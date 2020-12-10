Суд приговорил бывшего прокурора к шести годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП в Киеве

Бывший прокурор признан виновным в совершении ДТП в Киеве в 2013 году, в результате которого наступила смерть потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что 8 октября 2013 в г. Киеве на пр. Краснозвездном (Лобановского) прокурор Генеральной прокуратуры Украины совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, а свой автомобиль без оформления документов реализовал не установленному следствием лицу.

Экс-прокурору, который отказался признавать свою вину, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года с одновременным взятием в зале суда под стражу.

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