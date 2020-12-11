Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой" – "Схемы". ВИДЕО

Генпрокурор Ирина Венедиктова решила недоплачивать за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица" площадью почти 700 квадратных метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в сюжете программы "Схемы" со ссылкой на Офис генпрокурора

После расследования "Схем" о заниженной стоимости аренды резиденции Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. В расследовании журналистов указывалось, что плата за такую ​​резиденцию стоит втрое дороже, чем платила генпрокурор.

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"Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом к договору о предоставлении в пользование госрезиденции", – пояснили в ведомстве.

По их мнению, месячная плата за пользование государственной дачей "полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв.м имущества, предоставленного в пользование, и периода, в который Ирина Венедиктова пользовалась им".

Так же считают и в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. "Венедиктовой И.В. платились средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом", – говорится в ответе.

Ранее "Схемы" сообщили, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.