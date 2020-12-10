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Новости Политика Украины
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Стратегию развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома", необходимо разработать как можно скорее, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегию развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома", необходимо разработать как можно скорее, - Данилов

Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, частью которой должна стать единая согласованная позиция по трансформации Государственного концерна "Укроборонпром", нужно разработать в максимально сжатые сроки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В ходе межведомственного совещания в четверг, посвященного вопросу трансформации "Укроборонпрома" Данилов отметил, что изменение организации работы ОПК в целом и трансформации Концерна в частности является сегодня приоритетными задачами, определенным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Данилов напомнил, что задачи по реформированию ОПК, в частности, Концерна, определены четырьмя решениями СНБО (в марте и мае 2016г, в марте 2019г и в феврале этого года) и Государственной целевой программой реформирования и развития ОПК на период до 2021 года.

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По словам секретаря СНБО, в этом году выполнение соответствующих задач решением СНБО Украины возложено на Кабинет Министров.

Участники заседания высказали свое видение путей реформирования Концерна. Среди прочего, отмечалось, что реализация мероприятий по реформированию ГК "Укроборонпром" должна происходить только на основе документов, одобренных президентом и СНБО.

Подводя итоги, Данилов отметил, что разработка Стратегии развития ОПК предусмотрена Стратегией национальной безопасности Украины, утвержденной указом Президента Украины от 14 сентября 2020г № 392.

"Единая согласованная позиция по трансформации Концерна должна стать частью Стратегии. Нам надо работать максимально быстро, привлекать к этой работе ученых и представителей частного сектора, профильного парламентского комитета. Это сотрудничество в интересах государства", - сказал Данилов.

Данилов отметил, что во время трансформации Концерна необходимо сосредоточить усилия прежде всего на обеспечении Вооруженных сил Украины современной высококачественной конкурентоспособной продукцией украинского производства, развитие науки и современных технологий, а также сохранение интеллектуальной собственности, имеющейся в собственности предприятий "Укроборонпрома".

Секретарь СНБО Украины также отметил, что сейчас впервые за достаточно длительное время правительство и Концерн достигли общего видения относительно путей реформирования "Укроборонпрома".

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самая лучшая стратегия развития УОП. должна начаться с расстрела всех вас. потом восстановить то что вы просрали или разграбили. потом производить оружие лучшее в мире. О,,,,,,,,,***
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10.12.2020 15:51 Ответить
30 лет слышу о разработке "стратегий"....сначала за кучу денег разрабатывают "стратегию"...потом под нее назначают временного руководителя - разворовывают - руководителя снимают....проходит время - опять новая "стратегия" и так до того момента когда воровать уже нечего и все уже в частных руках.А государство ГОЛОЕ....Все одно и тоже и так во по всей стране с лакомыми предприятиями и сферами.....Вот 5 лет назад че в Укроборонопрома не было стратегии и плана работ? Да была - и писали ее намного умнее люди чем сейчас у руля власти....выполнили? Нет конечно. ...Пока Зеленского еще не убрал украинский народ - спешат РАЗВОРОВАТЬ...
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10.12.2020 16:03 Ответить
 
 