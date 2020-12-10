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Суд приговорил бывшего прокурора к шести годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП в Киеве

Суд приговорил бывшего прокурора к шести годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП в Киеве

Бывший прокурор признан виновным в совершении ДТП в Киеве в 2013 году, в результате которого наступила смерть потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что 8 октября 2013 в г. Киеве на пр. Краснозвездном (Лобановского) прокурор Генеральной прокуратуры Украины совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, а свой автомобиль без оформления документов реализовал не установленному следствием лицу.

Экс-прокурору, который отказался признавать свою вину, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года с одновременным взятием в зале суда под стражу.

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ДТП (7671) приговор (1211) смерть (9216) Офис Генпрокурора (2463)


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Надо же!И десяти лет не прошло!
Вот это работа! Молненосно.....почти!
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10.12.2020 16:58 Ответить
Щось Лозинського напам'ятало...
😜
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10.12.2020 17:02 Ответить
7 років пройшло. Завтра вийде на свободу по закону Савченко.
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10.12.2020 17:12 Ответить
Яке ж відношення закон Савченко має до цієї справи та до засудженого?
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10.12.2020 17:15 Ответить
Якщо не сидів в слідчому ізоляторі під час дії закону ( а з тексту можна зробити такий висновок) , то ніякого відношення не має... Головне, безапеляційно висловити абсолютну дурню..Цікаво, скільки лайків збере абсолютна дурня....
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10.12.2020 19:46 Ответить
 
 