Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и выслали их из страны
Нидерланды выслали из страны двух дипломатов из России. Они подозреваются в шпионаже.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NOS.
По данным властей Нидерландов, российские дипломаты на самом деле были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий. Среди прочего, они разведывали данные касательно искусственного интеллекта, полупроводников и нанотехнологий.
Теперь они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну.
В посольстве России в Нидерландах подтвердили, что двое дипломатов были высланы из страны в связи с "деятельностью, несовместимой с их статусом". У них есть две недели на выезд из королевства.
Топ комментарии
+13 Sergii Ustim
показать весь комментарий10.12.2020 19:25
+6 Ольга Пелле
показать весь комментарий10.12.2020 19:47
+5 serh
показать весь комментарий10.12.2020 19:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это зомби и они возвращаются..
А вот ставить клоуна-наркомана-дилетанта во главе государства, это самый цимес кадрового уровня..
пока выпускников пришлют