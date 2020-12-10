Конституционный Суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как "охранника" Конституции
Конституционный Суд отмечает, что европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) подчеркивает необходимость уважения украинской власти к решениям КС, несмотря на их неоднозначность.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение КС.
КС напоминает, что 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами в Украине, которая сложилась после решения КС.
"Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип распределения государственной власти заключается в частности в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны исполняться", - говорится в сообщении суда.
"В заключении подчеркивается, что, несмотря на неоднозначное восприятие решения КС, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться и Верховная Рада Украины должна выполнять его решения с учетом Конституции Украины и международных стандартов", - резюмируют в КС.
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Подсказать кому было выгодно или сам поймешь !? А движ по е-декларациям была дымовая завеса.
(тобто зробити те,про що розжовували судді КСУ вже місяць)
Можете переконатись :https://zn.ua/ukr/POLITICS/venetsianska-komisija-opublikuvala-terminove-visnovok-shchodo-ksu.html
"...Венеціанська комісія пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення:
*Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним судом недійсною, кримінальна відповідальність за подачу завідомо неправдивих даних/неподання декларації слід відновити, але закон може детальніше вказати санкції, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і в разі таких дій з наміром;
*Що стосується повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) перевіряти декларації, всі свої повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи Конституційного Суду у своєму рішенні;
*Що стосується повноважень НАЗК стосовно суддів, можуть бути передбачені додаткові гарантії, а саме внесено в закон для захисту від можливих зловживань:
-незалежність НАЗК на практиці і громадський контроль за його діяльністю повинні бути поліпшені відповідно до рекомендацій GRECO;
-деякі слідчі повноваження НАЗК можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі, або спеціальні виключення і процесуальні гарантії в відношенні можуть бути призначені судді;
-щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю НАБУ щодо суддів або у формі механізму розгляду скарг або в формі регулярних звітів НАЗК відповідний судовий орган."
Всё не нажрутся, - кто занесет, тому и порешают.
Было..
Патамушо разжирели...
😁
Он добавил, что вывод комиссии свидетельствует о том, что решение КСУ "является предвзятым, сомнительно легитимным".
Верно. А если охранник не только не выполняет свою работу, а ещё и подворовует - с ним что делают?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/12/10/7117469/
"Конституційний суд не має узурпувати роль парламенту": цей вираз із рішення ВК змальовує його якнайкраще.
Но для уважения необходимо выжечь всех бандюков из КС и смотреть что бы другие не пролезли! Всё таки СБУ обязано работать! Кстати все судьи должны быть под особым вниманием!!!