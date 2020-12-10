Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях против человечности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Мамедов

Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений по поводу преступлений против человечности в оккупированном Россией Крыму и ОРДЛО.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Замгенпрокурора рассказал, что планирует 11 декабря встретиться с прокурором Международного суда для обсуждения дальнейших шагов.

"Я думаю, что всем этим действиям, тяжким международным преступлениям, будет дана объективная оценка", – отметил Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов