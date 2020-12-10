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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе являются вызовом для европейской безопасности, - Евросоюз

Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе являются вызовом для европейской безопасности, - Евросоюз

Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе имеют опасные последствия и представляют серьезный вызов европейской повестке безопасности.

Об этом заявили в делегации ЕС на заседании Постоянного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликт на востоке Украины, вызванный актами агрессии вооруженных сил России, продолжается, а незаконная аннексия АР Крым и Севастополя Российской Федерацией все больше укрепляется попытками навязать российские законы и нормативные акты местному населению и путем милитаризации полуострова. Эти нарушения международного права и принципов ОБСЕ имеют опасные последствия и представляют серьезный вызов европейской повестке безопасности. ЕС и в дальнейшем будет осуждать эти действия", - говорится в заявлении.

В ЕС приветствовали принятие на прошлой неделе Генассамблеей ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и призвали Россию выполнить все положения этого документа без промедлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы рассмотрит продление санкций против РФ из-за агрессии в Украине, - Меркель

В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что Россия в очередной раз заблокировала принятие на министерской совете ОБСЕ, который проходил на прошлой неделе, Декларации об усилиях Организации на пути к миру в Украине.

Отмечается, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанны к полному выполнению РФ Минских договоренностей. Кроме того, Евросоюз будет оставаться преданным своей политике непризнания оккупации Россией Крыма - в том числе с помощью ограничительных мер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма

Автор: 

Крым (26375) россия (95441) Донбасс (26955) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+4
А де ж крайня стурбованість та глибокє занепокоєння? Війні вже 7 років.
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11.12.2020 00:11
+2
шось якось довгенько той виклик до вас доходив, нє?
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11.12.2020 00:07
+2
Так уже как бы 7-й год...
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11.12.2020 00:12
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шось якось довгенько той виклик до вас доходив, нє?
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11.12.2020 00:07 Ответить
А де ж крайня стурбованість та глибокє занепокоєння? Війні вже 7 років.
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11.12.2020 00:11 Ответить
Так уже как бы 7-й год...
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11.12.2020 00:12 Ответить
поверніть нам ядерну зброю, потвори
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11.12.2020 00:15 Ответить
а что это изменит ?
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11.12.2020 00:24 Ответить
зменьшить декому апетит
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11.12.2020 01:07 Ответить
А чому жодного слова про "азабочєность"?
Ніпарядак! Нівєрю!
Окупація Криму й агресія РФ на Донбасі є викликом для європейської безпеки, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 7510
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11.12.2020 00:15 Ответить
Найбільший виклик,це для самих українців.В нас повно любителів москалів і какая разніца.
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11.12.2020 00:33 Ответить
так, а в чем новость?
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11.12.2020 00:39 Ответить
конечно является, 7й год уже как является.
один тока вопрос - когда уже явится?
бо уже ж реакции никакой на такие заявы - 7 лет полоскать языком слюну в роте,
ето не каждый сможет...
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11.12.2020 00:47 Ответить
Не смешно
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11.12.2020 01:02 Ответить
та ты шо... неужели Евросоюз осознал, что именно Украина стоит на самом переднем крае борьбы с расийским национал-фашизмом и шовинизмом, человеконенавистической политикой страны-агрессора... ну а если уж осознал, то должен вооружить самыми последними образцами техники и срочно принять в НАТО...
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11.12.2020 03:17 Ответить
ПО ЭТОМУ ПОРА УКРАИНЕ ДАТЬ НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ В БОЛЬШОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЯДЕРНОЕ !!!
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11.12.2020 06:26 Ответить
Москали массово побегут в Украину на заработки бросив сброю, если развить в Украине экономику и производство.
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11.12.2020 06:35 Ответить
 
 