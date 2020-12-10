Приоритетом номер один для украинской власти должно быть обеспечение надлежащего финансирования местного самоуправления, - посол ФРГ Фельдгузен

Обеспечение надлежащего финансирования на местном уровне должно быть приоритетом номер один для украинской власти, поскольку от этого зависит эффективность абсолютно всех усилий по успешному развитию общин.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол отметила, что есть три основных элемента укрепления местного самоуправления. По ее словам, один элемент - укрупнение, объединение общин - уже "более или менее сделан", а дальше возникает вопрос передачи прав, ответственности и ресурсов от центрального правительства на места.

"Чтобы громады могли оказывать действительно качественные услуги, устойчивое развитие, местная власть должна иметь соответствующие надежные финансовые ресурсы. Если они не знают, чего ожидать, как они могут планировать? Эта неуверенность действительно угрожает некоторым усилиям на местном уровне. Мы в ЕС действительно делаем акцент на обеспечении надлежащего финансирования - это должно быть приоритетом номер один", - сказала Фельдгузен.

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Дипломат добавила, что поддержка увеличения местной доходной базы лежит в основе абсолютно всех усилий местного развития. В частности, от финансовых возможностей общин зависит и разработка параметров устойчивого развития.