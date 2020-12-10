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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток шесть раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Лебединское.

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Марьинки, где враг применял станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрел позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 95 найденных взрывоопасных предметов.

Защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника.

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Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
устойчивое прекращение огня © клоун на пол ставки
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10.12.2020 17:59
+3
Осел сказал что план Б отменяется...все будет как и раньше по плану А...что в ******** орки и подтвердили...
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10.12.2020 18:04
+3
Создается впечатление, что зе-фрик жизнями украинских воинов в "русскую рулетку" играет - "попадут, не попадут"..
Причем в одностороннюю, и по рашистским правилам.
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10.12.2020 18:09
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устойчивое прекращение огня © клоун на пол ставки
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10.12.2020 17:59 Ответить
план "Б" наступил? А прызеДЕНТ?
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10.12.2020 17:59 Ответить
Осел сказал что план Б отменяется...все будет как и раньше по плану А...что в ******** орки и подтвердили...
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10.12.2020 18:04 Ответить
""План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее"
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10.12.2020 18:16 Ответить
6 раз Нарушили, но зато аж 6 раз прекратили. Как и обещал Зеленский. За сегодня 6 раз выполнил предвыборное обещание. И ни разу не соврал.
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10.12.2020 18:04 Ответить
Создается впечатление, что зе-фрик жизнями украинских воинов в "русскую рулетку" играет - "попадут, не попадут"..
Причем в одностороннюю, и по рашистским правилам.
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10.12.2020 18:09 Ответить
Цікавить кількість ;небойових; втрат.
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10.12.2020 18:09 Ответить
Як там домовлялись,припинення вогню, чи потерь нет? Сравні. Так срав, чи ні?
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10.12.2020 18:57 Ответить
Сегодня был в одном из заведений МОУ. Подполковники-полковники смотрят Стерненко, Олешко, Луганского, Петрова, Скрыпина, Бутусова и т.д. и активно обсуждают, когда зеленского и его шоблу вздернут на каштане.
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10.12.2020 21:06 Ответить
"мир" зеленского
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10.12.2020 22:21 Ответить
 
 