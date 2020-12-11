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Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой" – "Схемы". ВИДЕО

Генпрокурор Ирина Венедиктова решила недоплачивать за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица" площадью почти 700 квадратных метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в сюжете программы  "Схемы" со ссылкой на Офис генпрокурора

 После расследования "Схем" о заниженной стоимости аренды резиденции Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. В расследовании журналистов указывалось, что плата за такую ​​резиденцию стоит втрое дороже, чем платила генпрокурор.

Также читайте: Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния"

"Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом к договору о предоставлении в пользование госрезиденции", – пояснили в ведомстве.

По их мнению, месячная плата за пользование государственной дачей "полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв.м имущества, предоставленного в пользование, и периода, в который Ирина Венедиктова пользовалась им".

Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со скидкой – Схемы 01

Так же считают и в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. "Венедиктовой И.В. платились средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом", – говорится в ответе.

Венедиктова недоплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со скидкой – Схемы 02

Ранее "Схемы" сообщили, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.

Автор: 

дача (96) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+16
У ПОРНОШУТА 🤢🤡ЗЕЛЬЦМАНА все подручные , как и он - МРАЗИ ДЕШЁВЫЕ 🤮
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11.12.2020 05:58
+15
жлобиха.
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11.12.2020 01:47
+14
Ты ту натуру видел?
Барсучиха...Венедиктова не доплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой" – "Схемы" - Цензор.НЕТ 3054
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11.12.2020 02:14
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жлобиха.
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11.12.2020 01:47 Ответить
Шаровичка.
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11.12.2020 02:11 Ответить
Пускай субсидию возмёт !
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11.12.2020 06:26 Ответить
У ПОРНОШУТА 🤢🤡ЗЕЛЬЦМАНА все подручные , как и он - МРАЗИ ДЕШЁВЫЕ 🤮
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11.12.2020 05:58 Ответить
Судя по тому, что происходит с бюджетом и страной в целом - совсем не дешевые.
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11.12.2020 06:03 Ответить
Не зовсім. Вона теж вважає, що е є лохом, як і Зєлєнскій. На її думку лошари - то 73 відсотки зеленого лохторату. От вони і доплатять.
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11.12.2020 06:12 Ответить
Вот посмотрите, в конечном итоге эту дачу вообще на нее оформят, так сказать для упрощения расчетов, а то мол платит она в бюджет, а деньги ей за это, компенсирует тот же бюджет...
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11.12.2020 08:23 Ответить
будете молчать? - обязательно оформят.....
и вся ета кривороготая кодла станет киевлянами ...
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11.12.2020 08:52 Ответить
То, что они просто станут киевлянанами - далеко не самое худшее, что они сделают и уже сделали. То, что они киевляне/некиевляне, это вообще ниочем
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11.12.2020 10:44 Ответить
она отработает. натурой
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11.12.2020 01:48 Ответить
там тоже тока с доплатой.
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11.12.2020 01:52 Ответить
У нее бабла на противорвотные не хватит!
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11.12.2020 02:24 Ответить
фу, шановный, ну от шо вы на физиологию и медицину сбиваетесь?
мы тут об економике и коррупции....
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11.12.2020 02:34 Ответить
Ты ту натуру видел?
Барсучиха...Венедиктова не доплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой" – "Схемы" - Цензор.НЕТ 3054
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11.12.2020 02:14 Ответить
Гадюка.
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11.12.2020 06:06 Ответить
ЗеКоролевство кривых зеркал:

Венедиктова - Анидаг

бубочка - Йагупоп 77-й
мервечук - Нушрок
стефанчук - Абаж
мендель - Асырк
Правда в фильме персонажи не такие противный
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11.12.2020 08:28 Ответить
Я такое фото даже в шкаф не поставлю, чтоб дети конфетами не объелись, а то они заиками станут. Да и за свою дикцию не уверен...
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11.12.2020 08:04 Ответить
Я не понял: "масштабна стрелянина у броварах", это как следствие того, что "зеленский прийняв вірчі грамоти чотирьох послів" или наоборот причина и послы устроили стрельбу во время передачи грамот?
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11.12.2020 08:26 Ответить
Я столько не выпью! Кто эту образину сношает, когда мои собаки на охоте?
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11.12.2020 10:20 Ответить
Фу!
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11.12.2020 02:23 Ответить
Да это ж Булитко из "Дизель-шоу" в роли генпрокурора!
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11.12.2020 06:23 Ответить
Вы мебель и сервизы пересчитайте
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11.12.2020 02:33 Ответить
Мошенница такая же как и ее муж
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11.12.2020 03:54 Ответить
Семейка , как и Зеленские ! Ленка подрабатывала сдачей наших героев , террористам *****
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11.12.2020 06:00 Ответить
Думаю вы не правы и Ленка делала это бесплатно, по идейным соображениям в отличии от своего супруга, который привык отдаваться за деньги
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11.12.2020 08:28 Ответить
Эту косорылую кобылу Венедиктову, равно как и всю падлючую ЗЕ-камарилью следует разогнать сраной метлой, шоб и духу их не было. Заслужившим на то ЗЕ-негодяям всучить кайло в руки, пересажавши по буцыгарням. А главного ЗЕ-брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, так нагло и беспардонно обманувшего избравший его народ, надлежит со всей фамилией повесить на столбах Майдана Незалежності, дабы преемнику наукой стало.
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11.12.2020 04:14 Ответить
Эки Вы добрый какой! В чуковской Африке нашли бы применение майдановским покрышкам для таких новоявленных "героев" печатей, айкоса и украденного бабла
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11.12.2020 08:32 Ответить
это жульё нужно пинками гнать из Генпрокуратуры...и вообще не допускать к работе "в органах"...пусть адвокатничает или юрисконсультанствует где-то в ЖЭКах (её уровень профессионализма)
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11.12.2020 04:41 Ответить
Тупая жлобиха!!!
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11.12.2020 05:49 Ответить
Так выпьем же за то,чтобы каждый поднявшийся баран,как бы высоко он не летал,никогда не отрывался от коллектьива и не падал на дно самого глубокого ущелья...
Кавказская пленница...
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11.12.2020 05:58 Ответить
700 кв. метров. Достаточно для развёрывания инфекционного отделения. А вы спрашиваете,- где деньги народные?
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11.12.2020 06:00 Ответить
полевые госпиталя для ковидных?

700 кв метров - ето всего лишь 10м в ширину на 70м в длину - геометрически так.
одной кацпрокуроше даже мало жизненного пространства...
де то я уже ето слышал...
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11.12.2020 06:12 Ответить
Хряк из Межигирья типа Витька Индюкович требовал с каждой области Украины миллиард долларов,ото был рост Ыканомики от Йосифа Кабзона
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11.12.2020 06:03 Ответить
Апирацию Преемник Леонид Кучма начал готовить еще в 1996 году... а построенный им донецкий сОЛИГАРХАТ то шутка была от Леонид Данилыча... Потом застрелили Евгения Щербаня и его жену в айропорту ДАУНетска,и Данилыч решил...Витька дважэды не судимый лучший кандидат
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11.12.2020 06:09 Ответить
Обратно придется мужу идти на пенсию с выплатой выходного пособия, чтобы расчитаться с задолженностю, да и субсыдию оформлять.
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11.12.2020 06:19 Ответить
Люди с мозгами, еще 1.5 года назад предвидели, что "доктор юридических наук" не сумевшая сдать квалификационный экзамен по правознавству - это нескончаемый источник зашкваров в будущем на государственной службе. Но любители прикольных видосиков повелись на красивые видосики клоуна олигархов, им некогда было включать мозг и думать о будущем страны. Теперь мы пожинаем плоды того, как одураченный видосиками плебс сходил на выборы по-приколу.
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11.12.2020 06:21 Ответить
А вотя уже давно заметил, что если быдлота доравается до материальных благ и на нее, быдлоту, сваливается власть и деньги, то этоа быдлота становиться не просто конченным быдлом, а жадным, до жлобизма, конченным быдлом.
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11.12.2020 06:43 Ответить
все шо сегодня у власти в Украине - ето недоразумение полнейшее,
обьяснения которому я сам для себя не нахожу.
мое мнение - shredder, garbage can and forget like nothing happened - the faster the better..
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11.12.2020 06:58 Ответить
так такое трудно, невозможно забыть, особенно тем кто пострадал....
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11.12.2020 08:36 Ответить
Мне тоже не нравится Венедиктова. Ее мягкотелость не соответствует запросам сегодняшнего времени. Но претензии Схем по заниженной аренде - смехотворны. Ну даже если Венедиктова сама решит платить больше за госдачу, возьмёт и доплатит, что от этого изменится? Она станет от этого лучше работать? Да пусть хоть вообще не платит, если так предусмотрено законом, но будет генпрокурором, а не размазней. Эффективность ее ноль- вот что тревожит, и снять ее нет никакой возможности, так как такой генпрокурор мечта всех преступников
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11.12.2020 06:59 Ответить
Гадаєш, Вєнєдіктова має посадити Зеленського та Коломойського?- Проснися, вони її не для того ставили.
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11.12.2020 07:04 Ответить
Дебильная логика зебила...пусть прокурор нарушает закон...лишь бы хорошо работал...
Чем вас зебилов там кормят ..что вы такие тупые??
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11.12.2020 09:21 Ответить
;Всь атнять і падєліть!;
Плюс- суди трійок і розстрільні команди. Люмпен пролетарський.
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11.12.2020 09:38 Ответить
*мечта всех преступников*,это вы так о Янелохе и Дерьмаке отзываетесь?
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11.12.2020 12:35 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/30493439.html «Феміда з партквитком «Слуги народу»: як Ірину Венедіктову призначали генпрокурором Венедиктова не доплатила за проживание на госдаче, которую и так арендовала со "скидкой" – "Схемы" - Цензор.НЕТ 5162
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11.12.2020 07:04 Ответить
Бенедиктова -мразь, но редакторы цензора, определитесь: вдвое или втроем дешевле она арендовала?
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11.12.2020 07:10 Ответить
вдвоем и втрое - шо сложного?
собачка "дикси", хомяк "павел" и етот еще придурок, допущеный до тела...
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11.12.2020 07:46 Ответить
ложки, ложки чайные серебряныe не забудьте пожалуйста....
с момента внедрения в ету халупу она сахар в чае пальцем размешивает - орет, но мешает...
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11.12.2020 07:42 Ответить
Там не доплатила, там смухлевала, там не задекларировала, там муженек с государства 3/4 миллиона содрал, глядишь, и лишние 2-3 лимона прилипли к "честным" ручонкам!
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11.12.2020 08:04 Ответить
А что еще ждать от Беня_диктоваЛки?
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11.12.2020 08:07 Ответить
Дык дених не хватаить!
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11.12.2020 08:33 Ответить
Жаба в зеленому болоті неляканої корупції на повному пансіоні з кишені українського кріпатства.
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11.12.2020 08:53 Ответить
Венедіктова недоплатила за проживання на державній дачі, яку і так орендувала зі "знижкою" - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6358
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11.12.2020 08:54 Ответить
Зірка "Прокурор-шоу" у розпачі: гламурний шеф-редактор не оплачує її бідони молока, в яких вона повинна кажноденно приймати ван-н-ни для збереження якості особистої шкіри,яка так чудово виглядає під прожекторамтворили Українуи на фото та відеоетюдах. У що вони перетворили Україну?
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11.12.2020 09:06 Ответить
Парадокс: одним "горек чужой хлеб", другим "надурняк уксус сладкий". Как эти особи оказываются в пределах одного биологического вида? Кстати, уксус разъедает стенки желудка, риск язвы повышается.
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11.12.2020 09:16 Ответить
я спотыкаюсь, бегу платить налоги, шоб зелные мрази шиковали , жировали замой счёт?
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11.12.2020 09:20 Ответить
На останню копійчину живе бідолашна і чоловік в неї бомж. Недавно гребонув з каСи МВС 750 тис. гривень!! .
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11.12.2020 09:45 Ответить
Мда. "Соєвий барига" Порошенко зі своєю командою обходився мудрому наріду на якісь мільйярди гривень дешевше, ніж мАлАдаЯ команда циніків та презЕдент з "народу".
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11.12.2020 10:30 Ответить
еврейка однако ...))
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11.12.2020 10:32 Ответить
Все прокуроры потомки нквд дзержинского, которые в 1917г убивали, грабили и заселялись в квартиры своих жертв. А сейчас воспитанные ими потомки жизни по другому и не представляют.
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11.12.2020 12:23 Ответить
Вопрос- почему пояснение об арендной оплате жилья арендатора гражданки Венидиктовой дает Офис генпрокурора? Или плата идет из бюджета? Если нет, если платит гражданка за арендуемое ею жилье- причем тут Офис?
Вы арендуете квартиру, а пояснять, почему за такую цену будет канцелярия вашего предприятия?
Клоунада.
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11.12.2020 12:40 Ответить
Отчет об арендной плате Венедиктовой должен дать Офис Президента- почему сдали в аренду собственность Офиса, которую содержат налогоплательщики, по втрое заниженной цене?
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11.12.2020 13:18 Ответить
 
 