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Скандал с Бутусовым и Минобороны: Притула посоветовал Тарану "подать в отставку и сосредоточить внимание на сраче в Фейсбуке"

Скандал с Бутусовым и Минобороны: Притула посоветовал Тарану

Член политсовета партии "Голос" Сергей Притула поддержал главного редактора Цензор.НЕТ в конфликте с Министерством обороны из-за назначения.

Свою позицию Притула обозначил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Притула подчеркнул, что за 7 лет волонтерства никогда не критиковал Министерство обороны или министра лично.

"Мы просто не пересекались (исключение - одна встреча двух десятков волонтеров с Полтораком) и существовали в разных системах координат. Чтобы обеспечить какое-то подразделение необходимым, мне было достаточно звонка от комбата или смски от комроты", - пояснил он.

"Но когда я вижу, как министр обороны, который провалил государственный оборонный заказ, находит время для разборок с журналистом (вот только давайте не будем рассказывать, что этот стыд происходит без визы министра), то могу посоветовать господину подать в отставку и сосредоточить свое внимание на сраче в фейсбуке. Потому что срач в подчиненном министерстве он уже устроил. Испанский стыд!" - написал Притула.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов о Минобороны: вчера я был им срочно нужен, а сегодня нет никаких сообщений

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии. Через 2 часа после публикации поста Бутусова Минобороны публично заявило, что приглашает его завтра на собеседование и пообещало провести "ликбез" о доступных вакансиях и должностных обязанностях.

В четверг, 10 декабря Минобороны заявило, что вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова, в министерстве нет.

Скандал с Бутусовым и Минобороны: Притула посоветовал Тарану подать в отставку и сосредоточить внимание на сраче в Фейсбуке 01

Автор: 

Минобороны (9306) Бутусов Юрий (4353) Притула Сергей (84) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+105
Бутусову респект!
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10.12.2020 20:59
+76
Притула вообще "красавчик". он так сильно помагает военным, что мало кто так сможет. и не собирает бабло а зарабативает концертами и большую часть тратит на АТО ООС. знаю это лично и на 100%. встречался с ним и его пацанами в северодонеке. верю в каждое его слово на все сто. он комик, но не клоун
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10.12.2020 21:08
+72
при Порохе, Полтораке и Пасторе такого не было!

не вернуть ли нам старых "коней" на переправу ?
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10.12.2020 21:11
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На дідька ви йому пропонували, знаючи, що він у військових справах нічого не тямить ? Навіщо було робить із рота помийницю ?
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11.12.2020 08:13 Ответить
Ребята явно хотели во власть,но для этого надо соответствовать хоть каким то критериям,а не только хвалить Петра
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11.12.2020 09:00 Ответить
но ведь Наему и Лещенку все удалось ? И думаю именно потому что ругали Петра (как Вы высказались)

Или Лещенко у нас заслуженый железнодорожник а Наем - мировая звезда топ менеджмента?
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11.12.2020 09:41 Ответить
Соответствие критериям?! Это вы верно заметили. С кого начнём? А давайте по порядку.
1. Зеленский - не соответствует критериям. Ни каким критериям. Ни по опыту работы, ни по образованию, ни по морально-деловым качествам. Самое главное, что он не имеет высшего образования, а только среднее.
2. Баканов - не соответствует критериям. Ни каким критериям. Ни по опыту работы, ни по образованию, ни по морально-деловым качествам.
Хватит этих двух или продолжим в том же ключе?
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11.12.2020 11:39 Ответить
Я давно говорю, чиновников за пиз***во гнать в три шеи, без права занимать должности пожизненно.
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11.12.2020 09:30 Ответить
ЗЕбаран саме таких тупаків і набирає в свою шарагу, щоб на їх фоні самому виглядати Наполеоном
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11.12.2020 10:38 Ответить
усі пам'ятають, що цього тбарана підозрювали у державній зраді?
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11.12.2020 11:05 Ответить
"...Член політради партії "Голос" Сергій Притула..." //

===
А там ще й "політрада" є?
Притула сказав правильно, хоча його висловлювання цілком вписується в "таранове" блазнювання. З "таранами" треба розмовляти серйозно, а не по притулівськи.
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11.12.2020 12:20 Ответить
Притула, ну хто ти такий щоб давати поради дебілам від зеленої шмарклі?
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11.12.2020 20:33 Ответить
А в чому проблема???? Вигнать на +++й старпера тарана... і призначить Бутусова міністром оборони.... ХТО ПРОТИ??????Тарана канешно в СІЗО..... є за що!!! Підтримуємо!!!!
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11.12.2020 21:37 Ответить
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