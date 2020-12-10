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Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы киевлянина, убившего свою бывшую жену на почве раздела имущества

Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы киевлянина, убившего свою бывшую жену на почве раздела имущества

Суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы 56-летнего мужчину, который в результате ссоры убил свою бывшую супругу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Преступление произошло в июле прошлого года в квартире на улице Каунасской в ​​Днепровском районе столицы. Установлено, что обвиняемый пригласил бывшую жену для решения вопроса дальнейшего раздела имущества. Однако, не дойдя до общего решения, между бывшей парой возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине один точный удар в грудь, от которого та скончалась на месте.

Приговором Днепровского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Обвиняемый оставлен под стражей до вступления приговора в законную силу.

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Киев (25499) приговор (1211) прокуратура (5008) убийство (6479)


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Топ комментарии
+3
Мені здається що за вбивство мають давати не менше 15 років.
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10.12.2020 15:53
+3
Господи бідний чоловік, жаль його, одружився на хвойді, ще тепер і відсидить ні за що.
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10.12.2020 15:55
+2
Бывшая жена надеялась что до самой смерти квартира будет ее - wish granted
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10.12.2020 16:18
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Мені здається що за вбивство мають давати не менше 15 років.
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10.12.2020 15:53 Ответить
Мабуть чоловік був в стані афекту + ніколи не попадав в поле зору правоохоронних органів і ніде не привлікався + хороша характеристика зі школи. Ось і дали такий термін
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10.12.2020 15:56 Ответить
В стані афекту душать або б'ють табуреткою по голові, або 100 разів колять ножем. А одиночний і точний удар ножем в серце це сплановане холоднокровне вбивство.
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10.12.2020 16:00 Ответить
Суд посчитал это как за гуманный поступок, потому что в такой стране ей мучительно больно было жить.
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10.12.2020 15:57 Ответить
он приехала на переговоры из кацапии?
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11.12.2020 01:43 Ответить
Статья 115 часть 1...от 7 до 15...
А если тебе что то кажется...то перекрестись и оно пройдет...
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10.12.2020 15:58 Ответить
А шо не так? Там санкия от 7 до 15, суд дал 9,5.
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10.12.2020 15:56 Ответить
То есть санкция
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10.12.2020 15:56 Ответить
Господи бідний чоловік, жаль його, одружився на хвойді, ще тепер і відсидить ні за що.
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10.12.2020 15:55 Ответить
умышленное убийство во время материального спора - это как раз "ни за что", ага
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11.12.2020 01:44 Ответить
За убийство надо давать убийство
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10.12.2020 15:56 Ответить
У нас за убийство человека дают как за убийство трёх собак
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10.12.2020 16:03 Ответить
а надо давать за убийство собаки как за убийство трех человек
потому как собаки - это последние ангелы на Земле.
а люди - редкие сволочи в массе своей
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11.12.2020 01:45 Ответить
життя дружини оцінили недорого- як украдений мішок картоплі
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10.12.2020 16:08 Ответить
Бывшая жена надеялась что до самой смерти квартира будет ее - wish granted
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10.12.2020 16:18 Ответить
Когда наследники рощена будут делить эту фирму без трагедий тоже не обойдется,алиханова из питера всем покажет кто в доме хозяин.
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10.12.2020 16:48 Ответить
это если ты досидишь на бутылке до тех времен
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11.12.2020 01:46 Ответить
"...Это что... Это не высшая мера. Вот высшую меру я, признаться, переношу с трудом".
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10.12.2020 17:59 Ответить
бабушка Роза очень любила семейные скандалы, поэтому переписывала каждый день завещание.
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11.12.2020 00:15 Ответить
 
 