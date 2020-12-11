Враг за сутки восемь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы различных систем. Потерь нет, - штаб ОС
За минувшие сутки наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе .
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку от Водяного и Лебединского противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а возле Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.
Вместе с тем, в пресс-центре ОС добавили, что с начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
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Або ж... Ні, ну влада ж не може приховувати втрати?- І придумаю ж я таке....