Приоритетом номер один для украинской власти должно быть обеспечение надлежащего финансирования местного самоуправления, - посол ФРГ Фельдгузен
Обеспечение надлежащего финансирования на местном уровне должно быть приоритетом номер один для украинской власти, поскольку от этого зависит эффективность абсолютно всех усилий по успешному развитию общин.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Посол отметила, что есть три основных элемента укрепления местного самоуправления. По ее словам, один элемент - укрупнение, объединение общин - уже "более или менее сделан", а дальше возникает вопрос передачи прав, ответственности и ресурсов от центрального правительства на места.
"Чтобы громады могли оказывать действительно качественные услуги, устойчивое развитие, местная власть должна иметь соответствующие надежные финансовые ресурсы. Если они не знают, чего ожидать, как они могут планировать? Эта неуверенность действительно угрожает некоторым усилиям на местном уровне. Мы в ЕС действительно делаем акцент на обеспечении надлежащего финансирования - это должно быть приоритетом номер один", - сказала Фельдгузен.
Дипломат добавила, что поддержка увеличения местной доходной базы лежит в основе абсолютно всех усилий местного развития. В частности, от финансовых возможностей общин зависит и разработка параметров устойчивого развития.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найди себе ради эксперимента кого нибудь из "простого народа" и попробуй позаботиться о нем! Причем не так чтобы тупо кормить манной кашей, на это они все согласны! Причем тут же начнут тебе рассказывать что каша не вкусная, и ты половину их порции тыришь!
А попробовать его на рельсы поставить (или на лыжи ), чтобы человек был в состоянии себя и свою семью обеспечить.
Прозреешь По моему многолетнему опыту: люди в 99% случаев достойны той жизни,к которой они живут.
Всякая срань лезет с советами.
Може кинуть канхветку...
А ты где был, когда дерибанили страну? Почему не сопротивлялся?
С каких хренов немцы должны вместо тебя за твою страну заботиться?
немчура - жадные тупые винтики. (умение считать бабки и решать логические задачи я не считаю умом)
мало того - они пердят за обеденным столом...
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...
И эта срань что-то советует...
И жопа гейРопе близится.
Англичане (уважаю) здрыснули с гавняной клоаки. А им Тетчер (уважаю) говорила - нефиг с теми чмошниками вообще связываться.
"...рівень життя ,на мед. та соціальний заххст..." - делят ворованное.
Мусульмане скоро всех вздрючат. Я не люблю их религии - но они соблюдают свои ценности - значит они сильнее...
способствуют убийствам и грабежам за счёт этого " ...мед. та соціальний заххст... " - как вам в горло лезет.
Фактически натравили своим Сев.Потоком путена на Украину.
Если бы не адекватные страны - амеры, Канада, Англичане - то жопа была бы Украине.
А немчура - гавно - как мутили с Моксвой срань всякую - так и продолжают.
1. Ща путен, нацики и жабоеды мутят под руководством путена оккупацию Карабаха паРашкой.
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...
2. Планировали насадить Европу на газовую иглу паРашки (Сев.Потоки) способствуя оккупации Украины Моксвой.
За взятки протягивал интересы Моксвы - коррупционер №1 - "посадова особа"...
Откуда вы берётесь?
У Нас-чинуш коррупционерів..