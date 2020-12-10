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Новости
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Главные новости 10 декабря: Минобороны не нашло должности для Бутусова, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты

Главные новости 10 декабря: Минобороны не нашло должности для Бутусова, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты

Для Бутусова не нашли вакансий в Минобороны, отпраздновать Новый Год в ресторане нельзя, вместо "плана Б" по Донбассу Зеленский продолжит переговоры с Путиным - все главные новости 10 декабря.

В Минобороны не нашли должности для главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом министерство сообщило по результатам собеседования. "Идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны", - поясняют в министерстве.

На защиту Бутусова встали представители партии "Голос". Нардеп Роман Костенко предложил "интернет-воинам" из министерства вспомнить, что в стране идет война, а член политсовета "Голоса" Сергей Притула и вовсе призывает министра обороны Андрея Тарана подать в отставку и "сосредоточить внимание на сраче в Фейсбуке".

Главные новости 10 декабря: Минобороны не нашло должности для Бутусова, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты 01

Новый симптом COVID-19. Когда украинцев ждет вакцинация?

Ученые обнаружили новый признак COVID-19 - воспаление глаз. Пациенты жалуются на светобоязнь, зуд и боль в глазах. Симптомы, как правило, сохраняются в течение двух недель.

Массовая вакцинация в Украине начнется в апреле 2021 года , - пообещал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий. До этого периода, по его словам, хватит запаса прочности медицинской системы.

Придется ли украинцам платить за вакцину, власти еще не решили. Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что хочет, чтобы прививку все граждане страны получили бесплатно. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что за государственный счет прививки сделают врачам и полицейским, а обычным гражданам за вакцину придется платить.

Главные новости 10 декабря: Минобороны не нашло должности для Бутусова, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты 02

Ресторан на Новый Год отменяется

Министерство здравоохранения опубликовало полный перечень запретов, которые вступят в силу с наступление локдауна 8 января. Предприятиям советуют перевести сотрудников на удаленную работу.

Но даже пока локдаун не наступил, отпраздновать Новый Год в ресторане или кафе не получится. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, заведения общепита должны закрыться до 23 часов, а рассчитаться с посетителями - до 22 часов. Да, и в новогоднюю ночь тоже.

Главные новости 10 декабря: Минобороны не нашло должности для Бутусова, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты 03

Азербайджан празднует победу и наращивает амбиции

В Баку провели парад победы в войне в Нагорном Карабахе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стоял на трибуне рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алиев сделал громкое заявление: он назвал столицу Армении Ереван "исторической землей Азербайджана". "Территории Азербайджана находятся под оккупацией около 30 лет. 100 тыс. азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", – заявил Алиев.

"Плана Б" по Донбассу не будет

Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год решил отказаться от "плана Б" и будет продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк. "Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров", - сказал он.

Главные новости 10 декабря: Минобороны не нашло должности для Бутусова, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты 04

Автор: 

Азербайджан (791) Зеленский Владимир (20290) Минобороны (9306) путин владимир (31231) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4353) COVID-19 (18608) локдаун (294)


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Топ комментарии
+14
Бутусову респект - розшевелив опаришів у гівновладному борделі.
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10.12.2020 22:09
+11
Головне, що концерт Кв.95 відбудеться, за будь-якої погоди і в пику вселяким пандеміям !!!)))
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10.12.2020 22:03
+10
Будь проклята ця ЗЕлена влада!
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10.12.2020 22:02
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Будь проклята ця ЗЕлена влада!
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10.12.2020 22:02 Ответить
ресторан "Велюр" будет работать ВСЮ новогоднюю ночь... ибо своим - всё можно
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10.12.2020 23:55 Ответить
Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory.Источник: https://censor.net/ru/n3236276

Все за мудня говорят какие то представители ОП-- он хоть жив еще ))) Или опять в жопе у ***** свет ищет
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11.12.2020 06:08 Ответить
Головне, що концерт Кв.95 відбудеться, за будь-якої погоди і в пику вселяким пандеміям !!!)))
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10.12.2020 22:03 Ответить
О і дивіться які підагоги туди прийдуть..
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11.12.2020 08:14 Ответить
"руководство" государства - чмошники.
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10.12.2020 22:07 Ответить
Рукожопство
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11.12.2020 04:41 Ответить
Я плакать...😪
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10.12.2020 22:07 Ответить
Зеленский и Макрон похожи словно родня а вообще то они же одной крови и не французкой
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10.12.2020 22:08 Ответить
Если ***** перекрасить в черный цвет, а макрону с зелей подкинуть ботокса вниз щек, то они все трое - как разновозрастные братья.. Им еще на фото Донни не хватает. Фрики, они и есть фрики. Причем ***** давнишний фрик - его даже в бывшем КаГбеБе чмырили, Зеля сам себя зафрикачил, ну а Макрон, он и есть макарон - лапшеед и у фрика ***** на подголосках.
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10.12.2020 22:23 Ответить
Бутусову респект - розшевелив опаришів у гівновладному борделі.
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10.12.2020 22:09 Ответить
От падлюки..
Лень им было тааакой талантище глубже прокопать!
Я плакаль...
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10.12.2020 22:22 Ответить
ну всё, ждём грандиозный митинг от рестораторов на 100 000 участников.
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10.12.2020 23:11 Ответить
а возьмуть і отпразнують! як празднували карантин вихідного дня )))))))))))
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10.12.2020 23:21 Ответить
Уроды.
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11.12.2020 01:59 Ответить
Одним словом, ніякого плану "Б" не існувало. Була операція "И", проведена кацапами (щоб ніхто не здогадався) по дезорганізації українських владних органів і суспільства. Про "досягнення" Зєлєнского перемовини з пуциним знає лише Міша Подоляк. Іншим про це не відомо. Хіба що досягненням можна вважати помюступову здачу не лише національних інтересів, а й територій. Адже стріляти припинила лише українська сторона. Втрати хоч і зменшились, але не припинились. Обмінів було за майже два роки лише два і обмінчно близько 130 українських громадян, з яких левова частка - випадкові люди, а не наші військові. Писати можна ще довго, але вистачить і того.
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11.12.2020 05:51 Ответить
переговори вела одна особа - Єрмак. все йшло як по маслу. Трампу було начхати на Україну, хотів мати свою вигоду, Наші контактери лягли, През отримав в америці зневажливе ставлення, навіть міністр енергетики пері в конгресі відкрито насміхався над Презом та Єрмаком. вибори пройшли, хлопці з брайтон бічу стоять у черзі за амністією, Путін засилає інших козачків - рижого з світового уряду. А у них план б - це напевне мала бути капітуляція та викидання білого рушника. Однак Прз ще раз хоче подивитись в очі путіну, Подоляк цитує якісь темники, вони вже нічого не хочуть, не чіпайте нас перед корпоративами - просто дайте відпочити. вже рояль настроїли. А зараз ОПУ виглядає як оркестр із фільму Веселі хлопята. Бійка починається, скоро будуть бити дирижера.
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11.12.2020 07:49 Ответить
переговори вела одна особа - Єрмак. все йшло як по маслу. Трампу було начхати на Україну, хотів мати свою вигоду, Наші контактери лягли, През отримав в америці зневажливе ставлення, навіть міністр енергетики пері в конгресі відкрито насміхався над Презом та Єрмаком. вибори пройшли, хлопці з брайтон бічу стоять у черзі за амністією, Путін засилає інших козачків - рижого з світового уряду. А у них план б - це напевне мала бути капітуляція та викидання білого рушника. Однак Прз ще раз хоче подивитись в очі путіну, Подоляк цитує якісь темники, вони вже нічого не хочуть, не чіпайте нас перед корпоративами - просто дайте відпочити. вже рояль настроїли. А зараз ОПУ виглядає як оркестр із фільму Веселі хлопята. Бійка починається, скоро будуть бити дирижера.
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11.12.2020 07:50 Ответить
 
 