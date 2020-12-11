COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев
В Украине по состоянию на утро пятницы, 11 декабря, зафиксированы 13 514 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 327 человек, умерли 285 пациентов (самый высокий показатель с начала пандемии).
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине на 11 декабря 2020. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 846 человек;
летальных случаев - 285;
выздоровели - 15 327 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 60 847 (в том числе методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328).
За все время пандемии в Украине
заболели - 872 228 человек;
выздоровели - 480 348 человек;
летальных случаев - 14 755;
проведено ПЦР-тестов - 4 957 299.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
( чисто религиозное определение ), но неверующих и верующих в ковид лечат одинаково хреново и за огромные бабки..
Тому що їм місцева лікарка (також колишня анонимщиця) сказала що це просто простуда, і ветеринар сказав що якщо що, то він їх сам вилікує.
А все що потрібно це хоча б утримуватись засобів власної гігіени і безпеки.
Думаю что придет время, когда на Зеленского и его команду украинцы начнут подавать в суды за бездеятельность и смерти людей в связи с не введение полного локдауна, когда в сутки еще умирало по 20 человек а не по 200+...
почти... по крайней мере умирали единицы... Если бы еще клоун не свозил со всего мира пандемии всех заробитчан, ситуация была бы еще лучше...
А теперь умирает по 200-300 чел в сутки. Интересно что Вы скажете , когда умирать будут по 500 или 1000 чел в сутки.... Каждый день.
Это молодые такие "непуганные , потому что смертность вируса оказалась около 2%
А она совершенно случайно могла бы быть и 20% (в группах риска, например 60+ она наверное даже выше). Что б вы тогда сказали ?
карантин это дешевое и эффективное средство , доказанное тысячелетиями. По крайней мере пока нет надежных вакцин и лекарств.
а так, получается, что не так и страшна корона....
заболели - 872 228 человек;
выздоровели - 480 348 человек;
летальных случаев - 14 755;
шо то я не понял 872 228 - 480 348 - 14 755 = 377 125
а 377 125 эти куда делись?
Особливо для країни в якої мінздрав за стільки місяців ще не зробив медіа кампанії про заходи власної гігіени, перевітрювання приміщень включно з з тим щоб не збиратись великими компаніями щоб побухати.
Якщо ви самі по себе не подбаєте то там точно ніхто про вас не подбає.
в противном случае никому не нужен
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua После чего эта влага начинает охлаждаться и замерзает, мы просто дышим холодным влажным воздухом. Помимо этого маска теряет защитные свойства после намокания на холоде и становится непригодной для использования.
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua Вероятность заболеть имея на лице холодную мокрую маску гораздо выше, чем ее отсутствие. Поэтому, когда вы передвигаетесь по улице, лучше снимайте маску и соблюдайте дистанцию с другими людьми не менее полутора метров.