Местные выборы-2020 стали одними из сложнейших в истории Украины, - замглавы ЦИК Плукар

После окончания избирательного процесса в рамках местных выборов-2020 необходимо обеспечить надлежащую доработку избирательных процедур.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Виталий Плукар во время V Форума местного самоуправления "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦИК.

Как отмечается, Виталий Плукар положительно оценил результаты проведения местных выборов 25 октября текущего года. Однако заметил, что эти выборы стали одними из самых сложных в истории Украины, в связи с условиями, которые сложились во время их организации. Также он обратил внимание на проблематику, которая возникала в процессе реализации избирательного законодательства и затрудняла избирательный процесс, что, в частности, оговаривалось пробелами, коллизиями, несовершенствами и нечеткостями в понимании тех или иных правовых норм Избирательного кодекса. Среди основных вызовов заместитель председателя комиссии выделил прежде всего такие: новое избирательное законодательство, одновременное проведение реформы административно-территориального устройства, а также влияние пандемии COVID-19.

В завершение Виталий Плукар отметил, что проблемные вопросы требуют широкой дискуссии о путях их решения и соответственно более четкого и качественного правового урегулирования на законодательном уровне. Поэтому приоритетной задачей после окончания избирательного процесса местных выборов 2020 является надлежащая доработка избирательных процедур, устранение пробелов и совершенствование норм Кодекса.

"Кроме того, стоит уделить отдельное внимание развитию инфраструктуры, направленной на повышение правовой культуры, правового сознания и профессионализации участников избирательного процесса", - отметил заместитель председателя ЦИК.

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