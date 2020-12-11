Врачи все чаще диагностируют COVID-19 по симптомам, а не ПЦР-тесту, который может дать ложный результат, - Радуцкий

Некоторые врачи не отправляют пациента на ПЦР-тестирования, если по имеющейся симптоматике могут диагностировать коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в эфире программы "Право на владу" заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Врачи могут направить на ИФА-тестирования за 700 грн и это будет быстрее, чем несколько дней ждать результата ПЦР-теста. В этом всегда есть человеческий фактор, так бывает, что семейный врач рекомендует для оперативности сдать тест в частной лаборатории", - отмечает Радуцкий.

Он отмечает, что в Украине существует протокол лечения и его каждые две-три недели обновляют.

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"Сегодня во всем мире, а не только в Украине, COVID-19 чаще диагностируют по симптомам, чем по результатам ПЦР-тестирования, которое может показать ложный результат. Поэтому по обновленным протоколами врачи имеют право ставить такой диагноз, если видят очевидные симптомы", - сообщил он.

Политик мотивирует это тем, что точность такого теста не превышает 60%. При этом тест на антиген (ИФА) имеет более высокую точность - 90%.