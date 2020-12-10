Предпосылок для встречи в "нормандском формате" пока что нет, - Кравчук

Украина выполнила предложения, выработанные 9 декабря 2019 года в Париже в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Пока не вижу (предпосылок. - Ред.)потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит "нет нужды встречаться в нормандском формате потому, что не выполнены задания прежней нормандской встречи 9 декабря", - отметил Кравчук.

В то же время, по его словам, Украина выполнила предложения, выработанные 9 декабря 2019 года в Париже в "нормандском формате".

"Это касается обмена, разминирования и пропускных пунктов. Мы эти положения выполнили. Но встречных шагов от России не последовало. Напротив, Москва сделала все, чтобы блокировать этот процесс. Руководствуясь политическими намерениями, предлагая политические требования вместо конкретных шагов, россияне фактически заблокировали разработанные и поданные Украиной предложения", - подчеркнул Кравчук.

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