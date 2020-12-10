Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток шесть раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Лебединское.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Марьинки, где враг применял станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрел позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 95 найденных взрывоопасных предметов.

Защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника.

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