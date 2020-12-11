Белорусская оппозиция создает собственные "народные посольства", в том числе и Киеве
Оппозиционные представители белорусских диаспор в 14 государствах открыли "народные посольства". В частности, такое посольство открылось и в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте belarusabroad.org.
"Народные посольства" открылись на базе диаспор в Бразилии, Великобритании и Шотландии, Германии, Ирландии, Испании (и в Каталонии), Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее.
"Решение о создании Народного посольства принимается представителями белорусской диаспоры на основании резолюции Всемирного конгресса белорусов и поддерживается Национальным лидером Светланой Тихановской и Народным антикризисным управлением", - говорится на сайте.
В декларации о создании посольств говорится, что белорусы за рубежом не признают избрание Александра Лукашенко 9 августа легитимным, осуждают репрессии против гражданского населения с целью удержания власти и поддерживают требования народа: освобождение политзаключенных и незаконно задержанных, прекращение насилия и наказание виновных, новые выборы.
В документе отмечается, что основными функциями "народных посольств" будут: информирование общественности о ситуации в Беларуси; установление и поддержание контактов с государственными органами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; помощь гражданам Беларуси, которые вынуждены покинуть свою страну.
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страны, позволившие создание таких "посольств" на своей территории,
подверждают ими сказаное с самого началa - лука нелигитимен.
беларусский протест - "сменить батьку на мамку" не меняя ничего?
и правда ставит в тупик с вопросом "а на зачем тода"?
и все равно ето лучше чем покорно лежать под лукой...
Таму сусьветнае супольнiцтва вызначае яе легiтымным прадстау'нiком беларускага народу. Таму палiтычнае кiрау'нiцтва розных краiн праводзiць з ей сустрэчы, плануе будучыню незалежнай i дэмакратычнай Беларусi.
I у' чым я у'пэу'нены - Сьвятлане не патрэбны "парады" такiх смаркачоу' як ты. Ты лепей падкiнь у печ галле, ламачча (валежник по вашему), вынясi вядро з брудам, ды лажыся спаць.
Не трэба рускамоу'наму хлопчыку пасярод ночы так клапацiцца i хвалявацца за беларусау'.
Здаецца мне - скарэй ты пуцiноiд, лукашыст цi просты iдыет.
На некаторых участках назiральнiкi, выбаршчыкi патрабавалi вывесiць вынiковыя бюлЛетэнi, на некаторых былi у камiсii навогул сумленныя людзi - там Цiханоуская перамагла у' першым туры. Напрыклад у Вау'кавыску - забiлi хлопца, якi адказау'ся падпiсаць фальсiфiцыраваныя вынiкi. Такiм чынам зафiксаваны тысячы парушэнняу'!!! Але па твайму - як ты пра гэта асабiста не чуу', то гэтага i не было.
Карацей кажучы - ты такi-cамы гау'няк, як i папярэднi "пiсьменнiк", што тут уночы наклау' вялiкую кучу.
Мне здаецца - у вас Зяленскi менавiта так перамог.
Я зарас не кажу, якi у'плыу' у гiсторыю краiны Цiханоу'ская здейсьнiць (спадзяюся што станоу'чы). Размова пра тое, што яна на сеняшнi дзень легiтымны прадстау'нiк краiны.
Но боюсь,слишком сильно держит из Москва за горло,освободиться будет трудней,чем нам.
Да и не все готовы так резко сменить курс.Скорей будут еще несколько десятилетий менять одно чудо на другое.Менять местами кровати в борделе.