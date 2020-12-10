Непродуманные изменения в судебной системе приводят к потере независимости судьями и нарушают европейские стандарты, - Дроздов

Постоянные изменения в законодательство о судоустройстве и статусе судей, которые не обрабатываются должным образом, приводят к тому, что судьи теряют гарантии независимости своей работы.

Об этом сказал глава комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам бесплатной правовой помощи Александр Дроздов во время третьего обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".

"Когда мы говорим о быстротечности изменяемого законодательства, то это не говорит о том, что судьи теряют свою независимость? Они постоянно находятся в состоянии правовой неопределенности и боязнь того, что завтра каким-то образом будет изменено законодательство или касательно финансовых гарантий деятельности, или касательно другого — это и есть тем фактором, который фактически уничтожает гарантии независимости судей", — отметил Дроздов.

Он также обратил внимание, что последние предложенные изменения в законодательство о судоустройстве и статусе судей, предусматривающие изменение порядка формирования Высшей квалификационной комиссии судей и ослабление роли судей в создании ВККС противоречат Европейской хартии о статусе судей и решениям Консультативного совета европейских судей. К тому же, положения законопроекта не соответствуют решению Европейского суда по правам человека.

"В настоящее время в законопроекте 3711 также есть скрытая люстрация ... О чем идет речь: (согласно законопроекту- ред.) члены ВККС, которые уже работали в комиссии не могут быть вновь избраны в состав ВККС без относительно их поведения, деятельности, продолжительности . Хотя на такие критические вещи уже обращал внимание Европейский суд по правам человека", — рассказал Дроздов.

По его мнению, чтобы урегулировать критическую ситуацию в судебной системе, пока было бы целесообразно возобновить деятельность состава ВККС, который был вопреки принципу континуитета прекращен изменениями к этому законодательству в ноябре 2019 года. А после этого — разработать новый порядок создания ВККС, который бы отвечал, как национальному законодательству и Конституции, так и европейским рекомендациям относительно независимости судебной власти.

"Именно такой подход имеет смысл экстраполировать на ВККСУ, которая, как известно, является органом судейского управления, который занимается вопросами отбора судей. Логично также вернуть и представительство адвокатуры. Ведь именно адвокатское сообщество имеет — это квалифицированное профессиональное представительство гражданского общества", — подчеркнул Дроздов.