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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки восемь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы различных систем. Потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки восемь раз нарушил режим

За минувшие сутки наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку от Водяного и Лебединского противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а возле Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

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Вместе с тем, в пресс-центре ОС добавили, что с начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Враг за сутки восемь раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив гранатометы различных систем. Потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27043) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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но, шо примечательно, - режим тишины и пилимирие все равно соблюдается..
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11.12.2020 07:52 Ответить
Просто для клоуна все обстрелы тихие: НА БАНОКОВОЙ НИКАКИХ ВЫТРЕЛОВ И ВЗРЫВОВ НЕ СЛЫШНО.
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11.12.2020 09:14 Ответить
По "повстанцах" українська хунта не стріляла? Значить режим "тиші" не порушено.
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11.12.2020 10:19 Ответить
Оккупанты "ДНР" оскандалились "заботой о детях" - пришлось срочно "подчищать" соцсети В оккупированном Дебальцево глава "администрации" Игорь Захаревич подарил детскому саду "Ладушки" кухонный венчик. Назначенный "главой" оккупированного Дебальцево Игорь Захаревич попал в скандальную ситуацию после встречи с представителями "Ясли-сада № 5 "Ладушки"". Оккупант решил пропиариться на поддержке подрастающего поколения и подарил дошкольному учебному заведению один венчик. "Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства и хочется как можно больше уделять внимания подрастающему поколению. Сегодня пополнил материально-техническую базу Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 5 "Ладушки"" и вручил подарок, который необходим для приготовления пищи", - похвастался Захаревич. Жители оккупированной территории не оценили поступка "мэра" города. В комментариях к его сообщению они высмеяли "подарок" стоимостью в 141 рубль (около 54 грн.): "Лучше бы банку сала засолил и подарил детишек побаловать", "Не удивлюсь если этот венчик купили за бюджетные средства по тендеру ценой выше 50 000 рублей) тогда действительно дорогой подарок)", "Он себе, наверное, миксер купил, венчик теперь без надобности. Ремонт в туалете сделает, еще и унитазом какое-нибудь МОУ обрадует", "Больше похвастаться нечем? Уже бы хоть фотку не выкладывали... И не стыдно же". После такой реакции Захаревич удалили пост о "подарке" с "заботой о детях". Как сообщалось ранее, боевики "ДНР" опрос жителей Донецка, которые отвечали на вопрос о возвращении ОРДО под контроль Киева. Пропаганда выдала сюжет, где люди утверждают, что во время оккупации получили больше свободы (действующий комендантский час, закрытые "границы" даже с соседней "ЛНР" и обнищание народа, делающее невозможным путешествия, отсутствие свободы слова не упомянули).
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11.12.2020 08:07 Ответить
Да, "Полное и всеобъемлющее" перемирие продолжается!!! Идиоты...
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11.12.2020 09:21 Ответить
Наші реально кіборги- по них з гранатометів шмаляють, а їм хоч би що. Тільки посміхаються.
Або ж... Ні, ну влада ж не може приховувати втрати?- І придумаю ж я таке....
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11.12.2020 09:55 Ответить
А гранатомети прицільно застосовував?
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11.12.2020 10:29 Ответить
 
 