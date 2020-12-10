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Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко

Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко

"Европейская Солидарность" требует от власти вернуть на повестку дня вопрос получения Плана действий по членству Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

По словам пятого президента, цель партии "ЕС" - сохранить демократическую европейскую Украину и провести ее по пути реформ к единой европейской семье наций, которая гарантирует благосостояние украинцам. А вступление в НАТО гарантирует независимость страны и безопасность людей.

"Мы требуем от властей вернуть на повестку дня вопрос о ПДЧ. Грузия, как видим, имеет шанс получить его в ближайшее время. Об Украине же пока речь не идет, потому что Украина в лице ее нынешнего руководства сама послала сигнал, что не так уж нам этот план и нужен", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году, - Таран

Лидер "ЕС" подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем у любой другой.

"Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях. Однако роль МИД теперь существенно уменьшилась, а реальное руководство внешней политикой осуществляют люди, далекие от понимания ее азов. Отсюда - хаос и отсутствие стратегии. Хуже всего, что прекращено дипломатическое сопротивление российской агрессии, и это дезориентирует наших партнеров", - подчеркнул пятый президент.

"Европейская Солидарность", все наши народные депутаты, которые касаются евроинтеграции и внешней политики, я лично продолжим страховать Украину от непрофессиональных действий власти наружу. Международные контакты занимают весомую часть моего графика", - сказал Порошенко.

По его словам, уже не один западный дипломат обращает внимание на то, что в секторе обороны и безопасности сворачиваются реформы, которые являются ключевыми в части соответствия стандартам НАТО.

Также читайте: Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году, - Таран

Автор: 

НАТО (9970) ПДЧ (137) Порошенко Петр (19595) членство в НАТО (1509) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+11
Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 256
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10.12.2020 16:05
+8
"Дайте ему глобус-не каждую страну покажет"))))))Петр Алексеевич,Вы супер!
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10.12.2020 16:16
+7
А шо на это твой зекретин ответит?хотя ясно,прогундосит про магазины Рошен что то))))
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10.12.2020 16:22
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Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 256
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10.12.2020 16:05 Ответить
у них на это нет времени, они заняты более важным и ответственным делом - отводом украинских войк
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10.12.2020 16:07 Ответить
Лялькі з ганчір"я , діють за волею ляльковода з кремлівського балагана !!))))
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10.12.2020 16:11 Ответить
Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5134
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10.12.2020 16:18 Ответить
народ сделал свой выбор
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10.12.2020 16:19 Ответить
Нарид а не Народ
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10.12.2020 17:13 Ответить
Зелена пліснява ,втілюючи в життя кремлівський сценарій, послідовно здає держаавні інтереси України, впевненно веде Україну в "родную говєнь" Московську орду !!!)))
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10.12.2020 16:09 Ответить
І цієї гидоти в Україні незчисленна кількість !!)))
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10.12.2020 16:14 Ответить
«...Найгірше, (нині) припинено дипломатичний спротив російській агресії, і це дезорієнтує наших партнерів» - і це мусить розуміти кожен український патріот.
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10.12.2020 16:14 Ответить
Дайте ему глобус©
Кому ему?
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10.12.2020 16:14 Ответить
Ти про що недолуге ??))
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10.12.2020 16:15 Ответить
Про текст, озвученный в новости, цитирую специально для альтернативно одарённых

Лидер "ЕС" подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем у любой другой.

"Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях.Источник: https://censor.net/ru/n3236196

Вот и вопрос: кому ему?
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10.12.2020 16:21 Ответить
Это и так всем понятно -самый тупой у нас зеля)
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10.12.2020 16:23 Ответить
Что-то сомневаюсь, чтобы и пеця смог сделать подобное)
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10.12.2020 16:25 Ответить
Это твое пуйло ,которое под себя ходит,ничего не может)а называть Пороха глупым может только полный мудак,как ты,от злости и бессилия
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10.12.2020 16:36 Ответить
Да я его глупым и не называл, это твои собственные слова))Только не понял, а чего
тебя бомбануло?У тебя всегда на слово пеця такая реакция?)
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10.12.2020 16:40 Ответить
Слушай,то что ни зеля,ни ты не сможете "сделать подобное"-это и так понятно)так что пакеда
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10.12.2020 16:43 Ответить
В кассу побежала?Ну да, без четверти пять, надо торопиться. На просрочку не соглашайся, от неё потом просрачка будет))
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10.12.2020 16:46 Ответить
Посмотри выступление Порошенко. Все сорок пять минут. А потом представь на его месте своего осла. Все вопросы отпадут сразу
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10.12.2020 17:16 Ответить
Незачем тратить 45 минут, слушая пустую говорильня, когда одна таблетка рвотного окажет такое же действие за минуту. Так что спасибо, но нет.
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10.12.2020 17:18 Ответить
Посмотри тогда хриплого видосик и радостно глотай блевоту как это привыкли деласть слабоумные зебуины
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10.12.2020 17:21 Ответить
Да и его видео я не смотрю, не нервничай. Всё это слова, белый шум. Смотреть надо по делам.
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10.12.2020 17:29 Ответить
Посмотри тогда эпичное выступление царева--он не стесняясь говорит,что цель нароссии затащить Украину в свое болото и не дай Бог Украина станет жить лучше кацапской помойки. А по делам--нет такой области,в которой зеленая власть еще не обосралась по полной программе. Порошенко именно об этом и говорил.Просто слова очень сложные для понимания зебилов.
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10.12.2020 17:43 Ответить
Царёв это совсем как-то фу, убогий любитель зоофилии. Такое не то, что смотреть не надо, а удалять со всяких ётубов по окончанию загрузки. Ну, а насчёт обсирания я несколько много мнения придерживаюсь.
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10.12.2020 17:46 Ответить
Можно поинтересоваться,почему ,,иного мнения,,-есть варианты? Тогда поведайте всем о них. Прям очень интересно было бы послушать о ,,достижениях,, зеленой власти.
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10.12.2020 18:04 Ответить
То прям бодро отвечал,то делся куда то на достижениях своего обосратыша. Чудеса прямо
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10.12.2020 18:19 Ответить
Домой шёл после работы, почитайте какая погода в Киеве, она даже удостоилась попасть на ленту новостей ЦН, при гололёде, знаете ли, не до обмена любезностями, учитывая перспективу сломать себе руку или ногу По поводу иного мнения о пресловутых достижениях-варианты есть. Почитайте, например, что такое системный кризис, и лечиться ли он реформами, а потом экстраполируйте на прочитанное недавнее интервью Саакашвили про потерю управляемости.
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10.12.2020 18:54 Ответить
Ладно, тут стримы пошли по Киберпранку 2077, сорри, но мне пора.
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10.12.2020 19:55 Ответить
Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6569 https://censor.net/ru/user/479562Вот и вопрос: кому ему?----------Реальному керівництву зовнішньою політикою, членограям з 95 квартала !!!))))
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10.12.2020 16:27 Ответить
И чем тот же Кулеба плох по сравнению, например, с тем же Климкиным?
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10.12.2020 16:29 Ответить
Мова не про Кулебу!! Ти мабуть не розумієшь прочитане, або не бажаєшь сприйняти ---"реально руководят люди далёкие от понимания азов дипломатии " !!)))
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10.12.2020 16:36 Ответить
Сомневаюсь, что МИДом руководит какой-нибудь Ющик. Не его это.
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10.12.2020 16:37 Ответить
Є така собі конторка під назвою ОП,де працюють навіть не держслужбовці України!!Це якесь приватне підприємство по вирішенню державних питань!! Таке можливо лише в Україні при зевладі !!!)))
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10.12.2020 16:42 Ответить
Ну так всего через какие-то 3,5 года примерно всё можно будет поменять путём выборов))Ну, или пораньше, уже известным путём)))Всё в ваших руках ткскзть))
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10.12.2020 16:44 Ответить
Докладем максімум зусиль !!)))
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10.12.2020 16:48 Ответить
Та я даже по комментам на форуме вижу, "кипит наш форум возмущённый" и всё такое)))
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10.12.2020 16:50 Ответить
Булоб гірше якби не кипів!!))
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10.12.2020 17:02 Ответить
Юзик т.е., телефон исправил.
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10.12.2020 16:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/479562, тебе править не лише мобіла, а й родолякова методичка.
До речі, бот зебільний, а нафіга тобі ще одна акка?
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10.12.2020 16:50 Ответить
А у какаотузиков все, кто не за Порошенко-боты.
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10.12.2020 16:56 Ответить
Главное знать где Панама и Мальдивы.
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10.12.2020 16:32 Ответить
Сраколізи шикуйсь! 😆
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10.12.2020 16:16 Ответить
"Дайте ему глобус-не каждую страну покажет"))))))Петр Алексеевич,Вы супер!
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10.12.2020 16:16 Ответить
Глубже, глубже нужно Валерия. И тщательнее 😎
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10.12.2020 16:18 Ответить
А шо на это твой зекретин ответит?хотя ясно,прогундосит про магазины Рошен что то))))
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10.12.2020 16:22 Ответить
По темі є шо сказати, чи ви зайшли повітря зіпсувать?
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10.12.2020 16:24 Ответить
А що можна сказати "по темі"? Вимагати (требовать) - це не мішки тягати....
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10.12.2020 16:31 Ответить
Вимогати-це право будь-якого громадянина,чи групи громадян !!)))
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10.12.2020 16:38 Ответить
Хто в країні презЕдент? Хто повинен це робити?
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Якщо клепки не вистачає і ні на що путнє не здатен, хай попросить Пороха цим зайнятись.
Чи ви вважаєте, що фсб-шний дерьмак, або фуйло, з цим краще "впораються"?
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10.12.2020 16:43 Ответить
Так вона і так тебе, тупого, непогано "нагнула"... Це ж тільки ви, "батраки лахтинські", "не доганяєте", про кого йде мова...
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10.12.2020 16:27 Ответить
Не можна, Петре Олексійовичу. Це засмутить владімвладімича. З ким же буде бубочка таємно гомоніти?
10.12.20 09:15 https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory
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10.12.2020 16:30 Ответить
Цікаво ,а що цього разу Бубочка в очах )(уйла побачить ???)))
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10.12.2020 16:44 Ответить
Спасибо комсомолке ГДР фрау Меркель за заваленную ей программу ПДЧ для Украины.
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10.12.2020 16:52 Ответить
НАТО должно вернуть ПДЧ Украины в повестку дня!
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10.12.2020 16:57 Ответить
Дивись як він ожив,той Барига!..Указанія дає...А ще рік тому сиділо тихо,як г... в траві,боялось що посадять,бігало по світу покровителів шукало...Аж пика схудла...А натомість Зєля пику нажер на президентських харчах...Вони так міняються...Раз один є поцом а другий його вироком,а раз - навпаки...
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10.12.2020 17:11 Ответить
дебіл, ти би брехав якось правдоподібніше...
Хоча, ви, 73/43%-тні, завжди брешете, як пику розкриваєте
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10.12.2020 17:14 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/12/10/petro-poroshenko-zaklykaye-provesty-zakryte-zasidannya-parlamentu-z-pytan-oboronozdatnosti-*******/ Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання і зупинити підрив обороноздатності країни.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
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10.12.2020 17:17 Ответить
*Требуєт.... требуєт * ..Хай спочатку у Маринки *требуєт * .
Чого ж коли п*ять років барижив не приєдналися до ПДЧ НАТО .А тому що там конкретно сказали ..У нас війна з Мордором .!
ПС )))) Чому всі екси стають такими зарозумними ..!?
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10.12.2020 17:50 Ответить
Вы,зебилы,до сих пор от Порошенко всего себе требуете--от уважения и поднятия пенсии до смены лампочки в подьезде и убрать гавно на лестничной площадке тобой наложенное. И это не смущает ни одного зебила.Ты или крестик сними или трусы одень.
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10.12.2020 18:12 Ответить
а шо всі хто налаштовані проти Петра-месії автоматично зараховуються до зебілів?
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10.12.2020 18:25 Ответить
лишається тільки з'ясувати - він гетьман, месія чи цар...
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10.12.2020 18:57 Ответить
До гетьмана ему бесконечно крутить педали, царь пока что в раше и в белке, а он коллега и рукопожатный рашистскому царю тут что не говори а просекли спец службы выдали материал и благодаря его популярности в народе Синютка проиграл выборы во Львове
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10.12.2020 19:27 Ответить
Да к сожалению это диагноз у них даже евреи и ары - зебилы и кацапы
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10.12.2020 19:19 Ответить
Сидел бы уже и молчал неудачник и болтун нет прощения и признания после того что опубликовал Деркачь и спецслужбы пришёл бы к власти Смешко думаю разобрались бы кто чем занимался и сдавал интересы государства
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10.12.2020 19:10 Ответить
Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7514
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11.12.2020 00:05 Ответить
Какой он все таки д....
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11.12.2020 07:58 Ответить
 
 