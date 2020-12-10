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Геращенко о задержании "несостоявшегося террориста" в Одессе: Гранаты не было, назначена психиатрическая экспертиза. ФОТО

Геращенко о задержании

Переговоры с правонарушителем проводил заместитель начальника отдела уголовного розыска Приморского отдела полиции капитан Денис Бовтенко

Об этом сообщил замминистра главы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция сработала на отлично. Сегодня в Одессе посетитель ресторана "МакДональдс" заявил, что у него есть боевая граната и он намерен ее взорвать. После звонка на 102, полиция немедленно оцепила территорию вокруг кафе, а с правонарушителем были начаты переговоры. В результате переговоров, которые проводил заместитель начальника отдела уголовного розыска Приморского отдела полиции капитан Денис Бовтенко было принято решение идти на обоснованный риск и задержать правонарушителя на месте", - подчеркивает Геращенко.

По его информации, после задержания выяснилось, что у несостоявшегося террориста не было гранаты. Теперь подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.

"У него также взяты анализы на предмет содержания в крови алкоголя и наркотиков. Впереди его ждет суд, который отмерит ему его меру отвественности за шантаж и хулиганские действия. Окончательную квалификацию действий правонарушителя определит прокуратура. Капитан Денис Бовтенко и другие сотрудники полиции участвующие в задержания будут представлены к ведомственным наградам", - добавил Геращенко.

Геращенко о задержании несостоявшегося террориста в Одессе: Гранаты не было, назначена психиатрическая экспертиза 01

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ,  в Одессе мужчина угрожал взорвать "Макдональдс" на Дерибасовской. Он зашел в ресторан и, держа руку под курткой, сказал, что у него граната.

Автор: 

граната (997) Одесса (7872) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+2
Это пресловутый третий пол на фото?Ну да, выглядит полным психом.
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10.12.2020 17:31
+2
а око набили на всяк випадок
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10.12.2020 17:32
+1
Какие то "террористы"-стремные.Один дурнее другого.
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10.12.2020 17:37
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Это пресловутый третий пол на фото?Ну да, выглядит полным психом.
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10.12.2020 17:31 Ответить
якось, останнім часом, конче не вистачає шоу, розмаху, з яким емвуес "захоплювала" перевдягнутив мусарів "террорістів"
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10.12.2020 17:32 Ответить
а око набили на всяк випадок
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10.12.2020 17:32 Ответить
справжньої бомби не було - то була секс-бомба
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10.12.2020 17:36 Ответить
Глазом чеку пытался выдернуть.
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10.12.2020 17:34 Ответить
Какие то "террористы"-стремные.Один дурнее другого.
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10.12.2020 17:37 Ответить
участвующие в задержания будут представлены к ведомственным наградам, на психов вырастит спрос, все захотят наград.
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10.12.2020 17:37 Ответить
Вместо члена была граната...
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10.12.2020 17:38 Ответить
це геращенко з фінгалом?
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10.12.2020 17:47 Ответить
Откуда фингал взялся?
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10.12.2020 17:52 Ответить
страшное дело если кукушка в бошке начинает творить странности, тогда жаль человека. но а если это под действия каифа, то пусть сидитв тюрме хоть 9 годиков, так чтоб других не подвёрг опасности.
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10.12.2020 18:01 Ответить
Здебільшого видається, що ці вистави крутить Аваков, щоб паказати свою потрібність. Ну, чи хоча б роботи отого, що називається міліцією. А, в цілому, чисто по одеськи - в Одесі - як в Греції, є все.
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10.12.2020 18:02 Ответить
Скоро их будет много на улицах! Психиатрические бригады скорой помощи убирают вообще. Спасибо мед. реформам.
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10.12.2020 18:12 Ответить
Как только начнут при поступлении сигнала о взрыве и захвате заложников применять снайпера---то уже после первого раза с таким действием тема пропадёт на 99%. А после второго случая---то и забудем. И цена всему 9 гр свинца. А теперь лечи, давай харчи, закон савченко волочи.....зае-ало!
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10.12.2020 18:42 Ответить
 
 