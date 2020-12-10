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Дробович об эксгумации могилы УПА на горе Монастырь в Польше: Если открывать этот ящик Пандоры, это может закончиться длительными скандалами

Дробович об эксгумации могилы УПА на горе Монастырь в Польше: Если открывать этот ящик Пандоры, это может закончиться длительными скандалами

Украинская сторона считает неуместным проведение Польшей эксгумации братской могилы УПА на горе Монастырь, это может открыть ящик Пандоры с "неприятными, скандальными и политически ангажированными историями".

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Да, мы считаем это неуместным шагом", - сказал Дробович.

По его словам, в тех местах, где есть легальные могилы и установлены законные памятники, целесообразность таких работ сомнительна.

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Дробович отметил, что если действовать по принципу "а давайте проверим, на Монастыре захоронено больше или меньше людей", то дальше таким же образом можно поставить вопрос о проверке любого другого места памяти.

Он обратил внимание, что на территории Украины польских захоронений значительно больше, чем украинских в Польше.

"Соответственно, если открывать этот ящик Пандоры, то это может закончиться длительными, неприятными, скандальными и политически ангажированными историями", - считает Дробович.

Председатель УИНП отметил, что на аргумент польской стороны, что в братской могиле УПА может быть похоронено другое количество людей, чем указано на мемориальной плите, украинская сторона отвечает протоколом Анджея Пшевозника (экс-председатель Совета охраны памяти борьбы и мученичества Польши. - Ред.), который курировал этот проект и в компетентности этого человека не приходится сомневаться.

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"Это место памяти сотворило Польское государство за счет польских налогоплательщиков, и оно подпадает под режим охраны с теми таблицами и именами, которые там были", - добавил глава УИНП.

Он отметил, что польская сторона после эксгумации хотела бы внести это место памяти в перечень воинских захоронений. Впрочем, как отметил Дробович, это место памяти уже находится под охраной по программе культурного наследия гмины (административная единица Польши. - Ред.) на 2017-2020 годы.

Председатель УИНП сообщил, что сейчас украинская сторона, как было заявлено на встрече президентов Украины и Польши в октябре, ожидает, что в ответ на получение двух разрешений на поисковые работы в Украине польская сторона восстановит место памяти на горе Монастырь в первоначальном виде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Польша до сих пор не восстановила уничтоженную вандалами в январе плиту на могиле воинов УПА. ФОТО

"Польша пока не выполнила обязательства относительно Монастыря, поэтому Украина не дает согласия на следующие поисковые работы. Как только договоренность будет выполнена, УИНП окажет максимальное содействие, чтобы ИНП Польши получил необходимые разрешения на исследования потенциальных мест польских захоронений на территории Украины", - сказал Дробович.

Как сообщалось, на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, расположена могила 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезуба, а также памятник. Надгробная плита на могиле была установлена в 2000 году. Вандалы разбили ее в 2015 году, а полностью уничтожили в январе этого года. Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.

Перед октябрьским визитом Президента Польши Анджея Дуды в Украину польская сторона установила на горе Монастырь новую мемориальную плиту, но с другой надписью и без фамилий погибших. В ответ на это в Киеве попросили восстановить мемориальную таблицу в первоначальном виде.

В целом на протяжении 2014-2020 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины. Следовательно, члены украинской общины Польши отмечали, что на эти акты вандализма надо смотреть в более широком контексте ведения гибридной войны, направленной на ухудшение польско-украинских отношений.

Автор: 

история (2017) памятник (2239) память (1492) Польша (8405) УПА (629) эксгумация (142) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+8
Оставьте покойников в покое.
Сколько можно?
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10.12.2020 16:41
+8
Ты забыл добавить - "какая разница".
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10.12.2020 17:00
+5
Не нужно пытаться исправлять ошибки прошлого!
Сосредоточьтесь на настоящем, иначе будет "наломано" новых дров.
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10.12.2020 16:56
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Оставьте покойников в покое.
Сколько можно?
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10.12.2020 16:41 Ответить
Тю, ну найдут там еще 100 тел. Может быть идентифицируют кого... чем плохо?
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10.12.2020 16:48 Ответить
Ты забыл добавить - "какая разница".
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10.12.2020 17:00 Ответить
Внатуре! Какаяразница?
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10.12.2020 17:06 Ответить
Ты совсем дурак? У кого-то из неидентифицированных могут быть родственники. Которые может до сих пор не знают, где их дед-прадед погиб. Так - узнают. Разве плохо?
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10.12.2020 17:08 Ответить
Там был конкретный список и без этого. Учи матчасть.
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10.12.2020 17:44 Ответить
Так а вдруг неполный? Вдруг открылись обстоятельства новые в результате расследования?
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10.12.2020 17:56 Ответить
Щоб у тебе, кацапе не було могили
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10.12.2020 19:37 Ответить
1) Сам такой.
2) А мне она сильно и не нужна.
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11.12.2020 09:36 Ответить
ТАК МОЖНА СУМНІВАТИСЬ ЩОДО ЛЮБОГО ЗАХОРОНЕННЯ І ЩО ЦЕ БУДЕ
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10.12.2020 21:37 Ответить
Это будет нормально. Если захоронение общее.
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11.12.2020 09:35 Ответить
Ну так давай теперь все могилы расскапывать, ведь там могут быть захоронены не те? Если уж устраивать праздник шизофрении, то по полной.
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10.12.2020 21:49 Ответить
Все не нужно. А вот общие - смысл есть. А то так можно было принять совковую версию истории и не париться.
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11.12.2020 09:35 Ответить
Или таки есть шо скрывать?
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10.12.2020 17:56 Ответить
Ты внатуре думаешь, что поляки будут украинцам без вести пропавших родственников да ещё и причастных к УПА искать? При этом заниматься ещё и исследованием ДНК ? Или может ЗЕ-влада подсуетится и это организует?
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10.12.2020 18:15 Ответить
А чего нет. Мы же сними вроде на официальном уровне сотрудничаем на предмет восстановления исторической справедливости.
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11.12.2020 09:33 Ответить
Сними розовые очки.
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11.12.2020 09:43 Ответить
Не нужно пытаться исправлять ошибки прошлого!
Сосредоточьтесь на настоящем, иначе будет "наломано" новых дров.
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10.12.2020 16:56 Ответить
Сказал Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами - Цензор.НЕТ 5634https://censor.net/ru/user/252465 Польше и Украине, чемпионам мира по копанию в прошлом.
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10.12.2020 17:18 Ответить
Пока чемпионы по копанию в прошлом как раз поляки и кацапы. Украине до них еще очень далеко
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10.12.2020 17:59 Ответить
Танці політиканів на кістках ....
Пам'ять та повага....
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10.12.2020 17:06 Ответить
Гнида.
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10.12.2020 17:13 Ответить
А в Грушовицах они уже востановили памятник?
Тогда тоже отмазку про ексгумацию придумали...
Оригинально...
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10.12.2020 17:21 Ответить
Что пляки хотят там найти нового? Оставьте мертвых в покое.
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10.12.2020 18:01 Ответить
Он ничего не хотят там найти, они просто ищут повод для того, чтобы не восстанавливать разрушенные могилы наших Героев.
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10.12.2020 22:00 Ответить
Самое главное - в последнем параграфе новости.
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10.12.2020 18:25 Ответить
Поляки в значній мірі реставрують пам"ятники на Личаківському і Янівському цвинтарах у Львові...На Личакові великі гробіці-замки в лісах і там прямо пише - роботи фінансуються польським якимось там фондом...забув...Ну а цвинтаж Орлєнт,де поховані польські пацани,школярі,гімназисти,що у часи ЗУНР билися з усусусами у Львові і загинули - так цей цвинтар взагалі відреставрований ними досконало...Чому ми не їдемо в Польщу і не ремонтуємо там поховання українців?..Грошей не виділяють?..Виділяють,спонсорують,дають...тільки їх розкрадають раніше,аніж вони дійдуть до тих,хто схоче поїхати...Пам"ятаю,як ми всі,львівяни,здавали гроші на пам"ятник Шевченкові...По п"ять купонів,так звані "цеглинки"...І все то в один момент десь пропало...І якби не діаспора...
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10.12.2020 18:47 Ответить
А ты напомни, когда в Украине цинично уничтожали могилы поляков. А я потом напомню тебе случаи последних 5 лет, когда польские нацисты умышленно рушили надгробья украинцам.
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10.12.2020 19:16 Ответить
Вся проблема может в том, что пшеконацисты уничтожают украинские могилы на оккупированных ними украинских землях и финансирование тут не причем? Или ты думаешь, что пшекские отморозки перестанут ненавидеть украинцев только потому, что мы построим там пантеоны и это остановит их вандализм?
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10.12.2020 21:59 Ответить
На самом деле все гораздо проще чем может казаться. польские недоимперцы, страницу за страницей вырывают неудобную для них историю. Где они не оккупанты и убийцы, а мученики и борцы за светлое будущее. По факту, ляхи уже нагнули немцев, что те отстраивают им немецкий город даньциг, который нынче называют гданьском. На очереди клятые обкраевцы, которые не дали себя полонизировать и заковать в кайданы хоть уничтожить все присутствие Украины на холмщине, лемкивщине, пидляшши и засянни у них успешно получилось. А еще натанет тот день, когда ляхи начнут требовать от Украины платить компенсации за то украинский народ боролся с польскими оккупантами в первой половине 20 века.
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10.12.2020 19:27 Ответить
Как по мне, своих воинов надо привезти в Украину и тут с почестями перезахоронить. Тоже самое сделать с польскими захоронениями, отдав им останки польских солдат.Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами - Цензор.НЕТ 1093
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10.12.2020 19:27 Ответить
Могилы наших воинов находятся на УКРАИНСКОЙ земле временно оккупированной пшеками.
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10.12.2020 21:56 Ответить
Никто не уважает слабаков, до тех пор пока мы будем прогибаться под кацапов, пшеков или мадьяров эти твари будут обтирать об нас ноги. На так называемую "эксгумацию" нужно отвечать адекватно и уничтожать могилы пшекских оккупантов в Украине. Потому что практика односторонних уступок показывает полный провал и приводит к еще большей наглости наших соседей.
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10.12.2020 21:54 Ответить
 
 