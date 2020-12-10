Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко

Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1 п.п., в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении, в месячном на 1,3% - такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге относительно решений правления Национального банка по монетарной политике, передает Цензор.НЕТ.

"Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение праздников и вечеринок в общепитах запрещено, - Ляшко

Быстрый потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходов. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии", - отметил Шевченко.

По его словам, влияние "карантина выходного дня" был сравнительно незначительным, "хотя и привел к ухудшению настроений бизнеса и потребителей".

В НБУ ожидают вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. к концу года.

"В дальнейшем, учитывая низкую базу сравнения ожидается дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы. Анонсированные правительством карантинные ограничения на январь 2021 года, по оценкам Национального банка, несущественно повлияют на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию. В то же время сбалансированная монетарная и фискальная политики будут содействовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем", - сказал Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко