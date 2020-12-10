Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко

"Европейская Солидарность" требует от власти вернуть на повестку дня вопрос получения Плана действий по членству Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

По словам пятого президента, цель партии "ЕС" - сохранить демократическую европейскую Украину и провести ее по пути реформ к единой европейской семье наций, которая гарантирует благосостояние украинцам. А вступление в НАТО гарантирует независимость страны и безопасность людей.

"Мы требуем от властей вернуть на повестку дня вопрос о ПДЧ. Грузия, как видим, имеет шанс получить его в ближайшее время. Об Украине же пока речь не идет, потому что Украина в лице ее нынешнего руководства сама послала сигнал, что не так уж нам этот план и нужен", - подчеркнул Порошенко.

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Лидер "ЕС" подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем у любой другой.

"Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях. Однако роль МИД теперь существенно уменьшилась, а реальное руководство внешней политикой осуществляют люди, далекие от понимания ее азов. Отсюда - хаос и отсутствие стратегии. Хуже всего, что прекращено дипломатическое сопротивление российской агрессии, и это дезориентирует наших партнеров", - подчеркнул пятый президент.

"Европейская Солидарность", все наши народные депутаты, которые касаются евроинтеграции и внешней политики, я лично продолжим страховать Украину от непрофессиональных действий власти наружу. Международные контакты занимают весомую часть моего графика", - сказал Порошенко.

По его словам, уже не один западный дипломат обращает внимание на то, что в секторе обороны и безопасности сворачиваются реформы, которые являются ключевыми в части соответствия стандартам НАТО.

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