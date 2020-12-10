Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко
"Европейская Солидарность" требует от власти вернуть на повестку дня вопрос получения Плана действий по членству Украины в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.
По словам пятого президента, цель партии "ЕС" - сохранить демократическую европейскую Украину и провести ее по пути реформ к единой европейской семье наций, которая гарантирует благосостояние украинцам. А вступление в НАТО гарантирует независимость страны и безопасность людей.
"Мы требуем от властей вернуть на повестку дня вопрос о ПДЧ. Грузия, как видим, имеет шанс получить его в ближайшее время. Об Украине же пока речь не идет, потому что Украина в лице ее нынешнего руководства сама послала сигнал, что не так уж нам этот план и нужен", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем у любой другой.
"Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях. Однако роль МИД теперь существенно уменьшилась, а реальное руководство внешней политикой осуществляют люди, далекие от понимания ее азов. Отсюда - хаос и отсутствие стратегии. Хуже всего, что прекращено дипломатическое сопротивление российской агрессии, и это дезориентирует наших партнеров", - подчеркнул пятый президент.
"Европейская Солидарность", все наши народные депутаты, которые касаются евроинтеграции и внешней политики, я лично продолжим страховать Украину от непрофессиональных действий власти наружу. Международные контакты занимают весомую часть моего графика", - сказал Порошенко.
По его словам, уже не один западный дипломат обращает внимание на то, что в секторе обороны и безопасности сворачиваются реформы, которые являются ключевыми в части соответствия стандартам НАТО.
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Кому ему?
Лидер "ЕС" подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем у любой другой.
"Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях.Источник: https://censor.net/ru/n3236196
Вот и вопрос: кому ему?
тебя бомбануло?У тебя всегда на слово пеця такая реакция?)
До речі, бот зебільний, а нафіга тобі ще одна акка?
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Якщо клепки не вистачає і ні на що путнє не здатен, хай попросить Пороха цим зайнятись.
Чи ви вважаєте, що фсб-шний дерьмак, або фуйло, з цим краще "впораються"?
10.12.20 09:15 https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory
Хоча, ви, 73/43%-тні, завжди брешете, як пику розкриваєте
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
Чого ж коли п*ять років барижив не приєдналися до ПДЧ НАТО .А тому що там конкретно сказали ..У нас війна з Мордором .!
ПС )))) Чому всі екси стають такими зарозумними ..!?