РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Нормандские переговоры
1 734 23

Предпосылок для встречи в "нормандском формате" пока что нет, - Кравчук

Предпосылок для встречи в

Украина выполнила предложения, выработанные 9 декабря 2019 года в Париже в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Пока не вижу (предпосылок. - Ред.)потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит "нет нужды встречаться в нормандском формате потому, что не выполнены задания прежней нормандской встречи 9 декабря", - отметил Кравчук.

В то же время, по его словам, Украина выполнила предложения, выработанные 9 декабря 2019 года в Париже в "нормандском формате".

"Это касается обмена, разминирования и пропускных пунктов. Мы эти положения выполнили. Но встречных шагов от России не последовало. Напротив, Москва сделала все, чтобы блокировать этот процесс. Руководствуясь политическими намерениями, предлагая политические требования вместо конкретных шагов, россияне фактически заблокировали разработанные и поданные Украиной предложения", - подчеркнул Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера", - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
шо, вам опять пописяли на морду переговорщики сраные?
показать весь комментарий
10.12.2020 17:30
+4
А очередное разведение,а точнее вывод ВСУ с территории Украины?Или это новогодний подарочек пуйлу, в довесок,чтоб еще раз позволил заглянуть в глаза?
показать весь комментарий
10.12.2020 17:35
+2
Назовите мне страну , которая шесть лет договаривается с террористами .
показать весь комментарий
10.12.2020 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо, вам опять пописяли на морду переговорщики сраные?
показать весь комментарий
10.12.2020 17:30 Ответить
Кравчук закликає ВР прийняти рішення ??? по форрмулі Штанмайра ... Ось чого йому хочеться щоб Медведчуку догодити...
показать весь комментарий
10.12.2020 17:47 Ответить
мої три запитання про те - ЯКЕ РІШЕННЯ ВІН ПООБІЦЯВ КРЕМЛЯДЯМ (постанову, закон...)
показать весь комментарий
10.12.2020 17:48 Ответить
Макарович что дальше, дальше что Макарович?
показать весь комментарий
10.12.2020 17:31 Ответить
А очередное разведение,а точнее вывод ВСУ с территории Украины?Или это новогодний подарочек пуйлу, в довесок,чтоб еще раз позволил заглянуть в глаза?
показать весь комментарий
10.12.2020 17:35 Ответить
Діду, Вова зібрався в рашистів сховатись? - його презсайт заявив, що він план Б відмінив й підмивається знову уХйлу у вічі( чи в одне око) дивитись.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:37 Ответить
Создатель кравчучки . Зеле пора включить мозги , хотя , о чём я ?
показать весь комментарий
10.12.2020 17:38 Ответить
То что ВВХ-требует,ЗЕ- боится даже озвучить.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:40 Ответить
Закрыть воду,эл.энергию,пути сообщения с ОРДЛО-сговорчивее будут.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:41 Ответить
Хто буде- *****? Та йому на це начхати.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:46 Ответить
Назовите мне страну , которая шесть лет договаривается с террористами .
показать весь комментарий
10.12.2020 17:46 Ответить
Так самоізольоване в бункері ***** ні за які коврижки нікуди звідти не вилізе.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:45 Ответить
Твой формат - поспал, пожрал, попердел и опять спать.. Проснулся, вытер слюни и опять возвращаешься к ежедневному "формату".
На покой, дедуля, на покой - колыхай свой маразм, а не выдумывай где, и в чем бы ещё крысомордому уступить.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:52 Ответить
Ну, нет- так нет ! Может пришло время беспилотников?
показать весь комментарий
10.12.2020 17:52 Ответить
откажитесь от переговоров с русскими имперскими шовинистами. Вести с ними переговоры - это глупость!
показать весь комментарий
10.12.2020 17:54 Ответить
Предпосылок для встречи в "нормандском формате" пока что нет, Кравчук: Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки".
показать весь комментарий
10.12.2020 17:54 Ответить
имперские шовинисты хотят оставить себе все захваченное и продвигаться дальше по стратегии уничтожения Украины - федерализировать ее и особые статусы и так далее и снять с себя санкции, а Украинские власти не могут капитулировать и народ их свергнет, если они попытаются, и смысла в таких переговорах нету! Украине нужно играть в долгую и вести холодную войну вместе с Западом против РФ. СССР тоже не за день рухнул. Первая холодная война почти пол века длилась, тут тоже игра в долгую, но надеюсь на настолько долго РФ продержится. Тут работает все так, что чем сильнее будет холодная война, тем она быстрее закончится и колос рухнет. Нужно душить РФ санкциями и перестать давать РФ деньги за ее ресурсы. Нужно убедить Запад переходить на другие виды энергии и нужно убедить покупать ресурсы у других стран и не кормить деньгами Имперскую Россию, ибо она за эти деньги чувствует себя великой и хочет завоевать мир. Не будет у РФ денег и она развалится!
показать весь комментарий
10.12.2020 18:06 Ответить
русские больные имперским шовинизмом и фашизмом. И с ними не говорить надо, их давить надо холодной войной при помощи США и всего Запада и не только Запада, а и с Японией надо союз делать антироссийский и восток надо против РФ настраивать при помощи США и дальний восток и вообще весь мир надо против красной чумы настроить и РФ нужно уничтожать в первую очередь тем, что делает РФ сильной - это экспорт ее ресурсов и в первую очередь нужно закрыть экспорт нефти из РФ. И нужно убедить всех покупать нефть у других стран, а не РФ. Это хороший будет удар по РФ!!!
показать весь комментарий
10.12.2020 17:59 Ответить
мені подобається Ваш "агресивний" оптімізм, але...ми лише фігура на шахівниці. Будь ласка пам'ятайте про це. А вже якою фігурою ми можем бути, ферзем чи пішаком...залежить виключно від нас.
показать весь комментарий
10.12.2020 18:37 Ответить
Вот же гады,эти рашисты
показать весь комментарий
10.12.2020 19:27 Ответить
Теперь понятно, почему террористы совместно с так называемым обсе, вытирают ноги об этих "членов украинской делегации ткг", у них нет ни капли самоуважения, беда только в том, что такое отношение к "членам украинской делегации ткг", переносится на Украину, хотя у этих "членов украинской делегации ткг" нет ничего общего с Украиной.
показать весь комментарий
11.12.2020 02:37 Ответить
 
 