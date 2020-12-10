Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы киевлянина, убившего свою бывшую жену на почве раздела имущества
Суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы 56-летнего мужчину, который в результате ссоры убил свою бывшую супругу.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Преступление произошло в июле прошлого года в квартире на улице Каунасской в Днепровском районе столицы. Установлено, что обвиняемый пригласил бывшую жену для решения вопроса дальнейшего раздела имущества. Однако, не дойдя до общего решения, между бывшей парой возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине один точный удар в грудь, от которого та скончалась на месте.
Приговором Днепровского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Обвиняемый оставлен под стражей до вступления приговора в законную силу.
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потому как собаки - это последние ангелы на Земле.
а люди - редкие сволочи в массе своей