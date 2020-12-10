Скандал с Бутусовым и Минобороны: Притула посоветовал Тарану "подать в отставку и сосредоточить внимание на сраче в Фейсбуке"

Член политсовета партии "Голос" Сергей Притула поддержал главного редактора Цензор.НЕТ в конфликте с Министерством обороны из-за назначения.

Свою позицию Притула обозначил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Притула подчеркнул, что за 7 лет волонтерства никогда не критиковал Министерство обороны или министра лично.

"Мы просто не пересекались (исключение - одна встреча двух десятков волонтеров с Полтораком) и существовали в разных системах координат. Чтобы обеспечить какое-то подразделение необходимым, мне было достаточно звонка от комбата или смски от комроты", - пояснил он.

"Но когда я вижу, как министр обороны, который провалил государственный оборонный заказ, находит время для разборок с журналистом (вот только давайте не будем рассказывать, что этот стыд происходит без визы министра), то могу посоветовать господину подать в отставку и сосредоточить свое внимание на сраче в фейсбуке. Потому что срач в подчиненном министерстве он уже устроил. Испанский стыд!" - написал Притула.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии. Через 2 часа после публикации поста Бутусова Минобороны публично заявило, что приглашает его завтра на собеседование и пообещало провести "ликбез" о доступных вакансиях и должностных обязанностях.

В четверг, 10 декабря Минобороны заявило, что вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова, в министерстве нет.