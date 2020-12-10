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Новости Конституционный кризис
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Конституционный Суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как "охранника" Конституции

Конституционный Суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как

Конституционный Суд отмечает, что европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) подчеркивает необходимость уважения украинской власти к решениям КС, несмотря на их неоднозначность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение КС.

КС напоминает, что 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами в Украине, которая сложилась после решения КС.

"Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип распределения государственной власти заключается в частности в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны исполняться", - говорится в сообщении суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение КС по отмене е-декларирования достойно сожаления: система должна быть сохранена, - президент Венецианской комиссии Букиккио

"В заключении подчеркивается, что, несмотря на неоднозначное восприятие решения КС, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться и Верховная Рада Украины должна выполнять его решения с учетом Конституции Украины и международных стандартов", - резюмируют в КС.

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Автор: 

Венецианская комиссия (423) КС (2248)


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Топ комментарии
+20
Еще один такой "охранник" и Украине как государству ПИПЕЦ.
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10.12.2020 17:54
+17
Поважати треба Конституційний суд, а не зграю покидьків котрі себе вважають конституційним судом України, а працюють на окупанта. ВОРОГИ
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10.12.2020 17:57
+11
жаль Венецианская комиссия не сказала что нужно делать с теми Клоунами с ОП которые замутили этот движ вокруг КС ...
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10.12.2020 17:54
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жаль Венецианская комиссия не сказала что нужно делать с теми Клоунами с ОП которые замутили этот движ вокруг КС ...
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10.12.2020 17:54 Ответить
кому выгодно?
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10.12.2020 17:56 Ответить
КС должен был обьявить о неконституционности закона о продаже земли без референдума..

Подсказать кому было выгодно или сам поймешь !? А движ по е-декларациям была дымовая завеса.
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10.12.2020 18:02 Ответить
так чего ж не объявил?
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10.12.2020 19:47 Ответить
ты идиот !? .. так Зе и Ко начал этот весь движ с КС , а сейчас некоторые судьи КС отказываются принимать участие в заседаниях.....все поставили на паузу..
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10.12.2020 20:36 Ответить
то есть ты хочешь сказать, что они действовали по заказу Зеленского? не смеши
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10.12.2020 20:55 Ответить
СМЕШОН ты !!! сам глава КС суда сказал что до этого шухера в КС его вызывали 3 раза в ОП и давили на него чтобы отсрочить решение по рынку земли, а с е-декларациями то что принял КС - там действительно некоторые нормы противоречат конституции(принимали наспех и тогда еще говорили что КС запорит этот закон но тогда всем было пох) и вот под шумок закон о е-декларациях Земрази раскрутили до немогу..
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11.12.2020 00:21 Ответить
если это так, то в КС сидят глупые люди, которые позволили создать такую ситуацию. Порошенко наспех лепил законы, будучи настроенным на скорый переезд в Брюссель. Нор допускать закрытие уголовных дел, КС не имел права. Действительно коррупционеры не задекларировали много. Один Брыль чего стоит. "Брыль не внёс в электронные декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права". И первым делом, которое закрыли после решения КС, оказалось дело Константина Брыля. Как тут не возмущаться?
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11.12.2020 09:54 Ответить
Еще один такой "охранник" и Украине как государству ПИПЕЦ.
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10.12.2020 17:54 Ответить
Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як "охоронця" Конституції - Цензор.НЕТ 9285
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10.12.2020 19:24 Ответить
У нас охранник конституции незаметно превратился в тюремщика и надсмотрщика над конституцией. Как заказали,так и трактуем конституцию.
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10.12.2020 20:13 Ответить
знову бреше
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10.12.2020 17:55 Ответить
уважать? Этих псов надо бить по ребрам, и крепко.
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10.12.2020 17:55 Ответить
но они же сказали, что скандальное решение КС "достойно сожаления". Мы уважаем, но может быть судьям КС заняться чем-нибудь другим?
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10.12.2020 17:55 Ответить
например чистить клетки в свинарниках...
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10.12.2020 17:57 Ответить
свиновод - уважаемая профессия.
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10.12.2020 19:45 Ответить
може мається на увазі сам кс як орган. якщо у кс будуть нормальні достойні люди, яких венеціанська комісія то собі уявляє чи у себе має, то і ми не проти кс поважати.
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10.12.2020 18:12 Ответить
я вообще не особо понимаю, зачем этот КС нужен. Есть же ВС, и хватит. У судей зарплаты астрономические. Так зачем дополнительные судебные органы плодить?
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10.12.2020 19:46 Ответить
якщо він і потрібний, то знаходитись і обиратись чи назначатись повинен не в Україні. Ото Венецианська і так поверх усього говорить, то непоганий варіант.
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10.12.2020 20:22 Ответить
какой же это охранник конституции. кучка коррумрированных негодя ев с юридическим образованием
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10.12.2020 17:56 Ответить
Поважати треба Конституційний суд, а не зграю покидьків котрі себе вважають конституційним судом України, а працюють на окупанта. ВОРОГИ
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10.12.2020 17:57 Ответить
А комісія в курсі, що вона це сказала?
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10.12.2020 17:57 Ответить
В курсі.Більш того,рекомендувала парламенту виправити невідповідні конституції положення.
(тобто зробити те,про що розжовували судді КСУ вже місяць)
Можете переконатись :https://zn.ua/ukr/POLITICS/venetsianska-komisija-opublikuvala-terminove-visnovok-shchodo-ksu.html

"...Венеціанська комісія пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення:
*Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним судом недійсною, кримінальна відповідальність за подачу завідомо неправдивих даних/неподання декларації слід відновити, але закон може детальніше вказати санкції, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і в разі таких дій з наміром;
*Що стосується повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) перевіряти декларації, всі свої повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи Конституційного Суду у своєму рішенні;
*Що стосується повноважень НАЗК стосовно суддів, можуть бути передбачені додаткові гарантії, а саме внесено в закон для захисту від можливих зловживань:
-незалежність НАЗК на практиці і громадський контроль за його діяльністю повинні бути поліпшені відповідно до рекомендацій GRECO;
-деякі слідчі повноваження НАЗК можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі, або спеціальні виключення і процесуальні гарантії в відношенні можуть бути призначені судді;
-щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю НАБУ щодо суддів або у формі механізму розгляду скарг або в формі регулярних звітів НАЗК відповідний судовий орган."
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10.12.2020 18:07 Ответить
ворогів треба знищувати, а не поважати
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10.12.2020 17:59 Ответить
Судья-вор, судья - предатель Украины, судья гражданин страны агрессора не может быть охранником конституции Украины, он охранник рАсеи.
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10.12.2020 18:00 Ответить
КС возомнил себя жрецами над всеми. Жрецы бл.. великие, хреновы, от слова "жрать".
Всё не нажрутся, - кто занесет, тому и порешают.
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10.12.2020 18:00 Ответить
Жрецов приносили в жертву..
Было..
Патамушо разжирели...
😁
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10.12.2020 18:06 Ответить
ах ха хах, они еще и ржут со всех...
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10.12.2020 18:01 Ответить
Твари из КС конечно перекрутили. Венецианка окуела от вашей выходки, но хочет оставить КС как институт третей власти, но не вас конкретных судей.
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10.12.2020 18:02 Ответить
Венецианская комиссия просто закомисилась. Решение должно быть непреклонным, состав КС надо заменить, списком массово. И КС это не пожизненные царьки, стражи Вселенной. Есть замена -меняем. Там налицо вариант сговора и подделка законов под себя.
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10.12.2020 18:05 Ответить
Хм.. поважати той ПРоституційний суд за їхні рішення !?
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10.12.2020 18:08 Ответить
Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як "охоронця" Конституції - Цензор.НЕТ 1896
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10.12.2020 18:09 Ответить
Выдернули из контекста. Там вообще Венецианская комиссия осудила действия КС, что меня лично очень удивило
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10.12.2020 18:10 Ответить
"Мы абсолютно довольны. Фактически Венецианская комиссия подтвердила все те тезисы, которые озвучивал президент и я о решении Конституционного Суда. Венецианская комиссия сказала, что решение является слабо мотивированным, не аргументированным, что судьи действовали в условиях вероятного конфликта интересов, что КСУ узурпировал власть парламента, что КСУ вышел за пределы конституционного представления, что КСУ, отклоняя мои представления об отводе судей, не представил конкретных аргументов, почему, по мнению КСУ, конфликт отсутствует", - сказал Вениславский.

Он добавил, что вывод комиссии свидетельствует о том, что решение КСУ "является предвзятым, сомнительно легитимным".
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10.12.2020 18:15 Ответить
смЄшнО... друзі давайте дружно поаплодуємо слугам ...Мєльпомєни! це "надзвичайно складний та небезпечний акробатичний трюк!" Браво-Біс! Браво-Біс! ....ссска...
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10.12.2020 18:19 Ответить
Повагу можна вимагати по різному. ***** з лукуою дояром вимагають до себе повагу багнетами поліцаїв і вважають що так і треба.А ті дії конституційного суду України котрі він демонструє на протязі свого нікчемного існування поваги не заслуговують, а тільки ганьбу і презирство від всього народу України. Горіть у пеклі покидьки.
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10.12.2020 18:24 Ответить
Да Венецианская комиссия подтвердила что кс нарушил все нормы.
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10.12.2020 18:41 Ответить
А я за Пєтруху, как скажет, так и будет. Только он может решить єтот вопрос, он его родил.
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10.12.2020 18:45 Ответить
уважать КС как "охранника"...
Верно. А если охранник не только не выполняет свою работу, а ещё и подворовует - с ним что делают?
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10.12.2020 18:47 Ответить
ПОВАЖАЮТЬ ЗА БИКУВАТСТЬ І НЕ ЧІПАЮТЬ, ТАК СКАЗТАЬ ,МРІЇ ЗЛОДІЯ.
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10.12.2020 21:34 Ответить
Тільки не треба повторювати заїзжі слова ,незалежна судова влада,ніхто вам не вірить, ви є розсадник корупції ,а стоїте ви не на сторожі закону ,а захисту ,корупціонерів,владної верхівки,олігархів і власних шкурних інтересів.
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10.12.2020 19:04 Ответить
"КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением об е-декларациях"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/12/10/7117469/

"Конституційний суд не має узурпувати роль парламенту": цей вираз із рішення ВК змальовує його якнайкраще.
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10.12.2020 19:13 Ответить
Всё правильно, надо уважать Конституционный суд!
Но для уважения необходимо выжечь всех бандюков из КС и смотреть что бы другие не пролезли! Всё таки СБУ обязано работать! Кстати все судьи должны быть под особым вниманием!!!
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10.12.2020 19:17 Ответить
Украинская власть должна уважать прорашистскую неоднозначность ,,де,,,,лы *******
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10.12.2020 20:22 Ответить
Как субъект КС должен быть в Украине, а вот цурипопики и ************ - в виде нынешнего состава должны уйти в отставку с последующим расследованием о госизмене!!!
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10.12.2020 20:36 Ответить
А реально, что делать с Конституционным судом, если он сам нарушает Конституцию? Или таки фокусы возможны только в Украине?
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10.12.2020 21:31 Ответить
Венецианская комиссия также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КС с более подробными деталями, изложенными в Правилах процедуры. Источник: https://censor.net/ru/n3236275- ЧОМУ КС ПРО ЦЕ ТА ЩЄ РЯД ЗАУВАЖЕНЬ ПО КС ПРОПУСКАЄ
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11.12.2020 10:20 Ответить
 
 