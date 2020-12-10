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Новости Политика Украины
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Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко

Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1 п.п., в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении, в месячном на 1,3% - такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге относительно решений правления Национального банка по монетарной политике, передает Цензор.НЕТ.

"Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен.

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Быстрый потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходов. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии", - отметил Шевченко.

По его словам, влияние "карантина выходного дня" был сравнительно незначительным, "хотя и привел к ухудшению настроений бизнеса и потребителей".

В НБУ ожидают вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. к концу года.

"В дальнейшем, учитывая низкую базу сравнения ожидается дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы. Анонсированные правительством карантинные ограничения на январь 2021 года, по оценкам Национального банка, несущественно повлияют на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию. В то же время сбалансированная монетарная и фискальная политики будут содействовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем", - сказал Шевченко.

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Топ комментарии
+6
Толи еще будет с этим зебилами. Может уже пора как настоящий Барыга начинать красть в бюджет, а зебилы?
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10.12.2020 15:47
+4
Ой! Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 249
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10.12.2020 15:47
+4
Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 551
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10.12.2020 15:49
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Ой! Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 249
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10.12.2020 15:47 Ответить
Толи еще будет с этим зебилами. Может уже пора как настоящий Барыга начинать красть в бюджет, а зебилы?
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10.12.2020 15:47 Ответить
А такі да! Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 762
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10.12.2020 15:53 Ответить
браво! рукожопы
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10.12.2020 15:47 Ответить
Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 551
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10.12.2020 15:49 Ответить
шляпа на ёлке символизует будька (добронравова) из скотов. И не нада тут искать какой-та смысл
Інфляція в листопаді виросла до 3,8%: це більше, ніж очікував Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 98
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10.12.2020 16:02 Ответить
масло подсолнечное как поднялось а у них 3,8% суки
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10.12.2020 15:58 Ответить
Ой,и кто это сделал?
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10.12.2020 16:03 Ответить
Чистое враньё - оказывается в росте цен виноват плохой урожай,высокие доходы населения,рост мировых цен и даже какое то восстановление экономики,но ценовые сговоры монополистов,повышение уровня налогообложения,увеличение жадности у взяточников, казнокрадов и непомерный рост госрасходов оказывается тут совсем не при чем.
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10.12.2020 16:09 Ответить
Такая неожиданность... Страна сыпется в пропасть и инфляция тут еще , удивительное совпадение. Зелень вы це зробылы разом ? Хуже не будет?
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10.12.2020 16:16 Ответить
Это временное явление, будем ожидать. Зима, лето, зима лето и зима лето, и никаких проблем.
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10.12.2020 17:11 Ответить
Не Нацбанк, а только новое ЗЕленое руководство Нацбанка не ожидало.

А тем, кто ожидал и говорил об этом в СМИ, Шевченко доганы выписывал, шоб не рушили его светлый образ гениального руководителя.
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10.12.2020 17:46 Ответить
Інфляція в листопаді виросла до 3,8%: це більше, ніж очікував Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9524
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10.12.2020 20:58 Ответить
 
 