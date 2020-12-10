Снег и гололед на дорогах: ограничения ввели в Киевской и Житомирской областях, еще три области открыли на въезд

В Тернопольской и Хмельницкой областях сняли временное ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения. Ограничения ввели в Киевской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГСЧС.

"По состоянию на 14:30 10 декабря по информации Укравтодора временное ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов в Тернопольской и Хмельницкой областях снято", - говорится в сообщении.

Позже ГСЧС сообщила, что по состоянию на 16:00 Ривненскую область открыли, но наложили ограничения на Киевскую и Житомирскую области.

"По информации Укравтодора 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области", - сообщила ГСЧС.

Как сообщалось, с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11 часов вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областей.

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