Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе являются вызовом для европейской безопасности, - Евросоюз
Оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе имеют опасные последствия и представляют серьезный вызов европейской повестке безопасности.
Об этом заявили в делегации ЕС на заседании Постоянного совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конфликт на востоке Украины, вызванный актами агрессии вооруженных сил России, продолжается, а незаконная аннексия АР Крым и Севастополя Российской Федерацией все больше укрепляется попытками навязать российские законы и нормативные акты местному населению и путем милитаризации полуострова. Эти нарушения международного права и принципов ОБСЕ имеют опасные последствия и представляют серьезный вызов европейской повестке безопасности. ЕС и в дальнейшем будет осуждать эти действия", - говорится в заявлении.
В ЕС приветствовали принятие на прошлой неделе Генассамблеей ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и призвали Россию выполнить все положения этого документа без промедлений.
В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что Россия в очередной раз заблокировала принятие на министерской совете ОБСЕ, который проходил на прошлой неделе, Декларации об усилиях Организации на пути к миру в Украине.
Отмечается, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанны к полному выполнению РФ Минских договоренностей. Кроме того, Евросоюз будет оставаться преданным своей политике непризнания оккупации Россией Крыма - в том числе с помощью ограничительных мер.
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Ніпарядак! Нівєрю!
один тока вопрос - когда уже явится?
бо уже ж реакции никакой на такие заявы - 7 лет полоскать языком слюну в роте,
ето не каждый сможет...