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Снег и гололед на дорогах: ограничения ввели в Киевской и Житомирской областях, еще три области открыли на въезд

Снег и гололед на дорогах: ограничения ввели в Киевской и Житомирской областях, еще три области открыли на въезд

В Тернопольской и Хмельницкой областях сняли временное ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения. Ограничения ввели в Киевской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГСЧС.

"По состоянию на 14:30 10 декабря по информации Укравтодора временное ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов в Тернопольской и Хмельницкой областях снято", - говорится в сообщении.

Позже ГСЧС сообщила, что по состоянию на 16:00 Ривненскую область открыли, но наложили ограничения на Киевскую и Житомирскую области.

"По информации Укравтодора 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области", - сообщила ГСЧС.

Как сообщалось, с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11 часов вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов

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гололедица (113) дороги (2512) непогода (816) Укравтодор (663) снегопад (787) ГСЧС (4958)


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В Киевской области сплошной гололёд. На автостоянке - каток. От стоянки до дома - сплошной гололёд. Идти можно не по тротуарам, а сбоку, по траве
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10.12.2020 17:21 Ответить
....я сегодня начал ВЕРЕЩАТЬ на цензоре еще в 10 УТРА в новости по воен. учениям НАТО и росии , всем было ПОФИГ , ну начинайте теперь вы ВЕРЕЩАТЬ , а я уже ОБЛЕДЕНЕЛ и СПЛЮ !!!
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10.12.2020 17:37 Ответить
Ось прекрасний ресурс, щоб завжди бути в курсі шухера, що насувається https://www.windy.com/uk/-%D0%94%D0%BE%D1%89-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-rain?rain,50.590,30.256,6 windy.com
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10.12.2020 18:54 Ответить
 
 