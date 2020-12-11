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Новости Коронавирус и карантин
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Украина находится в приоритете USAID в отношении вакцинации населения от COVID-19, - Ельченко

Украина находится в приоритете USAID в отношении вакцинации населения от COVID-19, - Ельченко

Украина находится в приоритете USAID (Агентство США по международному развитию) в отношении проведения вакцинации населения от COVID-1.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Как сообщается, посол Украины в США Владимир Ельченко в ходе видеоконференции с помощником администратора USAID (Агентство США по международному развитию) по вопросам Европы и Евразии Броком Бирманом и его старшим заместителем Марго Эллис обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создания в стране подходящей для этого инфраструктуры.

Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID.

Также стороны договорились о дальнейшей координации усилий, направленной на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19

Также читайте: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле 2021 года, - Радуцкий

Автор: 

Ельченко Владимир (279) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Зеленые дегенераты своими схемами оставят Украину без вакцины. 600 миллионов выделенных ЕС ******* через дороги из говна и палок, а главный дегенерат еще и с пафосом запишет очередной идиотский видосик аля "умирать стало меньше, чем открытых магазинов Рошен"
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11.12.2020 00:46
+3
Предупреждающее о последствиях всемирной вакцинации - Состав вакцины не известен, засекречен. Минимум 5-7 лет нужно на создание и исследование вакцины. Учитывая мутирующий вирус Covid-19(более 40 мутаций), единой вакцины нет, как нет и иммунитета !!! Вы даже не узнаете что вам уколят !? А самое печальное, то, что вполне возможно все кто это, уколят года через два-три швах и нах... Ещё пол года назад проскочила новость с какого-то доклада в ООН, что в 2035, году население планеты сократиться на много, много миллионов, а в Украине, там было написано пророчат население всего 17 милл.(с) .....Думайте !!!!
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11.12.2020 01:41
+2
Скажите кто-нибудь этому придурку, что у самих США возникли проблемы с закупкой вакцин у своих же компаний. Нет, предзаказ будут выполнен. 100 млн доз от Файзер и не знаю сколько от Модерна штаты получат в ближайшее время. Но увеличить заказ для себя они не смогли. Компании коммерческие, ну не подчиняются они никаким посольствам и агенствам. Нужна вакцина? Договаривайтесь непосредственно с компаниями, дебилы приоритетные. Очередь до лета уже расписана и "порешать" не получится.
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11.12.2020 00:51
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Правила форума Совет форумчан
Зеленые дегенераты своими схемами оставят Украину без вакцины. 600 миллионов выделенных ЕС ******* через дороги из говна и палок, а главный дегенерат еще и с пафосом запишет очередной идиотский видосик аля "умирать стало меньше, чем открытых магазинов Рошен"
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11.12.2020 00:46 Ответить
Скажите кто-нибудь этому придурку, что у самих США возникли проблемы с закупкой вакцин у своих же компаний. Нет, предзаказ будут выполнен. 100 млн доз от Файзер и не знаю сколько от Модерна штаты получат в ближайшее время. Но увеличить заказ для себя они не смогли. Компании коммерческие, ну не подчиняются они никаким посольствам и агенствам. Нужна вакцина? Договаривайтесь непосредственно с компаниями, дебилы приоритетные. Очередь до лета уже расписана и "порешать" не получится.
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11.12.2020 00:51 Ответить
Украина находится в приоритете USAID в отношении вакцинации населения от COVID-19, - Ельченко - Цензор.НЕТ 3083
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11.12.2020 01:09 Ответить
цікаво! власним 73 відсоткам дебілів на Україну насрати, а раптом, ЮСАІД - ні )))))))) ПХАХАХАХА
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11.12.2020 01:14 Ответить
ты прикидываешься или реально такой **№нат?
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11.12.2020 01:38 Ответить
Предупреждающее о последствиях всемирной вакцинации - Состав вакцины не известен, засекречен. Минимум 5-7 лет нужно на создание и исследование вакцины. Учитывая мутирующий вирус Covid-19(более 40 мутаций), единой вакцины нет, как нет и иммунитета !!! Вы даже не узнаете что вам уколят !? А самое печальное, то, что вполне возможно все кто это, уколят года через два-три швах и нах... Ещё пол года назад проскочила новость с какого-то доклада в ООН, что в 2035, году население планеты сократиться на много, много миллионов, а в Украине, там было написано пророчат население всего 17 милл.(с) .....Думайте !!!!
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11.12.2020 01:41 Ответить
да, юсаід дає матеріали (фільми, тексти), а такий як освітній омбудсмен Горбачов перетворює вчителів у телемаклерів, які при розмові з батьками, хоч особисто хоч по телефону,повинні в кінці ще промити мозок стосовно вакцинації, безкоштовно.
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11.12.2020 01:45 Ответить
Будет как пел В.Высоцкий - " Ну как же так, мы в очереди первыми стояли, а те, что сзади нас давно уже едят".
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11.12.2020 06:28 Ответить
В Украине только 15% хотят вакцинироваться. Так что думаю всем насрать на подобные новости.
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11.12.2020 06:44 Ответить
Нехай провакцинують публічно Білла і Мелінду Гейтс, доктора Баріка і Фаучі, Дональда Трампа та Геброея з ВООЗ. А вакцинувати їх будуть журналісти при телекамерах в прямому ефірі , які закатають їм до плеча сорочки і вколють вакцини з ящиків, ті які вони збираються продавати. І цікаво що це за вакцина, яку потрібно зберігати при -72 градусах цельсію, а у іншому випадку виробник не гарантує відповідальнісь за наслідки. Якась біологічна війна від Гейтса і міжнародних фармкорпорацій. Тварини!
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11.12.2020 07:45 Ответить
Там таких стран, что хотят получить вакцину на шару - полно. Так что реально такая вакцина поступит в 2022г А закупать клоуны ничего не будут.
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11.12.2020 08:12 Ответить
США,переставшие платить ВОЗ , посмотрят как зелень украинская уповает на возовско- китайскую вакцинацию да и пошлет ...кула подальше приоритет поддержки Украины
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11.12.2020 10:29 Ответить
 
 