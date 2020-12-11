Украина находится в приоритете USAID в отношении вакцинации населения от COVID-19, - Ельченко

Украина находится в приоритете USAID (Агентство США по международному развитию) в отношении проведения вакцинации населения от COVID-1.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Как сообщается, посол Украины в США Владимир Ельченко в ходе видеоконференции с помощником администратора USAID (Агентство США по международному развитию) по вопросам Европы и Евразии Броком Бирманом и его старшим заместителем Марго Эллис обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создания в стране подходящей для этого инфраструктуры.

Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID.

Также стороны договорились о дальнейшей координации усилий, направленной на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19

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