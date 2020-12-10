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Приоритетом номер один для украинской власти должно быть обеспечение надлежащего финансирования местного самоуправления, - посол ФРГ Фельдгузен

Приоритетом номер один для украинской власти должно быть обеспечение надлежащего финансирования местного самоуправления, - посол ФРГ Фельдгузен

Обеспечение надлежащего финансирования на местном уровне должно быть приоритетом номер один для украинской власти, поскольку от этого зависит эффективность абсолютно всех усилий по успешному развитию общин.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол отметила, что есть три основных элемента укрепления местного самоуправления. По ее словам, один элемент - укрупнение, объединение общин - уже "более или менее сделан", а дальше возникает вопрос передачи прав, ответственности и ресурсов от центрального правительства на места.

"Чтобы громады могли оказывать действительно качественные услуги, устойчивое развитие, местная власть должна иметь соответствующие надежные финансовые ресурсы. Если они не знают, чего ожидать, как они могут планировать? Эта неуверенность действительно угрожает некоторым усилиям на местном уровне. Мы в ЕС действительно делаем акцент на обеспечении надлежащего финансирования - это должно быть приоритетом номер один", - сказала Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен

Дипломат добавила, что поддержка увеличения местной доходной базы лежит в основе абсолютно всех усилий местного развития. В частности, от финансовых возможностей общин зависит и разработка параметров устойчивого развития.

Автор: 

посол (1798) децентрализация (582) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+4
Послу ФРН Фельдгузен - пріоритетом для для ФРН має бути боротьба з корупцією і дволикістю. Шредер - це ганьба нації.
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10.12.2020 18:26
+3
Да у нас местное *самоуправление* и так неплохо финансируется. Кто бы о простом народе так переживал как за наших бандитов и главарей мафиозных кланов называемых у нас олигархами.
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10.12.2020 18:17
+2
Есть подозрение, что ей на это плевать.
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10.12.2020 18:12
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Есть подозрение, что ей на это плевать.
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10.12.2020 18:12 Ответить
как плевать!? а если гепа Шарите не сможет оплатить?
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10.12.2020 19:06 Ответить
Да у нас местное *самоуправление* и так неплохо финансируется. Кто бы о простом народе так переживал как за наших бандитов и главарей мафиозных кланов называемых у нас олигархами.
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10.12.2020 18:17 Ответить
А зачем переживать о "простом народе" не расскажешь?
Найди себе ради эксперимента кого нибудь из "простого народа" и попробуй позаботиться о нем! Причем не так чтобы тупо кормить манной кашей, на это они все согласны! Причем тут же начнут тебе рассказывать что каша не вкусная, и ты половину их порции тыришь!
А попробовать его на рельсы поставить (или на лыжи ), чтобы человек был в состоянии себя и свою семью обеспечить.
Прозреешь По моему многолетнему опыту: люди в 99% случаев достойны той жизни,к которой они живут.
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11.12.2020 01:59 Ответить
Я не знаю насколько правильным есть сказанное этой курицей, но не её собачье дело, как представителя примитивного и жадного племени, советовать что нам делать.

Всякая срань лезет с советами.
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10.12.2020 18:17 Ответить
Ті,що знали що делать розікрали країну до цегли,а ви з чим залишились?
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10.12.2020 18:33 Ответить
Ну, як меншовартісний, іди цілуй обувку немчурі обісцяній...
Може кинуть канхветку...
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10.12.2020 18:43 Ответить
Так как раз именно под молчаливое согласие и поощрение Запада и раздербанили страну по кирпичу и продолжают доворовывать. Куда все олигофрены прячут наворованные у нас деньги и вывозят наши ресурсы?
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10.12.2020 18:45 Ответить
...точно не в Германию
А ты где был, когда дерибанили страну? Почему не сопротивлялся?
С каких хренов немцы должны вместо тебя за твою страну заботиться?
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11.12.2020 02:01 Ответить
WiM как там в психушке ? Хоть кормят ?
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10.12.2020 19:10 Ответить
а что не так?
немчура - жадные тупые винтики. (умение считать бабки и решать логические задачи я не считаю умом)

мало того - они пердят за обеденным столом...
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10.12.2020 20:46 Ответить
а что ты считаешь умом, если не умение решать логические задачи?
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11.12.2020 02:02 Ответить
правильно сказал,пусть бы она это сказала не Украине ,а США
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10.12.2020 22:18 Ответить
Ага, так вот с чьей подачи рэформатор замутил федерализацию
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10.12.2020 18:24 Ответить
Послу ФРН Фельдгузен - пріоритетом для для ФРН має бути боротьба з корупцією і дволикістю. Шредер - це ганьба нації.
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10.12.2020 18:26 Ответить
Ща путен, нацики и жабоеды мутят под руководством путена оккупацию Карабаха паРашкой.
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...

И эта срань что-то советует...
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10.12.2020 18:40 Ответить
Ти подивись на краіну ( звідки ця #срань# )на рівень життя ,на мед. та соціальний заххст людини, а потім подивись на свою срань ...
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10.12.2020 20:12 Ответить
Бандиты жируют после того как награбили - но это не долго.
И жопа гейРопе близится.
Англичане (уважаю) здрыснули с гавняной клоаки. А им Тетчер (уважаю) говорила - нефиг с теми чмошниками вообще связываться.

"...рівень життя ,на мед. та соціальний заххст..." - делят ворованное.

Мусульмане скоро всех вздрючат. Я не люблю их религии - но они соблюдают свои ценности - значит они сильнее...
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10.12.2020 20:42 Ответить
No comments)
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10.12.2020 20:47 Ответить
ото-ж

способствуют убийствам и грабежам за счёт этого " ...мед. та соціальний заххст... " - как вам в горло лезет.

Фактически натравили своим Сев.Потоком путена на Украину.

Если бы не адекватные страны - амеры, Канада, Англичане - то жопа была бы Украине.

А немчура - гавно - как мутили с Моксвой срань всякую - так и продолжают.
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10.12.2020 20:50 Ответить
Интересно, что ж такое немцы (в отличие от англичан) награбили?
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11.12.2020 02:03 Ответить
коротко:
1. Ща путен, нацики и жабоеды мутят под руководством путена оккупацию Карабаха паРашкой.
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...

2. Планировали насадить Европу на газовую иглу паРашки (Сев.Потоки) способствуя оккупации Украины Моксвой.
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11.12.2020 07:26 Ответить
При чому тут Шредер ? Це не посадова особа
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10.12.2020 20:05 Ответить
З дуба впав?
За взятки протягивал интересы Моксвы - коррупционер №1 - "посадова особа"...

Откуда вы берётесь?
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10.12.2020 20:51 Ответить
а посол Украины не говорил что должно быть приоритетом номер один для немецкой власти?
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10.12.2020 18:39 Ответить
Чогось у них добробут Народу..
У Нас-чинуш коррупционерів..
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10.12.2020 19:04 Ответить
Бутусов що тут робе сстільки мордви на гілці ?
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10.12.2020 19:11 Ответить
Без приоритетной поддержки карманов украинского народа ,все остальные приоритеты "до с,,,ки"
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10.12.2020 20:20 Ответить
Сказала и шо?!
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11.12.2020 06:42 Ответить
 
 