Считаем, что коронавирус пойдет на спад в мае 2021 года, - Ляшко
Главный государственный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что коронавирус в Украине вероятно пойдет на спад в мае 2021 года. По его словам, вирус имеет сезонность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
По его словам, с мая 2021 года в Украине будет адаптивный карантин, который позволит "дышать легче".
"Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию", - сказал Ляшко.
Кроме того, к весне должен начаться процесс вакцинации населения.
"И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", - сказал Ляшко.
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але не особливо виражену
якщо цим можна назвати"спад наростанння"
в мае будет тепло и солнечно,
а в октябре - холодно и дождливо, опять придет корона.
у нас не Ляшко, а Ванга 😂
у Кравчука, пардон у Чумака!
Восхищаюсь японцами. Без кризисов и карантинов пройдут пандемию, одними из первых вакцинируются, а наши еще несколько лет будут жевать сопли и спорить, носить ли маску и хочет ли Гейтс чипировать население.
А в Китае скорей всего то же, что и в Японии. Только в Японии дисциплина добровольная, а в Китае как пойдет. Японцы привыкли при каждом чихе маску надевать. Не знаю правда или нет, но говорят что от человека с насморком без маски в общественном транспорте будут шарахаться, как у нас от обоссанного бомжа. И это было до пандемии. Так что им проще. Ну и плюс технологии. Слышал, что все контакты отслеживаются по телефонам в автоматическом режиме. Само собой, что все это работает до той поры, пока не утратили контроль. Ну пока не утратили. А помните сколько воплей сочувствующих было, когда японцы круизный лайнер на карантин поставили? И кто оказался прав? 500 человек отсидело в карантине, зато остальные люди живут полноценной жизнью.
те кто вчера было пошли на поправку по кол-ву заражений, сегодня уже в лидерах и наоборот.
никакой системы, никакой логики у той микробы не наблюдается пока шо, включяя cезонность.
отсюда и вывод неутешительный - ничего или очень мало мы пока еще знаем об етой микробе, так - машем сачком вокруг себя, а вдруг зацепим и поймаем.
первый был рыжий - тоже самое предсказывал в апреле...
короче в очередь за ним стань и отсвечивай - вангуй дальше, но про себя.
шо бы такой лопоухий киндер сюрприз откопать...
но фотка - не я же ее прицепил.
просто хочется по отечески обнять ботаника, пардон санитара, за плечи и утешить,
шо мол есть ботаны, опять пардон - санитары, и с бOльшим даром предвидения...
значит все таки так понял.
примерно как - "на фоне всеобщих неудач наши неудачи кажутся успехами"...)))
а от шо бесспорно - так как тока начием колхозом собитаться и песни петь за столом - 3000 + трупаков в день.
я от тока, шо бы Вы на меня не злились готов рыжего еще дней на 30 оставить Президентом.
є лише більша соціальна дистанція і краще провітрювання приміщень влітку.
але це не той випадок і з ним не все так просто
Еще полгода назад, он утверждал что короновирус закончится этим летом, теперь он несет чушь про следущей весной. Весной будет говорить про осень итд итп
я стільки йому не даю.
я не про вірус.
у 2093567 році.
зуб даю
а один наш дописувач вважає(з однаковими підставами),що віруси можна поборювати з допомогою лазера...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Total Coronavirus Deaths in Ukraine