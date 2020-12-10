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Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и выслали их из страны

Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и выслали их из страны

Нидерланды выслали из страны двух дипломатов из России. Они подозреваются в шпионаже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NOS.

По данным властей Нидерландов, российские дипломаты на самом деле были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий. Среди прочего, они разведывали данные касательно искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.

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Теперь они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну.

В посольстве России в Нидерландах подтвердили, что двое дипломатов были высланы из страны в связи с "деятельностью, несовместимой с их статусом". У них есть две недели на выезд из королевства.

Автор: 

Нидерланды (1579) россия (95441) шпионаж (1383) дипломаты (636)


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Топ комментарии
+13
Новых пришлют, у них этих шпионов... Вон в нашем ОП через одного.
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10.12.2020 19:25
+6
Русских дипломатов нешпионов не бывает. Ихние дипслужбы нужно огораживать 3метровым забором и не выпускать оттуда вообще. Продукты по заявкам перекидывать через забор в пакетах катапультой.
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10.12.2020 19:47
+5
Кто бы мог подумать!!
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10.12.2020 19:29
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Новых пришлют, у них этих шпионов... Вон в нашем ОП через одного.
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10.12.2020 19:25 Ответить
Кто бы мог подумать!!
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10.12.2020 19:29 Ответить
российских дипломатов нужно пристреливать!..
это зомби и они возвращаются..
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10.12.2020 19:39 Ответить
так бабы-матрехи еще таких нарожают , - это у них в генах...тут подход нужен как у фюрера...
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10.12.2020 20:22 Ответить
Вы на "Циклон" намекаете?.. в наше время это не гуманно..
А вот ставить клоуна-наркомана-дилетанта во главе государства, это самый цимес кадрового уровня..
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10.12.2020 20:48 Ответить
не намекаю ни на что,кроме того,что в борьбе с руцьким миром все средста хороши.
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10.12.2020 21:13 Ответить
Вместо них пришлют проверенных дипломатов - Петрова и Боширова !
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10.12.2020 19:40 Ответить
Петля на двух головой курице понемногу стягивается
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10.12.2020 19:40 Ответить
Русских дипломатов нешпионов не бывает. Ихние дипслужбы нужно огораживать 3метровым забором и не выпускать оттуда вообще. Продукты по заявкам перекидывать через забор в пакетах катапультой.
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10.12.2020 19:47 Ответить
Турция выгнала Мавзолейных хмырей типа журналистов,которых на РАБссии нет Априори... Штирлицы сраные...
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10.12.2020 19:54 Ответить
российская чудная сифиликоновая долина в очередной раз обосралась,хуйловский амулет на *********-плевок Илону...
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10.12.2020 19:55 Ответить
Це в них державна політика така - "Цап-царап" робити!
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10.12.2020 20:00 Ответить
Правительство Латвии рюсскаязычных притесняют,руSSофобия капец... даже пенсинера выслали...типа Додон пошел Вон... Карочи,бедная РАБссия... пинают кому не лень...,а Майя Санду фошЫздка..
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10.12.2020 20:02 Ответить
Рашка - страна воров, страна вралей, не может жить без ...дюлей.
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10.12.2020 20:04 Ответить
На РАБссии 2 категории граждан....Чекисты и бандиты третьего не дано...
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10.12.2020 20:04 Ответить
російських дипломатів не буває,самі випускники розвідшкіл.Почитайте Віктора Суворова.
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10.12.2020 20:16 Ответить
двух орков поймали на шпионаже... другие не попались... все они там шпионы. можно высылать поголовно.
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10.12.2020 20:17 Ответить
Не,там сейчас новая каста в продвинутых рулит-гербаристы-натуралисты.Сборщики бояры-кудесницы на метанолевой повседневке антисептиком во внутрь в борьбе с ковидом...
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10.12.2020 20:26 Ответить
*это к Сенатору)
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10.12.2020 20:28 Ответить
Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві і вислали їх із країни - Цензор.НЕТ 6897
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10.12.2020 21:08 Ответить
Скрепно.... русський мир во всей красе... стучится во все двери и окна идет к вам...
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11.12.2020 12:03 Ответить
Всё их племя это-убийцы и воры.Самое страшное-они этим гордятся!
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10.12.2020 21:18 Ответить
Фламандцы,как вы могли подумать? Россия несёт добро везде, где появится!
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10.12.2020 21:31 Ответить
А сколько этих рашистских гадов - коллег путиноида по его родному ведомству - еще вынюхивает в мире чужие достижения!
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10.12.2020 21:59 Ответить
напугали, остальные подхватят функции
пока выпускников пришлют
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11.12.2020 00:48 Ответить
ПОЕДУТ В ГОВНЕ ШПИОНИТЬ !)
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11.12.2020 06:36 Ответить
 
 