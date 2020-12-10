В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым, - депутат "Голоса" Костенко
Народный депутат от "Голоса" Роман Костенко высказался в поддержку Бутусова в конфликте с Минобороны и призвал "интернет-воинов" из министерства "прекратить этот стыд".
Свою позицию Костенко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько дней подряд страна наблюдает за битвой. Битвой, в которой все силы Министерства обороны Украины направленные на победу над очень серьезным врагом. Журналистом, критикующим работу Министерства", - написал Костенко.
Он напомнил, что в стране идет война.
"МОУ полностью провалило Государственный оборонный заказ. До сих пор отсутствуют документы планирования в сфере национальной безопасности и обороны", - подчеркнул нардеп.
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"Может, пора заняться работой? Может, интернет-воинам из Министерства обороны Украины не хватает времени? Прекратите этот стыд!!!" - призвал депутат.
Напомним, во вторник, 8 декабря, Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
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В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии. Через 2 часа после публикации поста Бутусова Минобороны публично заявило, что приглашает его завтра на собеседование и пообещало провести "ликбез" о доступных вакансиях и должностных обязанностях.
В четверг, 10 декабря Минобороны заявило, что вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова, в министерстве нет.
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при петре контрабандой запчасти для укроборонпрома таскали,а при плесени-закупают электрическтво и хотят воду в крым поставлять
в у нас и не было никогда.
Вже воює....
Далі буде.
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Ну товаріщі генерали , як будем брать в плєн Бутусова !!?
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1)Суд в Гааге по Боингу..
2)Иск ЮКОСА 57 ярдов долляров
3)Присяга Байдена...20 января...
4)Надо уходить из Приднестровья...
5)Надо уходить из Крыма...
6)Надо уходить из Дамбасса..
7)Надо уходить из Белоруси...
8)Надо уходить из Кавказа...
9)Надо уходить из Абхазии и Ю.Осетии...
10)Надо уходить из Сирии и Ливии...
11)Надо уходить из Венесуэлы...
12)Надо уходить к ядреной фене вапще в глухой кут...Крысы позорные...
Хотя не удивительно=>у нынешнего «правительства» совсем другие приоритеты. Они пришли к власти не «строить», а ломать......
Кое кто в растяжке между Аваковым и Коломойским, например.
Все фейк...
Жаби та гадюки даааавно л'******
один одного..
10 чортів від ЗЕ
1. Брати Єрмаки
2. Венедіктова
3. Татаринов
4. Суддя Вовк
5. Коломойський
6. Степанов
7. Фокін
8. Бабіков
9. Коля котлета
10. Нові обличчя від Януковича
"Часом менi здаэться,що iснуэ якийсь центр,що працюэ на самознищення цiэi держави,навiть не так руками руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв"-Лiна Костенко.Теперь уже можно указать ,где находится этот центр-это министерство обороны Украины.Какой позор!
Состоит из трёх стадий.
1. Среди сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность к своему делу с завистью к чужим успехам. Наличие его определяется по внешним действиям, когда данное лицо, не справляясь со своей работой, вечно суётся в чужую и пытается войти в руководство.
2. Носитель заразы в какой-то степени прорывается к власти. Нередко всё начинается прямо с этой стадии, так как носитель сразу занимает руководящий пост. Опознать его легко по упорству, с которым он выживает тех, кто способнее его, и не даёт продвинуться тем, кто может оказаться способнее в будущем. Результат - штаты постепенно заполняются людьми, которые глупее начальника. Признаки второй стадии - полное самодовольство. Задачи ставятся несложные, и потому сделать удаётся, в общем, всё. Начальство добивается того, что намечено, и становится очень важным.
3. Во всём учреждении, снизу доверху, не встретишь и капли разума. Признаки - самодовольство сменяется апатией.
Лечение:
1. В первой стадии болезнь можно лечить уколами. «Очень сильно действует Нетерпимость, но её нелегко достать, и опасность в ней большая. Добывают её из крови армейских старшин и содержит она два элемента: 1) "а можно и получше" (МП) и 2) "никаких оправданий" (НО)».
2. Вторая стадия требует хирургического вмешательства. Пациент и хирург не должны совмещаться в одном лице, поэтому «нужен специалист, иногда - крупнейший из крупных, сам Паркинсон».
3. Третья стадия пока неизлечима. Поэтому «сотрудников надо снабдить хорошими рекомендациями и направить в наиболее ненавистные вам учреждения, вещи и дела немедленно уничтожить, а здание застраховать и поджечь. Лишь когда всё выгорит дотла, можете считать, что зараза убита». Законы Паркинсона