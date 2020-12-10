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Новости Санкции против России
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Совет Европы рассмотрит продление санкций против РФ из-за агрессии в Украине, - Меркель

Совет Европы рассмотрит продление санкций против РФ из-за агрессии в Украине, - Меркель

В повестке дня встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря стоит ряд внешнеполитических вопросов, в том числе о продлении антироссийских санкций, связанных с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом заседания в Брюсселе.

"Мы, конечно, обсудим целый ряд внешнеполитических вопросов, например отношения ЕС с Турцией, а также продление санкций в отношении России в связи с Украиной", - сказала Меркель.

Важной темой, по ее словам, является обсуждение климатических целей, единство среди стран-членов пока не достигнуто. Германия, заверила канцлер, поддерживает достижение цели "климатического нейтралитета" к 2050 году и сокращение парниковых выбросов на 55% к 2030 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили соблюдение перемирия на Донбассе, - Кремль

Автор: 

Меркель Ангела (2125) россия (95441) санкции (11276) Совет Европы (699) Евросоюз (17102)


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Не сумніваюсь, що Порох за санкції для касапів особисто перетер і з Анжелою, і з Макроном
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10.12.2020 16:32 Ответить
Потомки готов должны помочь соседям по Черняховской культуре-украинцам- снова загнать в пещеры северных пещерных гамадрилов-мордву.болотную
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10.12.2020 16:40 Ответить
РФ не вернет Донбасс пока там Путин и такая Россия. Донбасс можно будет вернуть или если власть в РФ сменится на лояльную и про Западную или если в РФ или революция начнется или она начнет разваливаться. Потому нужно не вести глупые переговоры с РФ, а нужно прокладывать путь к или смене власти в РФ на про Западную или чтобы там началась революция, а средства к этим задачам - это вести переговоры с Западом - с США и Британией в первую очередь и другими Западными лидерами, чтобы усиливать санкции против РФ и вести мощную холодную войну и опустить железный занавес перед РФ. Изолировать РФ и закрывать продажу ресурсов РФ и договариваться, чтобы Запад покупал ресурсы у других стран и отказывался от русских ресурсов и не кормил Россию ибо они с этих денег воюют против Украины и других стран и разными средствами - от подкупов кругом политиков и спонсированием и политиков и партий и политологов и СМИ покупают и хакеры и боты и агентура спецслужб кругом и море еще всего. А без денег РФ не сможет воевать! И доведя РФ до истощения, можно будет вернуть свои территории. Но для этого нужно, чтобы РФ доспела, а она не доспеет с деньгами. Русские должны получить наказание за свою имперскость и шовинизм, чтобы они за то, что посеяли, то и пожинали. А если за зло ими производимое, их еще и деньгами кормить, то они будут еще хуже себя вести. Когда такая страна, как Россия получает много денег, она начинает захватывать мир. Мир должен осознать, что если подкармливать дикого хищного зверя, то когда он вырастет, то не факт, что он не съест того, кто его подкармливал. И та же Германия, которая хочет так сильно накормить деньгами за газ Россию, то пусть она немного назад посмотрит в историю и вспомнит, как русские оккупировали восточный Берлин и как русские построили там забор посреди Берлина. Неужели Немцы такие глупые и не помнят и не могут осознать, что такое Россия. Украине нужно работать во всех странах и Украина должна возглавлять и желательно, чтобы рядом была во главе такая страна, как США с ее влиянием и возможностями. И тогда мы победим - Империю зла!!!
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10.12.2020 17:14 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма зруйнує залишки Російської імперіі !!)))
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10.12.2020 17:23 Ответить
Все правильно и последовательно надо делать. Но в данний момент в Украине нет Государственного подхода по всем направлениям укрепления безопасности страни и народа. Киев нашпигован диверсантами,провокаторами, шпионами служб РФ во всех учреждлениях и органах. Верховний Совет практичнски капитулировал и не принимает нинакого участия в укреплении Государственности и не служит проводником интересов страни. Совет полностью локализирован спецслужбами РФ. Ктоине видит,как работают депутати против страни? Классика развала государства!
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10.12.2020 20:08 Ответить
"Мы, конечно, обсудим целый ряд внешнеполитических вопросов, например отношения ЕС с Турцией - те отношения ЕС с Турцией,по указанию рашиста и складывала Меркель .Именно она настаивала на том,что бы Турцию не принимали в ЕС.Довыпендривалась до того.что Ердоган- турецкого народа Оглу без слов послала и ЕС и Меркель с французскими макаронами
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10.12.2020 19:55 Ответить
 
 