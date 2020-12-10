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Новости
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Непродуманные изменения в судебной системе приводят к потере независимости судьями и нарушают европейские стандарты, - Дроздов

Непродуманные изменения в судебной системе приводят к потере независимости судьями и нарушают европейские стандарты, - Дроздов

Постоянные изменения в законодательство о судоустройстве и статусе судей, которые не обрабатываются должным образом, приводят к тому, что судьи теряют гарантии независимости своей работы.

Об этом сказал глава комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам бесплатной правовой помощи Александр Дроздов во время третьего обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".

"Когда мы говорим о быстротечности изменяемого законодательства, то это не говорит о том, что судьи теряют свою независимость? Они постоянно находятся в состоянии правовой неопределенности и боязнь того, что завтра каким-то образом будет изменено законодательство или касательно финансовых гарантий деятельности, или касательно другого — это и есть тем фактором, который фактически уничтожает гарантии независимости судей", — отметил Дроздов.

Он также обратил внимание, что последние предложенные изменения в законодательство о судоустройстве и статусе судей, предусматривающие изменение порядка формирования Высшей квалификационной комиссии судей и ослабление роли судей в создании ВККС противоречат Европейской хартии о статусе судей и решениям Консультативного совета европейских судей. К тому же, положения законопроекта не соответствуют решению Европейского суда по правам человека.

"В настоящее время в законопроекте 3711 также есть скрытая люстрация ... О чем идет речь: (согласно законопроекту- ред.) члены ВККС, которые уже работали в комиссии не могут быть вновь избраны в состав ВККС без относительно их поведения, деятельности, продолжительности . Хотя на такие критические вещи уже обращал внимание Европейский суд по правам человека", — рассказал Дроздов.

По его мнению, чтобы урегулировать критическую ситуацию в судебной системе, пока было бы целесообразно возобновить деятельность состава ВККС, который был вопреки принципу континуитета прекращен изменениями к этому законодательству в ноябре 2019 года. А после этого — разработать новый порядок создания ВККС, который бы отвечал, как национальному законодательству и Конституции, так и европейским рекомендациям относительно независимости судебной власти.

"Именно такой подход имеет смысл экстраполировать на ВККСУ, которая, как известно, является органом судейского управления, который занимается вопросами отбора судей. Логично также вернуть и представительство адвокатуры. Ведь именно адвокатское сообщество имеет — это квалифицированное профессиональное представительство гражданского общества", — подчеркнул Дроздов.

Автор: 

судебная реформа (1802) судья (2645) ВККСУ (501)


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Топ комментарии
+10
А може вас усіх десь прикопати? Недоторкані ви наші...
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10.12.2020 19:45
+3
Ни один закон не спасет от зависимости от больших денег от олигархов
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10.12.2020 20:06
+3
Уж куда больше независимости судей? Они уже клали на все что только можно! Зе просто дитя наивное с ними по сравнению....по роялю....
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10.12.2020 20:13
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А може вас усіх десь прикопати? Недоторкані ви наші...
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10.12.2020 19:45 Ответить
всех этих блохастых адвокатов в цугундер,разьели ряхи как коты на масле
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10.12.2020 21:51 Ответить
Об этом сказал глава комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины..
Медведчуковская конторка с его шмарой Йзовитовой..
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10.12.2020 20:01 Ответить
Ни один закон не спасет от зависимости от больших денег от олигархов
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10.12.2020 20:06 Ответить
Уж куда больше независимости судей? Они уже клали на все что только можно! Зе просто дитя наивное с ними по сравнению....по роялю....
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10.12.2020 20:13 Ответить
Очередной лжец и манипулятор.
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10.12.2020 20:15 Ответить
Надо понимать, зачем в Украине нужны адвокаты-стракулисты. Я так думаю, чтоб передавать взятки "судьям", прокурвам и прочим мусорным следователям, имея с этого свою доляху А так в украинских "судах", как было и в совдеповских, адвокат ничего не решает. Никто даже самого умного адвоката там не воспринимает, как полноправного участника процесса. Отсюда и 90% с лишним обвинительных приговоров, отсюда и освобождение от заслуженного наказания "судами" откровенных преступников, имеющих большие деньги.
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10.12.2020 22:48 Ответить
суд - дело Божье (с)
безбожникам там не место
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11.12.2020 00:45 Ответить
Потрібно не КС розганяти зеленим придуркам, а карати суддів за їх конкретні кримінальні злочини, а саме коли вони трахали Конституцію під Кучму, Януковича, коли мову забороняли щоб язик окупантів звучав (бо так вигідно хабаду для їх общего пространства), брали хабарі тощо, а також привести їх утримання до адекватних заробітних плат по Україні не 700 000 в місяць, а 30 000 не пенсія в 250 000 а в 5000. Ця влада хабадників поставила своїх хлопців які як їм подобається трахають Конституцію гроблять Україну а їм щей заплати в 26 000 баксів в місяць. Це що за така тяжка бурякова плантація з такою оплатою виродків?
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11.12.2020 07:32 Ответить
Ага, значить, у тому, що судді - тупі шалави, винні структурні зміни.

Якщо суддя порядний, то ніякі зміни на це не вплинуть.
А якщо судді - тупі мерзотники, як наші, то їм який закон не прийми, усе до лампочки.
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11.12.2020 09:40 Ответить
Допоки не буде спражнього суду присяжних, нічого не буде! Бо два присяжних це профанація!
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11.12.2020 13:32 Ответить
 
 