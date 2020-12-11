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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина от коронавируса Pfizer прошла первый этап официального утверждения в США

Вакцина от коронавируса Pfizer прошла первый этап официального утверждения в США

Консультативный совет Управления контроля качества продуктов и медикаментов (FDA), который выполняет роль регулятора в США, одобрил вакцину против коронавируса производства компании Pfizer.

Решение, которое является важным шагом к началу массовой вакцинации населения, принято подавляющим большинством голосов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Консультативный совет FDA, проголосовав 17 голосами" за ", четырьмя" против "(один воздержался), пришла к выводу, что прививки являются безопасным и эффективным против коронавируса для людей старше 16 лет", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что FDA в ближайшие дни учтет рекомендации, обнародованные советниками. Это позволит распространить в США миллионы доз вакцины, чтобы начать прививки медицинских работников и жителей домов длительного ухода.

Как ожидается, широкий доступ к вакцине остальное население Соединенных Штатов получит весной.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Предупреждающее о последствиях всемирной вакцинации - Состав вакцины не известен, засекречен. Минимум 5-7 лет нужно на создание и исследование вакцины. Учитывая мутирующий вирус Covid-19(более 40 мутаций), единой вакцины нет, как нет и иммунитета !!! Вы даже не узнаете что вам уколят !? А самое печальное, то, что вполне возможно все кто это, уколят года через два-три швах и нах... Ещё пол года назад проскочила новость с какого-то доклада в ООН, что в 2035, году население планеты сократиться на много, много миллионов, а в Украине, там было написано пророчат население всего 17 милл.(с) .....Думайте !!!!
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11.12.2020 02:05
+3
А чего тебе беспокоиться, тебе её не видать. Это только в странах ЕС, США и других, приоритет медики и старики, а у нас уже сказали, приоритет медики и силовики, старики в Украине это на вымирание, а остальным за деньги, крадуцкий сегодня распинался.
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11.12.2020 02:17
+3
У наших молодых Зе чиновников , скорее руки отсохнут, если они пенсионерам за бюджетный счёт прививку сделают, которая дороже их пенсий. Ненависть к пенсионерам у правителей зашкаливает. Они их душат душат, коммуналку повышают, все цены увеличивают,медицину сворачивают, лекарства самые дорогие в ЕС, а пенсионеры всё выживают. Третьякова всё планы строит, что ещё отобрать у пенсионеров, на прямую не может отраву им дать.
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11.12.2020 02:29
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Правила форума Совет форумчан
Предупреждающее о последствиях всемирной вакцинации - Состав вакцины не известен, засекречен. Минимум 5-7 лет нужно на создание и исследование вакцины. Учитывая мутирующий вирус Covid-19(более 40 мутаций), единой вакцины нет, как нет и иммунитета !!! Вы даже не узнаете что вам уколят !? А самое печальное, то, что вполне возможно все кто это, уколят года через два-три швах и нах... Ещё пол года назад проскочила новость с какого-то доклада в ООН, что в 2035, году население планеты сократиться на много, много миллионов, а в Украине, там было написано пророчат население всего 17 милл.(с) .....Думайте !!!!
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11.12.2020 02:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7KckTg8CVus

слушаем Главного вакцинатора Болгарии, более чем интересно
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11.12.2020 07:40 Ответить
А чего тебе беспокоиться, тебе её не видать. Это только в странах ЕС, США и других, приоритет медики и старики, а у нас уже сказали, приоритет медики и силовики, старики в Украине это на вымирание, а остальным за деньги, крадуцкий сегодня распинался.
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11.12.2020 02:17 Ответить
У наших молодых Зе чиновников , скорее руки отсохнут, если они пенсионерам за бюджетный счёт прививку сделают, которая дороже их пенсий. Ненависть к пенсионерам у правителей зашкаливает. Они их душат душат, коммуналку повышают, все цены увеличивают,медицину сворачивают, лекарства самые дорогие в ЕС, а пенсионеры всё выживают. Третьякова всё планы строит, что ещё отобрать у пенсионеров, на прямую не может отраву им дать.
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11.12.2020 02:29 Ответить
ну 30 долларов за вакцину ... это как бы дешевле одной пенсии
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11.12.2020 02:51 Ответить
обнадеживает, но тока нихт детям до 16...
пока не пройдет 4ю и самую серьзную проверку на еффективность
в масштабе страны на пидстаркуватых - рукав закатан, колите черти...
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11.12.2020 02:55 Ответить
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3152221-moderna-nacinaet-ispytania-covidvakciny-na-podrostkah.html Moderna начинает испытания COVID-вакцины на подростках
от 12 лет...
Правда она дороже Pfizer, но и побочек меньше...
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11.12.2020 03:23 Ответить
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-first-participants-dosed-phase-23-study-covid Moderna Announces First Participants Dosed in Phase 2/3 Study of COVID-19 Vaccine Candidate in Adolescents
Вот оригинальная ссылка, для кого ангельский не проблема
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11.12.2020 03:27 Ответить
Да обе хороши. Модерну еще и хранить проще.
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11.12.2020 03:34 Ответить
та шо угодно с хранилищем или без нехай втыкают.
в оффис хочу, людей увидеть - с долбаного марта из дома даю стране и родной до боли фирме коды и свое мнение - обрыдло....
може кому и нравится - мне нет...
оптимальный вариант, как по мне 2 дня в неделю отдаленно - 3 в оффисе было бы самое то.
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11.12.2020 04:00 Ответить
Вы там в своей Омериге совсем свяь с реальностью потеряли. "Чего угодно" у вас нет, поэтому и проблема выбора особо не стоит. Либо вакцина с эффективностью 90+%, либо с эффективностью 95+%, при этом обе без побочек. А вот нам действительно могут вколоть что-нибудь.
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11.12.2020 14:54 Ответить
пока шо ни у кого ничего нет, вчера тока вроде Pfizery сказали да.
а когда до нас сирых, дойдет - даже сама микроба не знает.
но Украина к сожaлению моему огромному видимо таки в худжем положении,
если мы про иглу....
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11.12.2020 15:00 Ответить
США находятся в Азии рядом с Китаем,потому и так много больных Трампов
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11.12.2020 06:23 Ответить
Вакцина от коронавируса Pfizer прошла первый этап официального утверждения в США - Цензор.НЕТ 4678
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11.12.2020 07:05 Ответить
 
 