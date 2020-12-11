Вакцина от коронавируса Pfizer прошла первый этап официального утверждения в США

Консультативный совет Управления контроля качества продуктов и медикаментов (FDA), который выполняет роль регулятора в США, одобрил вакцину против коронавируса производства компании Pfizer.

Решение, которое является важным шагом к началу массовой вакцинации населения, принято подавляющим большинством голосов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Консультативный совет FDA, проголосовав 17 голосами" за ", четырьмя" против "(один воздержался), пришла к выводу, что прививки являются безопасным и эффективным против коронавируса для людей старше 16 лет", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что FDA в ближайшие дни учтет рекомендации, обнародованные советниками. Это позволит распространить в США миллионы доз вакцины, чтобы начать прививки медицинских работников и жителей домов длительного ухода.

Как ожидается, широкий доступ к вакцине остальное население Соединенных Штатов получит весной.

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