Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и выслали их из страны

Нидерланды выслали из страны двух дипломатов из России. Они подозреваются в шпионаже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NOS.

По данным властей Нидерландов, российские дипломаты на самом деле были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий. Среди прочего, они разведывали данные касательно искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.

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Теперь они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну.

В посольстве России в Нидерландах подтвердили, что двое дипломатов были высланы из страны в связи с "деятельностью, несовместимой с их статусом". У них есть две недели на выезд из королевства.