новичок Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас - Цензор.НЕТ 2323А Путлера повесят вниз головой как Бенито Муссолини....
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10.12.2020 15:37 Ответить
"Децентрализацию (Федерализацию) надо закрепить в Конституции" - это требование врага.
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10.12.2020 16:00 Ответить
А що там у нас не так з Конституцією? Там чітко написано - влада належить народу. Отже і місцевим органам управління обраних громадою. Що ще треба дописувати? Федералізацію?
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10.12.2020 16:05 Ответить
Единственное, осталось уточнить какому "народу" власть фактически принадлежит.
Я так подозреваю, что "народ" вот этот:
Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас - Цензор.НЕТ 3959
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10.12.2020 16:20 Ответить
Т.з. "децентралізація" в країні з розгулом сепаратизму (болгарського, румунського, мадярського), українофобії в крупних містах Півдня і Сходу, окупації росією Криму, україноненависництва і розгулу сепаратизму на Донбасі, більш ніж реальною загрозою московського вторгнення - то злочин української влади. В такі часи держава має бути жорстко централізованою, навіть диктатурою.
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10.12.2020 20:31 Ответить
готовят гражданскую
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10.12.2020 22:27 Ответить
 
 