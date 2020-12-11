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Новости Brexit
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Джонсон не исключает, что выход Великобритании из ЕС может состояться без заключения соглашения

Джонсон не исключает, что выход Великобритании из ЕС может состояться без заключения соглашения

Жителям Великобритании следует подготовиться к выходу из ЕС без заключения с блоком торгового соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.

"На данный момент существует большая вероятность, что наше решение будет больше похоже на отношения Австралии с ЕС, чем на отношения Канады с ЕС", - заявил Джонсон журналистам на Даунинг-стрит

"Мы не прекращаем переговоров, мы продолжим их вести. Но глядя на то, где мы находимся, я думаю, необходимо, чтобы все сейчас готовились к австралийскому варианту", - подчеркнул премьер.

Таким образом, Brexit может состояться без заключения соглашения о будущих отношениях с ЕС.

"Сейчас настало время для общества и предприятий готовиться к австралийскому варианту 1 января", - также написал Джонсон в своем твиттере.

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Как сообщает агентство Bloomberg, Джонсон также заявил, что требования ЕС подразумевают согласие Лондона на дальнейшие изменения в правилах. Он отметил, что план ЕС "в основном означает, что какие бы новые законы не вводил" блок, Великобритания "должна будет им следовать, иначе столкнется с наказанием".

"Ясно, что это неразумный путь, - добавил премьер. - Это не похоже ни на одну другую сделку о свободной торговле".

Ранее Джонсон заявлял, что под "австралийским" сценарием он имеет в виду то, как его страна выстраивала взаимодействие с Австралией - отказ от разных форм привилегированного партнерства и переход "к простым принципам, основанным на глобальной свободной торговле".

Ранее британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до ближайшего воскресенья определить, есть ли шансы на заключение соглашения об отношениях сторон после Brexit. За ужином в среду они три часа обсуждали ключевые разногласия сторон, включая равноправную конкуренцию и права на рыболовство.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

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Навіть в цьому випадку абсолютно притомні люди не можуть домовитися. Що тоді казати про якісь перемови з Рашкою?
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11.12.2020 07:40 Ответить
Нас повинно більше інтересувати те,про що з цим думається самій ІЇ Величності Королеві Великобританії. Бо тут щось не зрозуміле з цим "Кваксітом". Ті,що більше орали за нього,Кваксіт, здуло і їх вже з не знайдеш,а хвиля ця іде і до кінця ще не прийшла. Наслідки будуть для усіх. Тому мабуть Ахметова вже не видно в Англії і гроші наші,що він на нас заробив, пішли мандрувати по іншим шляхам від українських. Толкового і правдивого ні від кого не дочуєшся.
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11.12.2020 07:43 Ответить
Брексит рано или поз-дно будет явью и реальностью всего ЕС.. Британия первая которая это сделала громко и хлопнув дверью да так что прищемила не только палец ЕС но и ногу... политика Диктатуры от Германии и Франции с Брюсселем в части Гегемонии определять всю политику в ЕС достало Лондон.. особенно политика квот двойных стандартов и уступок в части миграционной политики Британия отказалась следовать в фарватере самоубийства Меркель Франции в части приезжайте еще нам мало кто там в ЕС реально волнуется интересами и мнением простых граждан пока повторяю пока да вроде как мигрантов не видно но не забываем что одна мусульманская семья через 3-5 лет это маленькое село и это только одна семья а 10 а 100 а 1000 а 1.000.000 вот вот когда европейцы проснуться то не поймут почему они все поголовно в Мечети и мужики обрезанные... Греция Болгария Македония Сербия Хорватия Албания Испания Нидерланды Брюссель Франция.. (мовный конфликт) вот горячие точки Евросоюза... которые а да еще бонусом Крит.. Исландия тихо так отошла де факто из Е\С и ее сам ЕС игнорирует просто но там крохотное население и пока геополитика не интересуется суровым островом хотя их и так наказал союз Европы продукты и топливо самое дорогущее в Европе.. в разы!! вот вам и Евросоюз ослушались и получите геноцид и травлю.. Швейцария одна как то сумела выкрутиться в этом вопросе но у Швейцарии сейфы всех и вся.. а вот что очень интересно Швеция не член НАТО а член ЕС а Норвегия рядом член НАТО но не член ЕС курс крон Швеции и Норвегии вроде как равный НО покупательский вес и ценность больше у Норвегии что туда на заработки едут сами же Шведы.. парадокс да и только...
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11.12.2020 09:49 Ответить
британцы не совсем глупые люди
уходят от туда
куда мы лезем на карачках
и кричим да здравствует ЕС
все нужно делать с холодной головой
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11.12.2020 10:48 Ответить
 
 