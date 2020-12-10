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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г.

Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г.

Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ходатайство прокурора удовлетворить - продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко Андрей ... по 7 февраля 2021 года включительно", - огласила решение судья Оксана Голуб

Судья сообщила, что также до 7 февраля продлено действие меры пресечения для Юлии Кузьменко - в виде круглосуточного домашнего ареста - и для Яны Дугарь - в виде дополнительных обязательств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. ФОТОрепортаж

10 декабря Шевченковский райсуд Киева продолжил заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по трем обвиняемым: Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь. Судебные заседания по делу об убийстве Шеремета в ноябре не проходили из-за болезни председательствующей судьи.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Также читайте: На фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко снова надели электронный браслет

Автор: 

Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+25
https://twitter.com/poroshenko

https://twitter.com/poroshenko Петро Порошенко @poroshenko·
Просто бути опозицією - цього вже замало.Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів. Маємо переконати суспільство, що ми не лише смілива опозиція, а значно більше - єдино можлива альтернатива цій владі
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10.12.2020 22:17
+13
Зеля никогда не выпустит Рифа. Признать себя такой ничтожной гнидой оно не в состоянии. И сцикотно очень.Проще Рифа держать без суда в тюрьме. Риф выйдет только когда это зеленое ничтожество потеряет власть
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10.12.2020 22:33
+12
Только в твоей больной голове. Лечись.

Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 6072
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10.12.2020 23:07
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https://twitter.com/poroshenko

https://twitter.com/poroshenko Петро Порошенко @poroshenko·
Просто бути опозицією - цього вже замало.Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів. Маємо переконати суспільство, що ми не лише смілива опозиція, а значно більше - єдино можлива альтернатива цій владі
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10.12.2020 22:17 Ответить
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 423
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10.12.2020 22:39 Ответить
Це Пєця на себе натякає, як на "єдину можливу альтернативу"?
Пєця хоче використати Зєлю, як пуйло використав Медведєва. Ну не може мародер, щоб не зробити погану, але російську копію! Так дупою перед пуйлом і крутить, так і крутить...
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10.12.2020 23:07 Ответить
Приведи свой пример, кто сможет?
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10.12.2020 23:08 Ответить
Хочаб Бутусов. Чому ні?
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10.12.2020 23:30 Ответить
Юлю за борт?
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10.12.2020 23:56 Ответить
"...і за борт єйо бросаєт в набежавшую волну" ... вибачте, нагадало...
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11.12.2020 00:57 Ответить
Це перше, що в голову прийшло? Щоб не банили? Не допоможе. Пропоную відразу Медведчука. 😁
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11.12.2020 05:59 Ответить
Невже ти теж кум Медведчука, як і Пєця?
Українофоби всі переродичались, схоже...
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11.12.2020 08:21 Ответить
Ванятко, тоюи голосував за фріка, який за півтори року опустив Україну по всіх позиціях і продовжує це робити. То хто українофоб!? 😊 А може то т з дзеркпюалом розмовляє, чи з телевізором? Тобі взагалі е гидко видавати з себе українського патріота? Якщо не гидко, т ти просто кацапський троль! Тьху!
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11.12.2020 09:43 Ответить
бл. скажи ты точно трезвый? ты сам в силах распутить тот клубок который ты только что заплел?:
порох хочет использовать зелю как ***** использовал медведева. это как? айфончик был подставной ширмой пока ***** брал таймаут между первыми двумя и вторыми двумя сроками. и? и кручение жопой перед *****м в чем заключается?
и так да - не намекает а прямо говорит. возражения есть?
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10.12.2020 23:16 Ответить
Хворе воно. Под дозой и не такое задвинешь.
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10.12.2020 23:18 Ответить
Можно узнать что ты нюхаешь или куришь? Просто интересно в медицинских целях.
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10.12.2020 23:16 Ответить
Рівно стільки, на скільки вистачає зарплатні поплаченого троля. 😊
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11.12.2020 06:01 Ответить
кстати где твоя бахиня? почему ее не слышно? газ дорожает, коммуналка до небес. не просыхает после выборов и "второго место по стране"? а может опять с "уристом" партии на массаж уехала в горы? а тебя тут бросила... бессребренник ты наш бесплатный.. "все для йули! все для пабеды!"
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10.12.2020 23:21 Ответить
Ти шо, не бачиш шо він її в президенти не висовує,нормальна реакція у нього-заслужила, отримала
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11.12.2020 00:00 Ответить
Для начала перестань коверкать имя. Ты не в детском саду, мудак.
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11.12.2020 10:09 Ответить
Суки!!!
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10.12.2020 22:21 Ответить
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 1989
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10.12.2020 22:35 Ответить
Збиткуються, уроди. У них же по факту нічого немає. Потвори. Прилетить же бумерангом.
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10.12.2020 22:23 Ответить
Звідки? Ті,хто міг пустити бумеранга або боронять від сепарів Донбасу, або вже заперті по буцигарням,
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10.12.2020 22:37 Ответить
еее,нііі,100%.Не вважайте нашу національну законопослушність ,терпимість безкінечними...
Поборемо ковід і за зедротів одразу візьмемось !
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10.12.2020 22:56 Ответить
Любопытно!.. когда будут тягать по СИЗО Авакова, у него будет столько же защитников?
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10.12.2020 22:27 Ответить
Так то ж ніпатамляємий міністр. Всігда з рюкзаком.
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10.12.2020 22:30 Ответить
Це не рюкзак а парашют на віллу в Італії...🤪
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10.12.2020 22:33 Ответить
Потопляемый, просто всему свое время.
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11.12.2020 10:11 Ответить
А шотама с Надькою и миномьотом с баржи по ВР?
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10.12.2020 22:30 Ответить
Якось вони самоліквідірувались. Ковід, мабуть.
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10.12.2020 22:34 Ответить
Она на следственном эксперименте сделала Авакову миномьот и он сказал что второй раз этого не переживет...
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10.12.2020 22:59 Ответить
Миньемьот. Аваков наверное до сих пор занозы вынимает.
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11.12.2020 02:18 Ответить
такого не может быть, поскольку он чистоплотный и брезгливый
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01.01.2021 14:05 Ответить
а точно, от интересно, что с теми кто расследовал дело, улики собирал, всех ли повыганяли с органов или не всех
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11.12.2020 09:58 Ответить
Зеля никогда не выпустит Рифа. Признать себя такой ничтожной гнидой оно не в состоянии. И сцикотно очень.Проще Рифа держать без суда в тюрьме. Риф выйдет только когда это зеленое ничтожество потеряет власть
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10.12.2020 22:33 Ответить
Так само, як поплічник Зєлі - Пєця, не випускав торнадівців. Бо Пєця і Зєля - одна шобла російських шпигунів.
Доречі Зєля не випускає нікого з атовців, кого посадив Пєця. То яка між ними різниця?
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10.12.2020 23:02 Ответить
Только в твоей больной голове. Лечись.

Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 6072
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10.12.2020 23:07 Ответить
ты просто всегда передёргиваешь иван...!
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10.12.2020 23:20 Ответить
вот интересно иван - ты выбрал гавно\ЗЕлёное\...
другие выбрали Шоколад...
ты это всё смешал - и пробуешь...\и пытаешься это другим всучить...\
ты ваня думаешь - те кто выбрал Шоколад настолько тупы...?
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10.12.2020 23:35 Ответить
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 145
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10.12.2020 22:34 Ответить
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 4448
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10.12.2020 22:36 Ответить
То, что доктор прописал зебилам.
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10.12.2020 22:41 Ответить
хочется проснуться, это какой- дурной кошмар...
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10.12.2020 22:44 Ответить
Был бы Зе поумнее, свалил бы все на тупых бояр :"заставь дурака богу молиться,так он и лоб разобъет". Троих ребят осободил бы- не сам конечно, а правильным прокурором от Венедиктовой -снять все обвинения .Еще бы пальчиком по видосику прокурорам и следователям -жуликам лизоблюдам пригрозил -неправильно меня поняли, действовали не по закону....
Но увы Нелох безнадежно неумен. Подставился и продолжает увязать. Не простят.
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10.12.2020 22:55 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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10.12.2020 22:59 Ответить
а ты так дышал за него - что с тобой ваня случилось...?
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10.12.2020 23:22 Ответить
Прокидатись треба хочаб трохи частіше, ніж раз на рік. З позаминулої осені вимагаю дострокові Зєлє
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10.12.2020 23:33 Ответить
а может не нужно быть тупым - и выбирать себе гавно...\это я о тебе...\
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10.12.2020 23:37 Ответить
Я за Пєцю не голосував, навіть і свідки є.
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11.12.2020 08:24 Ответить
так это же и ясно - откуда у тебя мозги...?
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11.12.2020 12:22 Ответить
Сyki!
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10.12.2020 23:00 Ответить
І чим це краще,ніж в білорус? В них диктатор,а тут тоді що?
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11.12.2020 00:22 Ответить
Теж саме !
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11.12.2020 09:09 Ответить
щось мені підказує, може звісно й помиляюся, що "акт магнітского" не обмежиться лише мордором. просять же ж, аж пищать. "властєліни судєб"...або ж "процес" не обмежиться лише "актом магнітского"...
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11.12.2020 01:11 Ответить
Да акт Магницкого быстрее всего расширят на украинскую камарилью.
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11.12.2020 09:08 Ответить
выпустите Рифмастера, скоты!!!
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11.12.2020 08:02 Ответить
Уроды.Отвечать прийдется.Аваков -свалит в Италию,а вам куда бежать?
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11.12.2020 08:16 Ответить
Наше правосудие в этом вопросе занимается уже больше года φуйнёй
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11.12.2020 09:06 Ответить
 
 