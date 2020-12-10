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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях против человечности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Мамедов

Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях против человечности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Мамедов

Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений по поводу преступлений против человечности в оккупированном Россией Крыму и ОРДЛО.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Замгенпрокурора рассказал, что планирует 11 декабря встретиться с прокурором Международного суда для обсуждения дальнейших шагов.

"Я думаю, что всем этим действиям, тяжким международным преступлениям, будет дана объективная оценка", – отметил Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет засудить Путина в Международном уголовном суде, - Мамедов

Автор: 

Крым (26375) россия (95441) Донбасс (26955) Мамедов Гюндуз (115) Международный уголовный суд (233)


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И какова реакция этого суда...!? После 14 обращений..!? Или главное кукарекнуть и всё, дело сделано.
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10.12.2020 21:40 Ответить
И шо там с министрами ЛНР, которые квартиры покупают в Киеве?
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10.12.2020 21:46 Ответить
Тут непонятно что в подконтрольной ЗЕ творит а ты про окупированные спрашиваешь !
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10.12.2020 21:49 Ответить
Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях против человечности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Мамедов - Цензор.НЕТ 2435
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10.12.2020 21:47 Ответить
направили... в отношении преступлений против крымско-татарского народа... а против украинцев?
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11.12.2020 03:21 Ответить
 
 