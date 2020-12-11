Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий
О производстве в Украине российской вакцины против COVID-19 речь не идет, поскольку она нигде не сертифицирована и не зарегистрирована.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сказал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Сегодня не существует российской вакцины против коронавируса. "Спутник V" - это кандидат, и таких кандидатов в мире очень много. Для меня, и для Украины, и для любой страны вакциной может называться только то, что имеет авторизацию ВОЗ - вакцина, которая прошла сертификацию и регистрацию в странах, где очень строгая регистрационная политика. Это страны ЕС, США, Япония, Швейцарская конфедерация... Я не слышал, что в какой-то из этих стран была зарегистрирована или авторизована российская вакцина. Скорее всего, это кандидат, но это не вакцина, поэтому сегодня производить то, чего не существует - невозможно", - отметил Радуцкий, комментируя вопрос производства российской вакцины "Спутник V" харьковским предприятием "Биолек".
Сейчас по его словам, в мире около 60 вакцин-кандидатов на различных стадиях разработки и испытаний.
В то же время глава комитета ВР добавил: "Действительно, сегодня политически можно красиво заявлять, что нам дают, а мы отказываемся. Мы не можем отказаться от того чего не существует, даже если "Биолек", а я уверен, что они ничего противозаконного делать не будут... даже если они захотят это сделать, то не смогут. Потому что украинскую таможенную границу не пересечет субстанция, которая не является зарегистрированной".
Как сообщалось, 8 декабря некоторые украинские СМИ распространили заявление Российского фонда прямых инвестиций, в котором говорилось, будто бы "выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладило АО "Биолек". Источник агентства в правоохранительных органах опроверг эту информацию, отметив, что это очередная провокация со стороны страны-агрессора.
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«Я бы призвала очень внимательно прислушиваться к той официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к
ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», - сказала Голикова и призвала не принимать спиртные напитки за три дня до вакцинации от COVID-19 и в течение трех дней после.
Вакцину производят, но. Она не прошла всех стадий испьітания и не сертифицирована.
Скорее всего не прошла потому что ведущие фармацевтьі сделали заявление что уже разработали вакцину и готовьі вьіпускать для вакцинации. Т.к. кремлевский карлик все стремится политизировать, а тут роль "спасителя планетьі" в обмен на амнистию его преступлений упльівает, то и пошел русский сурогат с навязчивой просьбой всем "ну купи"
Кстати, что там еще одно гуано - Рабинович? Еще не сдохло, трпепьіхается активньій рекламщик русободяги?
отак за два слова оно себя поставило в один ряд с Украиной.
Щоб жижу називати вакциною, має бути три стадії випробувань, які мають проводити на багатьох тисячах пацієнтів, і результати мають порівнюватись із контрольними групами (відсутність вакцини, введення плацебо, введення інших відомих вакцин, якщо є). Расіся робить політичні заяви, щоб убогі лохи тіпу олега ткачева вважали, що вона "впіріді планєти всєй", але за тими заявами по факту нічого не стоїть.
Кордон з расісяю відкритий, кожен бажаючий може колотися де хоче чим хоче.
Так що хто хоче, щоб у нього більше не стояв, -- скатертью дорога.
туда на пробу своим не завезли, то о какой вакцине может речь идти? Даже своим военным никак вакцину не сделают. О чем вы?
так наверное сам вопрос должен быть таким: Российская вакцина?
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11.12.2020, 09:30 • 1 • 0
«Спутник не взлетел... История с запуском несуществующей российской вакцины «Спутник-V» это даже не анекдот, а сборник анекдотов. Причем цензурных из них только половина.
Самое пикантное в российском снадобье то, что такой вакцины не существует. Это действительно снадобье, формула, мечта, медийный продукт - что угодно, но не вакцина. Потому что сыворотка с сомнительными свойствами становится вакциной только после трех этапов принципиально разного тестирования. Это требует развитой науки, денег, времени и соблюдение протоколов испытаний. У Кремля было только желание показать всем вакцину и выжать из нее максимум политических дивидендов. Получилось смешно», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.
Понятно, что несуществующую вакцину кому-то продать и даже подарить очень сложно. Началось все с Венгрии. Москва гордо объявила в новостях, что их замечательную вакцину закупают даже в ЕС. В частности - Венгрия. Понятно, что российское лобби там достаточно мощное и денег на обеспечение этого проекта Кремль не жалел. Закончилось пшиком. Никакой «вакцины» для населения Венгрия не покупала. Как оказалось, это снадобье венгерские медики готовы были взять только для проведения третьего этапа тестирования на добровольцах. Но потом даже и от этого отказались.Следующей точкой медийного приложения российских усилий стал Израиль. В Москве гордо заявили, что именно Израиль закупил приличное количество российского препарата. Поскольку у израильской медицины достаточно серьезная репутация, это заявление должно было убедить читателей и зрителей. Но на практике оказалось, что государство Израиль ничего не покупал и не планировал. Снадобье купила одна частная клиника, которая работает в Израиле и в Москве. В общем, их сумели «убедить». Вот только израильский Минздрав это сомнительное зелье на территории государства применять запретил. Не прошло клинических испытаний - приговор. Теперь «счастливая» частная клиника ищет варианты продать недовакцину куда-то в арабские страны. Желающих пока нет.Красивого импорта у Кремля не получилось и от статуса спасителя мира от ковида пришлось отказаться. Решили активно колоть собственных граждан. Самое смешное даже не то, что колоть «Спутник» нужно совершенно трезвому человеку. После прививки еще не рекомендуется употреблять алкоголь 42 дня. Как вы понимаете, с такими показаниями любое снадобье в России теряет всякий смысл даже с претензиями на минимальную массовость. Но это еще не все. Колоть российским «Спутником» в Кремле решили тех, кого не жалко. Бюджетников. Учителей, врачей и прочих беззащитных и бедных. А для полиции и чиновников все-таки покупают импортную вакцину. Говорят, потому что «Спутника» на всех не хватает. Забавно - в США несколько президентов решили уколоть свою вакцину в прямом эфире. Чтобы американцы увидели, что она безопасна. В РФ наоборот. Чтобы президент и окружение убедились в безопасности отечественной вакцины, ее решили сперва испытать на бюджетниках.До этого было много попыток под любым соусом продать хоть немного снадобья в Украину. Даже бесплатно дать - только уколитесь. Тут вопрос исключительно политический. И лояльные к Кремлю украинские медиа упорно разгоняли дискуссию брать российскую вакцину «ради спасения украинцев», или отказаться «по политическим мотивам». Хитрость проста - спорим про политику, а клинические свойства несуществующей вакцины принимает на веру. Примитивная манипуляция. Не зашло.
Последним фейком российского зелья «Спутник-V» стала новость о запуске его производства в Украине. В частности в Харькове на фармкомпании Биолек". Сказка продержалась не слишком долго. Компания "Биолек" сделала опровергла возможность производства российской вакцины на собственных мощностях. Компания планирует изготавливать только зарегистрированную в Украине вакцину. А российскому зелью такое счастье не светит - во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что вакцина из РФ не прошла клинические испытания, то есть говорить не о чем. Когда текст уже дописал появилась новость о том, что Турция тоже послала в пеший эротический тур Россию с ее недовакциной. Что вполне логично.
В общем, грандиозная пиар-кампания по раскрутке проекта «Российская вакцина спасает мир и Украину от Ковида» закончилась, простите, пуком в лужу. Ничем, если в сухом остатке. На своем безответном населении Кремль может экспериментировать сколько угодно, все остальные хором посылают этих знахарей в пеший эротический тур. Можно сказать, что «Спутник» не взлетел…»,
Это что, ВОЗ официально не считает за людей Австралию, Китай, Корею, Индию, Россию? Или Украине американский посол запретил пользоваться лекарствами из "нецивилизованных стран", дабы нажились только "друзья Украины"?
Все три препарата по-прежнему проходят масштабные клинические испытания, которые завершатся не раньше мая. Так что выводы об эффективности вакцин сделаны на основе предварительного анализа данных - однако выборка у всех компаний разная.
Ну нет ещё вакцин! Есть только предположения об эффективности их , Англия разрешила одну использовать на свой страх и риск, россия себе разрешила. А вы ждите, когда может в мае наберется количество тестового материалла, для признания в МОЗ. Это не наша гонка- это их гонка ! А ваше место в этом, где то около ...ши.