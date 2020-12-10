Геращенко о задержании "несостоявшегося террориста" в Одессе: Гранаты не было, назначена психиатрическая экспертиза. ФОТО

Переговоры с правонарушителем проводил заместитель начальника отдела уголовного розыска Приморского отдела полиции капитан Денис Бовтенко

Об этом сообщил замминистра главы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция сработала на отлично. Сегодня в Одессе посетитель ресторана "МакДональдс" заявил, что у него есть боевая граната и он намерен ее взорвать. После звонка на 102, полиция немедленно оцепила территорию вокруг кафе, а с правонарушителем были начаты переговоры. В результате переговоров, которые проводил заместитель начальника отдела уголовного розыска Приморского отдела полиции капитан Денис Бовтенко было принято решение идти на обоснованный риск и задержать правонарушителя на месте", - подчеркивает Геращенко.

По его информации, после задержания выяснилось, что у несостоявшегося террориста не было гранаты. Теперь подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.

"У него также взяты анализы на предмет содержания в крови алкоголя и наркотиков. Впереди его ждет суд, который отмерит ему его меру отвественности за шантаж и хулиганские действия. Окончательную квалификацию действий правонарушителя определит прокуратура. Капитан Денис Бовтенко и другие сотрудники полиции участвующие в задержания будут представлены к ведомственным наградам", - добавил Геращенко.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Одессе мужчина угрожал взорвать "Макдональдс" на Дерибасовской. Он зашел в ресторан и, держа руку под курткой, сказал, что у него граната.