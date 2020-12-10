Дробович об эксгумации могилы УПА на горе Монастырь в Польше: Если открывать этот ящик Пандоры, это может закончиться длительными скандалами

Украинская сторона считает неуместным проведение Польшей эксгумации братской могилы УПА на горе Монастырь, это может открыть ящик Пандоры с "неприятными, скандальными и политически ангажированными историями".

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Да, мы считаем это неуместным шагом", - сказал Дробович.

По его словам, в тех местах, где есть легальные могилы и установлены законные памятники, целесообразность таких работ сомнительна.

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Дробович отметил, что если действовать по принципу "а давайте проверим, на Монастыре захоронено больше или меньше людей", то дальше таким же образом можно поставить вопрос о проверке любого другого места памяти.

Он обратил внимание, что на территории Украины польских захоронений значительно больше, чем украинских в Польше.

"Соответственно, если открывать этот ящик Пандоры, то это может закончиться длительными, неприятными, скандальными и политически ангажированными историями", - считает Дробович.

Председатель УИНП отметил, что на аргумент польской стороны, что в братской могиле УПА может быть похоронено другое количество людей, чем указано на мемориальной плите, украинская сторона отвечает протоколом Анджея Пшевозника (экс-председатель Совета охраны памяти борьбы и мученичества Польши. - Ред.), который курировал этот проект и в компетентности этого человека не приходится сомневаться.

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"Это место памяти сотворило Польское государство за счет польских налогоплательщиков, и оно подпадает под режим охраны с теми таблицами и именами, которые там были", - добавил глава УИНП.

Он отметил, что польская сторона после эксгумации хотела бы внести это место памяти в перечень воинских захоронений. Впрочем, как отметил Дробович, это место памяти уже находится под охраной по программе культурного наследия гмины (административная единица Польши. - Ред.) на 2017-2020 годы.

Председатель УИНП сообщил, что сейчас украинская сторона, как было заявлено на встрече президентов Украины и Польши в октябре, ожидает, что в ответ на получение двух разрешений на поисковые работы в Украине польская сторона восстановит место памяти на горе Монастырь в первоначальном виде.

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"Польша пока не выполнила обязательства относительно Монастыря, поэтому Украина не дает согласия на следующие поисковые работы. Как только договоренность будет выполнена, УИНП окажет максимальное содействие, чтобы ИНП Польши получил необходимые разрешения на исследования потенциальных мест польских захоронений на территории Украины", - сказал Дробович.

Как сообщалось, на горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, расположена могила 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезуба, а также памятник. Надгробная плита на могиле была установлена в 2000 году. Вандалы разбили ее в 2015 году, а полностью уничтожили в январе этого года. Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.

Перед октябрьским визитом Президента Польши Анджея Дуды в Украину польская сторона установила на горе Монастырь новую мемориальную плиту, но с другой надписью и без фамилий погибших. В ответ на это в Киеве попросили восстановить мемориальную таблицу в первоначальном виде.

В целом на протяжении 2014-2020 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений этих памятников часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины. Следовательно, члены украинской общины Польши отмечали, что на эти акты вандализма надо смотреть в более широком контексте ведения гибридной войны, направленной на ухудшение польско-украинских отношений.