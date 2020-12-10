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Отказ пассажира находиться в маске во время полета приравнивается к нарушению правил поведения на борту, - SkyUp

Отказ пассажира находиться в маске во время полета приравнивается к нарушению правил поведения на борту, - SkyUp

Авиакомпания SkyUp (Киев) обновила правила поведения на борту в связи с пандемией, а также усилила контроль со стороны членов экипажа за их соблюдением.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отныне, среди прочего, невыполнение требования оставаться в маске в течение полета считается нарушением правил поведения на борту. К пассажирам, которые отказываются надеть маску, как и за другие нарушения, авиакомпания имеет право применить соответствующие санкции: от устного замечания до вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, сдачи нарушителя полиции и отказа в авиаперевозках в течение нескольких лет", - сказано в сообщении.

В авиакомпании напомнили, что во время полета пассажир берет на себя следующие обязательства:

- соблюдать дисциплину и правила поведения на борту;

- выполнять указания и рекомендации членов экипажа;

- пристегнуть ремни безопасности при включенном табло "пристегнуть ремни";

- оставаться в маске в течение всего полета.

Кроме того, на борту самолета категорически запрещается: выражать неуважение, оскорблять, демонстрировать агрессию или совершать насилие в отношении других пассажиров и экипажа; снимать маску, кроме как во время приема пищи и питья; употреблять алкогольные напитки, кроме предложенных экипажем на борту, и курить (в том числе электронные сигареты). Также запрещено портить имущество авиакомпании и т.п.

Такие действия ставят под угрозу безопасное выполнение полета и нарушение правил поведения на борту.

"Авиаперевозки - сфера, где безусловным приоритетом является безопасность. Для нас это не только слова. Мы заботимся о том, чтобы ваше путешествие было безопасным и спокойным. Например, ношение маски на борту самолета, как и во всех местах общего пользования, является чрезвычайно важным. Забота о здоровье - это такая же составляющая безопасности полета для вас и окружающих, как и пристегнутый ремень, и соблюдения других правил поведения на борту", - подчеркивают в авикомпании.

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В SkyUp отмечают, что это основные причины того, почему авиакомпания будет более жестко реагировать на нарушения правил поведения на борту и ожидает понимания в этом вопросе со стороны пассажиров.

Автор: 

карантин (16729) маска (166) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+3
багато честі, нехай висажують. )))
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10.12.2020 18:03
+2
Переживут . Сбросят лишние 200 грамм .
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10.12.2020 17:57
+1
Странно.
А летом на рейсах МАУ народ в количестве 200-300 ртов заваливался в салон с замкнутой системой циркуляции воздуха и дружно стягивал маски, начиная опылять друг друга всем говном, которые выдыхает.

В аэропортах (особенно европейских) жестко требовали. В украинских самолетах стюардессы уговаривали быдло натянуть маску. И то подавляющему большинству дальше подбородка натянуть сил не хватало.
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10.12.2020 17:23
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Потрібні окремі відсіки для тих хто не носить маски, в багажному відділенні.
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10.12.2020 17:17 Ответить
багато честі, нехай висажують. )))
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10.12.2020 18:03 Ответить
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10.12.2020 18:51 Ответить
Опомнились . Еще в октябре летал в Турцию . Утром одел маску , через 10 часов снял в отеле . Пять штук поменял во время пути .
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10.12.2020 17:20 Ответить
А как же ты кушал в самолете?
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10.12.2020 17:40 Ответить
в самолетах сейчас не кормят , тундра .
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10.12.2020 17:41 Ответить
Жаль,раньше кормили,если лететь больше 2 часов.Интересно,а как те хто летит 6-8 часов?
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10.12.2020 17:52 Ответить
Переживут . Сбросят лишние 200 грамм .
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10.12.2020 17:57 Ответить
своє поїдять. то товаріщ енвой не може думку висловити нормально: у літаках не продають їжу, а не забороняють її їсти. якби він написав "в самолетах сечас нельзя кушать, тундра", то це б означало що і не продають, і не їдять своє.
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10.12.2020 18:25 Ответить
за то можна їсти своє. і люди їдять.
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10.12.2020 18:04 Ответить
І воду п'ють.
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10.12.2020 18:10 Ответить
це коротка дія. для їсти довше без маски треба бути.
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10.12.2020 18:26 Ответить
Тобто, вірус не встигне вилетіти.
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10.12.2020 18:52 Ответить
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10.12.2020 19:04 Ответить
ну наче є дослідження, що не кожний, хто контактував із хворим,заболіває, коли хворий у масці, бо маска збирає хврий видох. без маски більше розльот хворого видоху.
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10.12.2020 19:26 Ответить
Странно.
А летом на рейсах МАУ народ в количестве 200-300 ртов заваливался в салон с замкнутой системой циркуляции воздуха и дружно стягивал маски, начиная опылять друг друга всем говном, которые выдыхает.

В аэропортах (особенно европейских) жестко требовали. В украинских самолетах стюардессы уговаривали быдло натянуть маску. И то подавляющему большинству дальше подбородка натянуть сил не хватало.
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10.12.2020 17:23 Ответить
Да, читал возмущение российской спортсменки требованиями стюардессы надеть маску. Не, никак, у нее оплачено и она хочет комфорта. Вон турки выгребают эпидемию ковида, приняли свободолюбивых туристов.
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10.12.2020 18:31 Ответить
К чему эта истерия? Или трамвай и маршрутка очень сильно отличаются от самолета? Там же не высаживают без масок.
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10.12.2020 21:40 Ответить
А должны высаживать.
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11.12.2020 02:10 Ответить
повністю підтримучи "нові"вимоги щодо масок ..etc. (раніше, як же то давно було... і про температурний скрінінг щось. там... ну ладно) Вже досить давно існують експрес-тести за допомогою яких вже за 15 хвилин є змога виявити потенційну небезпеку.... кхм... наші авіакомпанії такі злидні, що не можуть провести тестування перед заповненням борту? чи просто руки не доходили? та й нафіг-ано-нада... якщо вже такі скруджі...впишіть ціну в квиток.
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10.12.2020 19:00 Ответить
Далі будуть вимагати шірінку на дупі пред'явити?
Ще трошки і це біснувате коронабісся завалиться , от тоді скуй апи затрахаються виплачувати компенсації за знущання! А керівники і власники засядуть на лаві підсудних у міжнародному кримінальному суді м.ден Гаах , Нідерланди.
Цікавий феномен буде мати місце,задокументована на відео ,чи на папері співучасть простих громадян у геноциді буде хітом місцевих процесів (КПК України ст.442)!
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10.12.2020 19:50 Ответить
 
 