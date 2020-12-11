Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой" – "Схемы". ВИДЕО
Генпрокурор Ирина Венедиктова решила недоплачивать за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица" площадью почти 700 квадратных метров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в сюжете программы "Схемы" со ссылкой на Офис генпрокурора
После расследования "Схем" о заниженной стоимости аренды резиденции Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. В расследовании журналистов указывалось, что плата за такую резиденцию стоит втрое дороже, чем платила генпрокурор.
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"Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом к договору о предоставлении в пользование госрезиденции", – пояснили в ведомстве.
По их мнению, месячная плата за пользование государственной дачей "полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв.м имущества, предоставленного в пользование, и периода, в который Ирина Венедиктова пользовалась им".
Так же считают и в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. "Венедиктовой И.В. платились средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом", – говорится в ответе.
Ранее "Схемы" сообщили, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.
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и вся ета кривороготая кодла станет киевлянами ...
мы тут об економике и коррупции....
Барсучиха...
Венедиктова - Анидаг
бубочка - Йагупоп 77-й
мервечук - Нушрок
стефанчук - Абаж
мендель - Асырк
Правда в фильме персонажи не такие противный
Кавказская пленница...
700 кв метров - ето всего лишь 10м в ширину на 70м в длину - геометрически так.
одной кацпрокуроше даже мало жизненного пространства...
де то я уже ето слышал...
обьяснения которому я сам для себя не нахожу.
мое мнение - shredder, garbage can and forget like nothing happened - the faster the better..
Чем вас зебилов там кормят ..что вы такие тупые??
Плюс- суди трійок і розстрільні команди. Люмпен пролетарський.
собачка "дикси", хомяк "павел" и етот еще придурок, допущеный до тела...
с момента внедрения в ету халупу она сахар в чае пальцем размешивает - орет, но мешает...
Вы арендуете квартиру, а пояснять, почему за такую цену будет канцелярия вашего предприятия?
Клоунада.