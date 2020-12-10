Конституционный Суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как "охранника" Конституции

Конституционный Суд отмечает, что европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) подчеркивает необходимость уважения украинской власти к решениям КС, несмотря на их неоднозначность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение КС.

КС напоминает, что 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами в Украине, которая сложилась после решения КС.

"Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип распределения государственной власти заключается в частности в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны исполняться", - говорится в сообщении суда.

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"В заключении подчеркивается, что, несмотря на неоднозначное восприятие решения КС, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться и Верховная Рада Украины должна выполнять его решения с учетом Конституции Украины и международных стандартов", - резюмируют в КС.

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