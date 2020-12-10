В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым, - депутат "Голоса" Костенко

Народный депутат от "Голоса" Роман Костенко высказался в поддержку Бутусова в конфликте с Минобороны и призвал "интернет-воинов" из министерства "прекратить этот стыд".

Свою позицию Костенко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько дней подряд страна наблюдает за битвой. Битвой, в которой все силы Министерства обороны Украины направленные на победу над очень серьезным врагом. Журналистом, критикующим работу Министерства", - написал Костенко.

Он напомнил, что в стране идет война.

"МОУ полностью провалило Государственный оборонный заказ. До сих пор отсутствуют документы планирования в сфере национальной безопасности и обороны", - подчеркнул нардеп.

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"Может, пора заняться работой? Может, интернет-воинам из Министерства обороны Украины не хватает времени? Прекратите этот стыд!!!" - призвал депутат.

Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

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В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии. Через 2 часа после публикации поста Бутусова Минобороны публично заявило, что приглашает его завтра на собеседование и пообещало провести "ликбез" о доступных вакансиях и должностных обязанностях.

В четверг, 10 декабря Минобороны заявило, что вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова, в министерстве нет.