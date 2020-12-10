Совет Европы рассмотрит продление санкций против РФ из-за агрессии в Украине, - Меркель

В повестке дня встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря стоит ряд внешнеполитических вопросов, в том числе о продлении антироссийских санкций, связанных с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом заседания в Брюсселе.

"Мы, конечно, обсудим целый ряд внешнеполитических вопросов, например отношения ЕС с Турцией, а также продление санкций в отношении России в связи с Украиной", - сказала Меркель.

Важной темой, по ее словам, является обсуждение климатических целей, единство среди стран-членов пока не достигнуто. Германия, заверила канцлер, поддерживает достижение цели "климатического нейтралитета" к 2050 году и сокращение парниковых выбросов на 55% к 2030 году.

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