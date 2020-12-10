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Новости Агрессия России против Украины
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Производители вооружения требуют от Шмыгаля внести изменения в постановление Кабмина. ДОКУМЕНТ

Производители вооружения требуют от Шмыгаля внести изменения в постановление Кабмина. ДОКУМЕНТ

Председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием внести изменения в Постановление КМУ №1198, которым с 9 декабря запрещается предоплата за товары и услуги, приобретенные за счет бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

В письме к главе правительства Сенченко отмечает, что принятие постановления в действующей редакции делает невозможным финансирование заказов на изготовление современной военной техники, вооружения и боеприпасов, а также проведение опытно-конструкторских работ в этой сфере.

Производители вооружения требуют от Шмыгаля внести изменения в постановление Кабмина 01

Под угрозой срыва оказались производство и поставка в интересах Вооруженных Сил противокорабельных комплексов "Нептун", РСЗО "Ольха", САУ "Богдана" и многих других позиций.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины просит в экстренном порядке внести в постановление №1198 изменения, обеспечивающие бесперебойное финансирование оборонных расходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра

Параллельно Ассоциация направила письма в СНБО с просьбой в неотложном порядке принять исчерпывающие меры для внесения соответствующих изменений в постановление, а также в СБУ с призывом провести расследование обстоятельств, связанных с подготовкой и принятием постановления №1198, установить лиц, причастных к подготовке действующей редакции, и дать правовую квалификацию их действиям.

"В условиях длящейся седьмой год вооруженной агрессии РФ принятие правительством Украины подобного решения подрывает обороноспособность нашей страны, является недопустимым и носит признаки государственной измены", – подчеркнул Сенченко.

Читайте также: Сегодня гособоронзаказ может загрузить предприятия только на 5%, нужно содействовать экспорту, - Сенченко

Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) оборона (5202) оружие (10204) Сенченко (265) Шмыгаль Денис (2680)


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На насрать Дениске на эту вашу оборону))))
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10.12.2020 19:35 Ответить
сходи ка с ним и посрать и в спам...
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10.12.2020 20:07 Ответить
За каких-то (грубо) полтора года все «погрузить» в хаос - нужно еще уметь.......😡
Точно что: ломать - не строить(с)....☹️
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10.12.2020 19:42 Ответить
Эти шмыгали задрали уже. Пора что-то делать с ними.
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10.12.2020 19:46 Ответить
все спишут на ковидку...еще и героями себя выставят
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10.12.2020 20:27 Ответить
Зелені довбні не в змозі спочатку думати, консультуватись, вибудовувати перспективу і прораховувати наслідки, і лише після цього приймати рішення!
Працюють методом тика - "А давайте спробуєм ось так! - Спробували - "Ой, так погано виходить, давайте ліпше спробуємо ось так" - Спробували - "Ой-ой-ой, давайте вернемо все взад!".
Так і обісрались вже по всім фронтам!
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10.12.2020 21:21 Ответить
Унеможливлює виготовлення зброї - так цим зеленим колаборантам це і потрібно. Не даремно ж ці хабані личинки кремлівської воші не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь!
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11.12.2020 07:37 Ответить
 
 