Вакцина от коронавируса Pfizer прошла первый этап официального утверждения в США
Консультативный совет Управления контроля качества продуктов и медикаментов (FDA), который выполняет роль регулятора в США, одобрил вакцину против коронавируса производства компании Pfizer.
Решение, которое является важным шагом к началу массовой вакцинации населения, принято подавляющим большинством голосов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Консультативный совет FDA, проголосовав 17 голосами" за ", четырьмя" против "(один воздержался), пришла к выводу, что прививки являются безопасным и эффективным против коронавируса для людей старше 16 лет", - отмечается в сообщении.
Предполагается, что FDA в ближайшие дни учтет рекомендации, обнародованные советниками. Это позволит распространить в США миллионы доз вакцины, чтобы начать прививки медицинских работников и жителей домов длительного ухода.
Как ожидается, широкий доступ к вакцине остальное население Соединенных Штатов получит весной.
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слушаем Главного вакцинатора Болгарии, более чем интересно
пока не пройдет 4ю и самую серьзную проверку на еффективность
в масштабе страны на пидстаркуватых - рукав закатан, колите черти...
от 12 лет...
Правда она дороже Pfizer, но и побочек меньше...
Вот оригинальная ссылка, для кого ангельский не проблема
в оффис хочу, людей увидеть - с долбаного марта из дома даю стране и родной до боли фирме коды и свое мнение - обрыдло....
може кому и нравится - мне нет...
оптимальный вариант, как по мне 2 дня в неделю отдаленно - 3 в оффисе было бы самое то.
а когда до нас сирых, дойдет - даже сама микроба не знает.
но Украина к сожaлению моему огромному видимо таки в худжем положении,
если мы про иглу....