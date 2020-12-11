Враг за сутки восемь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы различных систем. Потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку от Водяного и Лебединского противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а возле Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантно-штурмовые войска учились на юге Украины удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, в пресс-центре ОС добавили, что с начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.