Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях против человечности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Мамедов
Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений по поводу преступлений против человечности в оккупированном Россией Крыму и ОРДЛО.
Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Замгенпрокурора рассказал, что планирует 11 декабря встретиться с прокурором Международного суда для обсуждения дальнейших шагов.
"Я думаю, что всем этим действиям, тяжким международным преступлениям, будет дана объективная оценка", – отметил Мамедов.
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Олег Жуковский #466747
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Петр Дибров #460784
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Glen Miller #451947
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