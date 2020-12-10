Производители вооружения требуют от Шмыгаля внести изменения в постановление Кабмина. ДОКУМЕНТ

Председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием внести изменения в Постановление КМУ №1198, которым с 9 декабря запрещается предоплата за товары и услуги, приобретенные за счет бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

В письме к главе правительства Сенченко отмечает, что принятие постановления в действующей редакции делает невозможным финансирование заказов на изготовление современной военной техники, вооружения и боеприпасов, а также проведение опытно-конструкторских работ в этой сфере.

Под угрозой срыва оказались производство и поставка в интересах Вооруженных Сил противокорабельных комплексов "Нептун", РСЗО "Ольха", САУ "Богдана" и многих других позиций.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины просит в экстренном порядке внести в постановление №1198 изменения, обеспечивающие бесперебойное финансирование оборонных расходов.

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Параллельно Ассоциация направила письма в СНБО с просьбой в неотложном порядке принять исчерпывающие меры для внесения соответствующих изменений в постановление, а также в СБУ с призывом провести расследование обстоятельств, связанных с подготовкой и принятием постановления №1198, установить лиц, причастных к подготовке действующей редакции, и дать правовую квалификацию их действиям.

"В условиях длящейся седьмой год вооруженной агрессии РФ принятие правительством Украины подобного решения подрывает обороноспособность нашей страны, является недопустимым и носит признаки государственной измены", – подчеркнул Сенченко.

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