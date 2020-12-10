Главные новости 10 декабря: Минобороны не нашло должности для Бутусова, рестораны в новогоднюю ночь будут закрыты

Для Бутусова не нашли вакансий в Минобороны, отпраздновать Новый Год в ресторане нельзя, вместо "плана Б" по Донбассу Зеленский продолжит переговоры с Путиным - все главные новости 10 декабря.

В Минобороны не нашли должности для главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом министерство сообщило по результатам собеседования. "Идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны", - поясняют в министерстве.

На защиту Бутусова встали представители партии "Голос". Нардеп Роман Костенко предложил "интернет-воинам" из министерства вспомнить, что в стране идет война, а член политсовета "Голоса" Сергей Притула и вовсе призывает министра обороны Андрея Тарана подать в отставку и "сосредоточить внимание на сраче в Фейсбуке".

Новый симптом COVID-19. Когда украинцев ждет вакцинация?

Ученые обнаружили новый признак COVID-19 - воспаление глаз. Пациенты жалуются на светобоязнь, зуд и боль в глазах. Симптомы, как правило, сохраняются в течение двух недель.

Массовая вакцинация в Украине начнется в апреле 2021 года , - пообещал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий. До этого периода, по его словам, хватит запаса прочности медицинской системы.

Придется ли украинцам платить за вакцину, власти еще не решили. Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что хочет, чтобы прививку все граждане страны получили бесплатно. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что за государственный счет прививки сделают врачам и полицейским, а обычным гражданам за вакцину придется платить.

Ресторан на Новый Год отменяется

Министерство здравоохранения опубликовало полный перечень запретов, которые вступят в силу с наступление локдауна 8 января. Предприятиям советуют перевести сотрудников на удаленную работу.

Но даже пока локдаун не наступил, отпраздновать Новый Год в ресторане или кафе не получится. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, заведения общепита должны закрыться до 23 часов, а рассчитаться с посетителями - до 22 часов. Да, и в новогоднюю ночь тоже.

Азербайджан празднует победу и наращивает амбиции

В Баку провели парад победы в войне в Нагорном Карабахе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стоял на трибуне рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алиев сделал громкое заявление: он назвал столицу Армении Ереван "исторической землей Азербайджана". "Территории Азербайджана находятся под оккупацией около 30 лет. 100 тыс. азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", – заявил Алиев.

"Плана Б" по Донбассу не будет

Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год решил отказаться от "плана Б" и будет продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк. "Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров", - сказал он.