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Новости Коронавирус и карантин
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Врачи все чаще диагностируют COVID-19 по симптомам, а не ПЦР-тесту, который может дать ложный результат, - Радуцкий

Врачи все чаще диагностируют COVID-19 по симптомам, а не ПЦР-тесту, который может дать ложный результат, - Радуцкий

Некоторые врачи не отправляют пациента на ПЦР-тестирования, если по имеющейся симптоматике могут диагностировать коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в эфире программы "Право на владу" заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Врачи могут направить на ИФА-тестирования за 700 грн и это будет быстрее, чем несколько дней ждать результата ПЦР-теста. В этом всегда есть человеческий фактор, так бывает, что семейный врач рекомендует для оперативности сдать тест в частной лаборатории", - отмечает Радуцкий.

Он отмечает, что в Украине существует протокол лечения и его каждые две-три недели обновляют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если бы остановили транспорт, то результат карантина выходного дня был бы лучше, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

"Сегодня во всем мире, а не только в Украине, COVID-19 чаще диагностируют по симптомам, чем по результатам ПЦР-тестирования, которое может показать ложный результат. Поэтому по обновленным протоколами врачи имеют право ставить такой диагноз, если видят очевидные симптомы", - сообщил он.

Политик мотивирует это тем, что точность такого теста не превышает 60%. При этом тест на антиген (ИФА) имеет более высокую точность - 90%.

карантин (16729) тестирование (496) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
а по симптомам не может дать ложный результат?
скажем там - потеря обоняния и вкуса - ковид, грипп или ангина?
покажите мне того врача, который без теста отличит....
радуцкого не предлагать...
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11.12.2020 07:17
+5
Медицина оказалась не готова к пандемии.(так неожиданно) Семейные врачи вызывают только маты. (как можно лечить по телефону ? Идея изначально бредовая) Возле регистратуры толпа людей с симптомами. Постоят в очереди и уходят домой . Некоторые твари ,зная что больны специально лазят по общественным местам. Людям с легкой формой предлагают самостоятельно покупать лекарство в аптеке .Врачам НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ставить диагноз-ковид, т.к. рекомендовано сверху .Знаю это не из газет и не от бабки у подъезда.
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11.12.2020 08:23
+4
Конченый дебил! Из личного опыта : от гриппа ничем не отличается. температура 37,2 и просто нехорошо. Из моего разговора с врачом
- Вы мне по этим показателям 30 лет назад больничный бы открыли?
- Не факт!
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11.12.2020 07:20
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а по симптомам не может дать ложный результат?
скажем там - потеря обоняния и вкуса - ковид, грипп или ангина?
покажите мне того врача, который без теста отличит....
радуцкого не предлагать...
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11.12.2020 07:17 Ответить
Тем более эпидемия гриппа уже началась, и распространяется он намного быстрее
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11.12.2020 07:56 Ответить
Посмотрел на Проме цены на маски --- был приятно удивлен. В некоторых случаях они почти как до пандемии. Неужели пандемия скоро все ,закончится ?
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11.12.2020 08:28 Ответить
Потеря обоняния это ковид
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11.12.2020 08:55 Ответить
Не только.
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11.12.2020 09:52 Ответить
Конченый дебил! Из личного опыта : от гриппа ничем не отличается. температура 37,2 и просто нехорошо. Из моего разговора с врачом
- Вы мне по этим показателям 30 лет назад больничный бы открыли?
- Не факт!
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11.12.2020 07:20 Ответить
"...температура 37,2 и просто нехорошо..." - это не про грипп, это про ОРВИ.
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11.12.2020 08:27 Ответить
гениальное замечание, а что такое ОРВИ? ))))
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11.12.2020 09:57 Ответить
Если ты про грипп, то он особняком от ОРВИ стоит из-за специфики и тяжести протекания.
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11.12.2020 10:11 Ответить
где стоит?
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11.12.2020 10:52 Ответить
Тебе когда-нибудь официально ставили диагноз грипп?
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11.12.2020 11:33 Ответить
"у*й им в жопу" - достаточно легко запоминается, особенно от врачика...
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11.12.2020 07:21 Ответить
мы все не ангелы и все можем себе позволить лишнее слово.
вопрос кто где и когда.
врачик, не контолирующий себя? - опасный для здоровья людей врачик...
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11.12.2020 07:31 Ответить
Человек, подхвативший ковид, наиболее заразен в день передпоявлением симптомов. Так что вместо борьбы с ковидом на упреждение, Кац (Зе-власть) предлагает сдаться. Как, впрочем, и в случае с Донбассом.
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11.12.2020 07:56 Ответить
Объективно, учитывая, что под 80% болеют безсимптомно - то у нас уже, наверное, полстраны переболело "на ногах", даже не зная об этом.
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11.12.2020 09:55 Ответить
"учитывая, что под 80% болеют безсимптомно". Учитывать беспочвенные фантазии - не наши методы. Легкая степень заболевания, не требующая госпитализации и бессимптомная форма - это далеко не одно и то же.
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11.12.2020 12:13 Ответить
Антип, я же бросал Вам ссылку на предмет исследований о доле безсимптомных больных.
https://www.news-medical.net/news/20201009/86-percent-of-the-UKs-COVID-19-patients-have-no-symptoms.aspx

86% пишет исследование the University College London
Память наше все))
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11.12.2020 12:20 Ответить
Стыдно так передергивать.
https://www.dovepress.com/three-quarters-of-people-with-sars-cov-2-infection-are-asymptomatic-an-peer-reviewed-article-CLEP In contrast, 99 (86.1%) did not report specific symptoms on the day of the test. (ссылка на эту работу есть в материалах по Вашей ссылке, хотя и в не указано https://www.news-medical.net/news/20201009/86-percent-of-the-UKs-COVID-19-patients-have-no-symptoms.aspx Further, 27 or 23.5 percent were symptomatic, and 88 or 76.5 percent did not manifest symptoms on the day of the test. )

Вы же знаете - я читаю ссылеи и со мной такой фокус не пройдет. Память наше все)).
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11.12.2020 12:39 Ответить
Ну так. На день теста у них не было симптомов. Не проводи им тест в рамках исследовательской программы - хрен бы они его делали, нет?
Так бы и продолжали бы ходить себе и ходить...
И передергивать на тему "Ну ок, в день теста у них не было симптомов, но потом они сразу гарантированно у всех появились, вот буквально в 0:01 следующего дня" - как бы тоже не очень хорошо.
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11.12.2020 12:44 Ответить
Не приписывайте мне того, что я не писал. Поэтому свое петросянство в духе " потом они сразу гарантированно у всех появились, вот буквально в 0:01 следующего дня" предлагайте в 95 квартал.
Я имел в виду, что полностью бессимптомное протекание болезни и тестирование, проведенное в латентном периоде - это далеко не одно и то же. Так что надо верно интерпретировать данную там статистику, а не передергивать.
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11.12.2020 12:51 Ответить
Ок, уговорили. Не берем это исследование за показатель, берем "официальные" 40%.
Это разве сильно отличается от "полстраны" (50%). Как по мне - нет.
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11.12.2020 13:01 Ответить
Ну почему же. Берем это исследование и ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО ЧИТАЕМ.
https://www.dovepress.com/three-quarters-of-people-with-sars-cov-2-infection-are-asymptomatic-an-peer-reviewed-article-CLEP Results: In total, there were 36,061 individuals with a SARS-CoV-2 test between 26 April and 27 June 2020. Of these, 625 (1.7%) reported symptoms on the day of the test. There were 115 (0.32%) with a positive SARS-CoV-2 test result. Of the 115, there were 27 (23.5%) who were symptomatic and 88 (76.5%) who were asymptomatic on the day of the test. Focusing on those with specific symptoms (cough, and/or fever, and/or loss of taste/smell), there were 158 (0.43%) with such symptoms on the day of the test. Of the 115 with a positive SARS-CoV-2, there were 16 (13.9%) reporting symptoms. In contrast, 99 (86.1%) did not report specific symptoms on the day of the test. The PPV for all symptoms was 4.3% and for the specific symptoms 10.1%. The specificity and NPV of symptoms were above 98%.

Верхняя граница позитивных в общем населении Великобритании между 26 апреля и 27 июня (это если отбор на тест был случайным, а это не совсем так) составляла https://www.dovepress.com/three-quarters-of-people-with-sars-cov-2-infection-are-asymptomatic-an-peer-reviewed-article-CLEP 0.32% (суммарно симптомные+бессимптомные). Можете экстраполировать на Украину с такой же общей заболеваемостью ковидом, как тогда в Великобритании.
Отака фигня, малята.
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11.12.2020 13:12 Ответить
Давайте читать внимательно. Параграф "выводы":
Conclusion: COVID-19 symptoms are poor markers of SARS-CoV-2. Thus, 76.5% of this random sample who tested positive reported no symptoms, and 86.1% reported none of those specific to COVID-19.

Я больше к тому, что если бы им вообще не делали тест... так бы и ходили себе эти безсимптомные больные, не попадая ни в какую статистику. Заражали бы родных, близких... которые точно также распространяли бы болезнь... даже не зная о том что больны. Примерно как у нас - пока симптомов нет, никто добровольно и не пойдет. Ну ок, почти никто.
Было б интересно посмотреть на результаты произвольного теста на антитела тысяч эдак 30-40 населения из разных регионов и возрастных групп. Сравнить с кол-вом (из них) кто обращался к врачу с симптомами. И сравнить, чтоб увидеть долю тех, у кого симптомов не было, но антитела есть, т.е. он болел
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11.12.2020 14:48 Ответить
Давайте. О чем вывод? О том, что наличие симптомов, о которых сообщают сами пациенты, является плохим маркером отбора (для диагностики и борьбы с распространением). Это что, как-то противоречит тому, что писал я "Верхняя граница позитивных в общем населении Великобритании между 26 апреля и 27 июня (это если отбор на тест был случайным, а это не совсем так) составляла https://www.dovepress.com/three-quarters-of-people-with-sars-cov-2-infection-are-asymptomatic-an-peer-reviewed-article-CLEP 0.32% (суммарно симптомные+бессимптомные)."?
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11.12.2020 14:58 Ответить
Никак не противоречит. Равно и тому, что из 100% гарантированно больных ковид подавляюще бОльшая часть никаких симптомов заболевания - не имела.
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11.12.2020 15:02 Ответить
Скорей всего, это потому что на тестирование направляли тех, кто был в контакте. ПЦР может дает положительный рез. через несколько часов после контакта, а симптомы развиваются на 4-5 день. Такая неожиданнось!
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11.12.2020 15:09 Ответить
Возможно. А возможно и нет. Мы в точности не в курсе, по какой методике происходил набор тестируемых.
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14.12.2020 09:55 Ответить
Но в статье есть фраза "27 (23.5%) who were symptomatic and 88 (76.5%) who were asymptomatic on the day of the test." Она прилично отличается по смыслу от фразы "27 (23.5%) who were symptomatic and 88 (76.5%) who were asymptomatic.". Вряд ли авторы по ошибке ее туда вставили.
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14.12.2020 10:31 Ответить
Вряд ли, Вы правы.
Но мы достоверно не знаем, по какой методике производилась выборка:
1) Контактные лица группы больных (подтвержденных)
2) Случайная выборка из тестируемых в конкретный период.
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14.12.2020 11:30 Ответить
Как думаете, если определить антитела к пыльце амброзии, там неплохой процент будет. Как думаете, внутри кого ни будь из них амброзия росла? Это я к тому, что если мертвые фрагменты вирусов попадают на слизистую, то они могут дать как ложный полож. ПЦР тест, так и вызвать выработку антител к ковиду.
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11.12.2020 15:02 Ответить
Будет. Хотя и далеко не у всех - аллергия есть у многих. Вы конечно же скажете, что никакий связи с трансгенами это явление не имеет... ну да ладно, это тема для иного разговора.
Внутри она ни у кого не росла (вот елка - росла, читал когда-то статейку, мол у мужика то ли в легких то ли в брюшной полости...). Фрагменты не обязательно мертвые. Могут быть и активные - их же иммунитет убивает не мгновенно.
И Вы совершенно верно говорите. О ложноположительных тестах и выработке антител.
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14.12.2020 09:59 Ответить
Я, возможно, Вас разочарую, но трансгенные продукты весьма мало связаны с аллергиями. Это возможно, если, например, в картофель ввести ген яичного альбумина и не написать об этом на этикетке. Верите в таеое? А зря. Ни один производитель не пойдет на такое. Факт аллергии на опр. продукцию люди устанавливают достаточно быстро, так что как минимум - потеря клиентов, как максимум - штрафы и судебные иски.
Сейчас идет противоположный процесс - напр, выпуск гипоаллергенного коровьего молока. Или подсолнечника с содержанием омега3 и омега6 ненасыщенных С22 жирных кислот. И это только начало.
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14.12.2020 10:07 Ответить
Т.е. Вы в полной мере представляете себе воздействие генных вставок в т.н. "молчащий участок"? Круть))
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14.12.2020 11:29 Ответить
Молчащий участок ДНК никак не влияет на организм. У клеток нет механизма удаления ненужной части ДНК (за исключением репарации ДНК, но то касаемо мелких мутаций в одной цепочке). Но можно выключить опр. участки ДНК. И такие молчащие участки - это в основном участки, встроенные вирусами. Выкинуть их невозможно (без искусственного редактирования генома (это сейчас под запретом). Так и таскаем за собой. С другой стороны - попадание в те участки свободных радикалов или ионизирующего излучения вреда клетке не приносит.
Так что даже в пределах интрона можно менять ДНК как захочешь - эта часть ни на что не влияет и будет удалена во время сплайсинга. И даже некоторые изменения в экзонах не всегда критичны в силу альтернативного сплайсинга.
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14.12.2020 11:44 Ответить
Ну круто). Не, правда. Раз Вы гарантированно в курсе работы этого самого участка... то бояться нечего))
Я сейчас иронизирую лишь самую малость. Вы правда уверены, что молчащий участок ДНК не влияет на организм человека в срезе... скажем 15 поколений? Спойлер: Вы не можете быть в этом уверены, потому как таковых исследований не проводилось.
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14.12.2020 11:49 Ответить
Вы можете быть уверены, что 15 поколений назад не было натурального числа, которое одновременно больше 2 и меньше 3? Ведь там же между 2 и 3 есть и рациональные и иррациональные числа...
ДНК клетки - это книга в одну строку. Туда можно вставить, можно зачеркнуть, может самостоятельно поменяться буква или слово, но стереть зачеркнутое или снять зачеркивание клетка сама не умеет.
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14.12.2020 12:04 Ответить
)))
ДНК клетки - это книга в одну строку. Туда можно вставить, можно зачеркнуть, может самостоятельно поменяться буква или слово, но стереть зачеркнутое или снять зачеркивание клетка сама не умеет.

Как все оказывается просто. Странно что никто раньше об этом не догадался))
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14.12.2020 12:06 Ответить
Как, однако, быстро Вы опросили ВСЕХ, о том, что они догадывались о ДНК.
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14.12.2020 12:07 Ответить
Я могу быть уверен в одном.
Во времена совка у нас ГМО не то чтобы было распространено. Вообще не было, если откровенно.
Мои родители. Мои бабушка дедушка... слово "аллергия" знали по наслышке.
Т.е. минус два поколения, следите за пальцами?))
Я - ну разве что кратковременно... ну может на тыкву да и то... не, не имею, потому как суп имбирный с ней - ем без последствий.
В общем я тоже минус.
Дочь - аллергик. В её классе... таких половина. У сына - их тоже хватает. Сам он имеет аллергию на молоко.
А так да... никаких проблем нету, никаких вообще...
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14.12.2020 12:13 Ответить
А Вы не задумывались, окуда знали термин "Аллергия" во времена совка, когда ГМО растения появились в США только в 1983, а до Совка так и не добрались до его развала, а термин аллергия -

Термин «аллергия» был введён венским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F педиатром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81 Клеменсом Фон Пирке в https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1906 году . Он заметил, что у некоторых из его пациентов наблюдаемые симптомы могли быть вызваны определёнными веществами (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD аллергенами ) из окружающей среды: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C пылью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0 пыльцой растений , некоторыми видами пищи. На протяжении долгого времени считалось, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C гиперчувствительность развивается в связи с нарушением функции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%95 иммуноглобулинов Е , однако впоследствии стало ясно, что многочисленные механизмы с участием различных химических веществ вызывают появление множества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптомов , ранее классифицированных как «аллергия».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Британские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F иммунологи Филипп Джелл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Philip George Houthem Gell) и Робин Кумбс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Robin Coombs) в 1963 году выделили 4 основных типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C реакций гиперчувствительности . На сегодняшний день https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C их известно 5. Термин «аллергия» был сохранён за первым типом реакций.
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14.12.2020 12:28 Ответить
Ну да ну да. Суровый совок запрещал говорить родственникам что-то вроде... "Извини Олежек (это меня так зовут), но бабушка обычно весной на амброзию кашляет", как-то так... А к тем кто это сказал бы в 1990м году пришел бы злобный комиссар и расстрелял бы без суда и следствия всю семью))
Вы это имели ввиду?
Я к тому, что реально никаких реакций на современные раздражители типа цветения (удивительно, ага?) или же молока (еще раз "удивительно, ага?" - учиывая перекрестное опыление а также то что коровки-то кушают как раз растения) - ни у кого из них не было. А молочко в классе пили все и никто не выкобенивался мол "моему низзя, у него от этого..." - я спрашивал из интереса.
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14.12.2020 12:45 Ответить
Ну да. Вместо ответа на неудобный вопрос начать петросянить - это вполне современно.
А Вас не удивляло то, что в селах, где коровок и амбозии гораздо больше, случаев аллергий гораздо меньше, чем в городах? Вот, почитайте.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1 Гигиеническая гипотеза https://en.wikipedia.org/wiki/hygiene_hypothesis [en] »), выдвинутая в 1989 году Дэвидом Стрэченом, утверждает, что переход к соблюдению норм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0 гигиены предотвращает контакт организма со многими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD антигенами , что вызывает недостаточную загрузку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 иммунной системы (в особенности у детей). Поскольку наше тело сконструировано так, что оно должно постоянно противостоять определённому уровню угроз, иммунная система начинает реагировать на безобидные антигеныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Теория влияния гигиены была разработана для объяснения причин, по которым дети из многодетных английских семей гораздо реже страдали аллергическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82 ринитом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0 экземой , чем единственные дети в семье.
Эпидемиологические данные подтверждают теорию влияния гигиены. Исследования показывают, что различные иммунологические и аутоиммунные заболевания гораздо реже встречаются в странах третьего мира, чем в развитых, и что иммигранты из развивающихся стран в развитые болеют иммунными расстройствами тем чаще, чем больше времени прошло с момента иммиграцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-pmid12910582-2 [2] . Длительные исследования в развивающихся странах показывают увеличение иммунных расстройств по мере роста благосостояния и, соответственно, чистоты в странеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-pmid17326711-3 [3] .
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14.12.2020 12:53 Ответить
Я и правда подумал, что Вы решили все списать на то что в совке об этом попросту умалчивали. Ладно. Криво понял. Бывает.
Т.е. у нас в стране за 30 лет независимости уровень благосостояния поднялся настолько, что кол-во аллергиков возросло по экспоненте? Вот прям настолько? И один из элементов этого самого благосостояния - трансгенные продукты вот ну никак не повлияло на этот самый рост?
Поясню. Указанные мной поколения жили отнюдь не на свалке. В квартире, собственной. В городе. Регулярно пользовались мылом. Соблюдали правила гигиены. С этой точки зрения быт в целом изменился не сильно. Т.е. вариант "переехали из села - иммунитет ослаб" это не про них. Если взять линию жены - та же фигня.
Нет-нет, я не спорю. Темпы урбанизации только увеличились. И глобально иммунная система горожанина послабее тех о ком пишете Вы (привет, ковид в том числе...) - не спорю опять же. Но блин не думаю что настолько. Да и пропорция опять же... не настолько критична, чтоб прям в разы.
Вы не находите, что между отсутствием трансгенных продуктов в совке... и меньшим кол-вом аллергиков все же есть какая-то связь? Нет... ну и ладно))
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14.12.2020 13:06 Ответить
Вы не хотите видеть очевидного. Изменилось не столько благосостояние, сколько образ жизни детей. Я в детстве играл в футбол, хоккей, в выбивного, в "слона", в ножички, делал и стрелял из рогаток, самострелов, самопалов, мы лазили по деревьям, теплотрассам, подвалам и крышам. Мы мастерили кораблики и по щиколотки в воде после дождя запускали кораблики. И это все в поселке городского типа. А сейчас дети целый день торчат в гаджете и в лучшем случае могут сходить в бассейн с хлоркой или тренажерный зал, почти стерильный. И царапина на теле - это редкое событие. А уж контакт кожи с сырой землей - фантастика. Их имунная система не получает достаточно мишеней (антигенов) и начинает атаковать то, что не должна атаковать.
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14.12.2020 13:35 Ответить
Эмм... вот это вот все: гаджеты и т.д. не про моих детей. Образ жизни активный. Со всеми сопутствующими рисками... к стыду моему у нас уже даже перелом на 7ом году жизни числится... Да и будем откровенны: ни зал для танцев, ни для балета на которые ходит моя дочь (а есть еще менее активные кружки) - не пустует, более того свободных мест нет. Это я молчу о регулярных играх в теплое время и просто кошмару с горками в зимнее - даже если они хоть сколь-нибудь покрыты тончайшим слоем снега. Грязь тоже сойдет. На площадках возле домов... ну там вообще АД (это к: А уж контакт кожи с сырой землей - фантастика.), как там дети не убиваются... я не понимаю. И их там много. И это Вы не видели, что творится летом на оз. Синем... столпотворение...
Безусловно, доля втыкающих в гаджеты увеличилась. Но блин не так радикально.
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14.12.2020 14:27 Ответить
Вы сами не чувствуете некоторой смещенности акцентов? Одна семья или три погоды в стране не делают. Процент аллергий растет с ростом процента детей, живущих в более стерильных условиях. И это печально, но факт.
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14.12.2020 14:34 Ответить
Нну... в тех классах далеко не по 3 семьи...
Но тут у Вас допущение вполне разумно выглядит. Но как тогда объяснить тех, кто не живет в стерильных условиях и все же попадает в выборку аллергиков?
Или это конкретно моим так не повезло?))
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14.12.2020 14:38 Ответить
Ну, человеческий организм довольно сложная система. Довольно серьезную нагрузку дает микробиота кишечника. Достаточно человека, живущего в нестерильных условиях один-два раза пролечить антибиотиками и вуаля - аллергия. (то есть при нестерильной внешней среде сделать стерильной внутреннюю).
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14.12.2020 14:54 Ответить
Кстати, антибиотики могут быть и в курином мясе и в рыбе, которую искусственно разводят и еще черт знает где (говорят, и в молоке попадается).
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14.12.2020 14:57 Ответить
Об этом в курсе.
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15.12.2020 09:56 Ответить
Врачи давно говоряи о том, что частота применения антибиотиков в раннем детстве и кесаревых сечений кореллируют с частотой аллергий. (двигаясь по родовым путям новорожденный контактирует с их мкрофлорой). Ну а те, кто избежал прямоговвода антибиотиков в раннем детстве получают контрольный выстрел с куриным мясом или аналогичным продуктом с антибиотиками.
Кстати, в связи с пандемией в Украине возросло потребление антибиотиков в 6-7 раз. Так что нас еще ждут веселые времена.
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15.12.2020 10:13 Ответить
О да. Это без сомнений. Хватает народу что при каждом чихе бегут глотать антибиотик.
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15.12.2020 10:21 Ответить
Это да.
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15.12.2020 09:57 Ответить
З.Ы.: Вы тоже видели это кино? (там где Кац предлагает сдаться) .
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11.12.2020 12:45 Ответить
Я думаю, что почти все, кто жил в СССР, его посмотрели.
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11.12.2020 12:53 Ответить
потому у нас такая маленькая статистика. больными ковид числяться только после ПЛР теста. так что умножаем в несколько раз.
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11.12.2020 08:12 Ответить
Очевидно,президенту кліники "Борис" повідомили про малий попит на ІФА-тести .( І з якої країни в його лікарню закуповують ПЛР-тести з точністю 60% ?? З рф ?)
"ПЛР-аналіз - виявляє присутність вірусу та визначає, чи людина хвора на COVID-19....

ІФА-тест,-можна визначити чи людина перехворіла на коронавірус.Імуноферментний аналіз не дає нам розуміння чи людина заразна на даний момент, чи не заразна. Ми не можемо обстежити методом ПЛР впродовж однієї доби всіх людей, хто того потребує. Тому згідно наказу МОЗ, хворим, які мають пневмонію не зрозумілого походження та людям, які спілкувалися із хворими на коронавірус, на 14 день після контакту роблять обстеження методом ІФА. Якщо виявляють імуноглобуліни класу М, то відправляють таких людей на обстеження методом ПЛР"

Лікарі дедалі частіше діагностують COVID-19 за симптомами, а не ПЛР-тестом, який може дати помилковий результат, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1351
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11.12.2020 08:20 Ответить
Шмыгаль, мы тебе скинемся на кацапскую. Вакцинируйся, мил человек.
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11.12.2020 08:29 Ответить
Шмыгаль просто прокладка, проблема не в нем.
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11.12.2020 08:33 Ответить
не "можно будет", а можно будет только за свой счет.
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11.12.2020 08:36 Ответить
Тогда уж и налоги самому себе платить надо.
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11.12.2020 13:00 Ответить
Медицина оказалась не готова к пандемии.(так неожиданно) Семейные врачи вызывают только маты. (как можно лечить по телефону ? Идея изначально бредовая) Возле регистратуры толпа людей с симптомами. Постоят в очереди и уходят домой . Некоторые твари ,зная что больны специально лазят по общественным местам. Людям с легкой формой предлагают самостоятельно покупать лекарство в аптеке .Врачам НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ставить диагноз-ковид, т.к. рекомендовано сверху .Знаю это не из газет и не от бабки у подъезда.
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11.12.2020 08:23 Ответить
Из личного опыта- пока делал ифа тест по требованию главврача - за мои деньги разумеется, был в клинике три раза ,на моих глазах приняли ковидника в скафандре,и ,через неделю привет ,ковид , 37.5- 38.5,то отпустит ,то прижмет,вдохнуть на полную трудно и потеря обоняния впервые за многие годы....К врачам не стал обращаться,поддерживал организм традиционно-калинка малинка,изолировался.2 недели плюс 2 контроль все живы и работаем.Итого - расходы ифа тест 180,маски 2 шт-50,поливитамины 50,дексаметазон для подстраховки 100- не использовал плюс 2 недели испорченного отпуска...Тяжесть средняя...Смерть найдет каждого в свое время не зависимо от пожеланий моз...
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11.12.2020 09:02 Ответить
Правильно нащо робити тест і погіршувати найвеличнішому статистику?
По кавовій гущі краще діагностувати.
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11.12.2020 08:45 Ответить
Ми все просрали. Грошей на тести немає. Тримайтесь там, та хорошого всім настрою.
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11.12.2020 08:45 Ответить
Че за бред?!
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11.12.2020 09:00 Ответить
Через астрал пробуйте,так надійніше,і діє знижка 20% для постійних клієнтів.Зручно,можна телефоном.Приват,монобанк.
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11.12.2020 09:12 Ответить
Провидица баба Параска. Провожу ПЦР тесты по вашей фотографии на расстоянии. 100% результат. )
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11.12.2020 10:14 Ответить
Так ти конкурент.Давай так,ти по лівому берегу,я по правому.Після Водохреща навпаки.
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11.12.2020 10:19 Ответить
У них тепер нова стратегія. Захворівають разів у 5 більше, ніж нам малюють. Зате летальність дуже низька, навіть важкі форми виникають нечасто, відтак людей можна лікувати вдома. Схеми відомі, ефективні.
80℅ переносять у легкій формі.
Виглядає так, що перехворіють усі.
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11.12.2020 09:26 Ответить
На шиномонтажі при заміні коліс випадково познайомився з представником компанії яка продає комплекти ПЦР тестів часникам, питаю яка ціна комплекта 6 $ а можна собі купити ні заборонено продавати не медичним закладам, цікава математика, за такою ціною така і якість цих тестів
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11.12.2020 09:37 Ответить
Выкинули прокладку -лаборатории . Теперь на прямую будут осваивать ковидныйф фонд и стаистику,не замарачиваясь . Сколько надо ковидных столько и выпишем за долю малую. Скотный двор для буратин свершился . Ура товарищи кронобесы! Папуасам доказательства не нужны они и так должны верить пророкам Ковида.
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11.12.2020 11:07 Ответить
 
 