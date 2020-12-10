Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г.
Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ходатайство прокурора удовлетворить - продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко Андрей ... по 7 февраля 2021 года включительно", - огласила решение судья Оксана Голуб
Судья сообщила, что также до 7 февраля продлено действие меры пресечения для Юлии Кузьменко - в виде круглосуточного домашнего ареста - и для Яны Дугарь - в виде дополнительных обязательств.
10 декабря Шевченковский райсуд Киева продолжил заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по трем обвиняемым: Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь. Судебные заседания по делу об убийстве Шеремета в ноябре не проходили из-за болезни председательствующей судьи.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.
21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.
После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.
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https://twitter.com/poroshenko Петро Порошенко @poroshenko·
Просто бути опозицією - цього вже замало.Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів. Маємо переконати суспільство, що ми не лише смілива опозиція, а значно більше - єдино можлива альтернатива цій владі
Пєця хоче використати Зєлю, як пуйло використав Медведєва. Ну не може мародер, щоб не зробити погану, але російську копію! Так дупою перед пуйлом і крутить, так і крутить...
Українофоби всі переродичались, схоже...
порох хочет использовать зелю как ***** использовал медведева. это как? айфончик был подставной ширмой пока ***** брал таймаут между первыми двумя и вторыми двумя сроками. и? и кручение жопой перед *****м в чем заключается?
и так да - не намекает а прямо говорит. возражения есть?
Поборемо ковід і за зедротів одразу візьмемось !
Доречі Зєля не випускає нікого з атовців, кого посадив Пєця. То яка між ними різниця?
другие выбрали Шоколад...
ты это всё смешал -
и пробуешь...\и пытаешься это другим всучить...\
ты ваня думаешь - те кто выбрал Шоколад настолько тупы...?
Но увы Нелох безнадежно неумен. Подставился и продолжает увязать. Не простят.