Украина присоединилась к санкциям ЕС против двух граждан Китая, причастных к кибератакам
Украина присоединилась к решению Совета ЕС ввести ограничительные меры против двух граждан Китая, причастных к кибератакам против ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение обновляет идентификационную информацию о двух физических лицах, включенных в список. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС ", - говорится в Декларации высокого представителя ЕС.
В указанном решении Совета ЕС говорится о включении двух граждан КНР в санкционный список лиц, на которых распространяются ограничительные меры, запрет въезда на территорию ЕС и замораживание активов.
Присоединившиеся страны обеспечат соответствие национальной политики к этому решению Совета ЕС. Европейский Союз принял во внимание такое обязательство и приветсвует его.
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ну, под Мановар то