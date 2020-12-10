Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе являются вызовом для европейской безопасности, - Евросоюз

Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе имеют опасные последствия и представляют серьезный вызов европейской повестке безопасности.

Об этом заявили в делегации ЕС на заседании Постоянного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликт на востоке Украины, вызванный актами агрессии вооруженных сил России, продолжается, а незаконная аннексия АР Крым и Севастополя Российской Федерацией все больше укрепляется попытками навязать российские законы и нормативные акты местному населению и путем милитаризации полуострова. Эти нарушения международного права и принципов ОБСЕ имеют опасные последствия и представляют серьезный вызов европейской повестке безопасности. ЕС и в дальнейшем будет осуждать эти действия", - говорится в заявлении.

В ЕС приветствовали принятие на прошлой неделе Генассамблеей ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и призвали Россию выполнить все положения этого документа без промедлений.

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В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что Россия в очередной раз заблокировала принятие на министерской совете ОБСЕ, который проходил на прошлой неделе, Декларации об усилиях Организации на пути к миру в Украине.

Отмечается, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанны к полному выполнению РФ Минских договоренностей. Кроме того, Евросоюз будет оставаться преданным своей политике непризнания оккупации Россией Крыма - в том числе с помощью ограничительных мер.

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