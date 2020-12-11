РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3989 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 321 57

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев

В Украине по состоянию на утро пятницы, 11 декабря, зафиксированы 13 514 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 327 человек, умерли 285 пациентов (самый высокий показатель с начала пандемии).

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине на 11 декабря 2020. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Также за минувшие суткиCOVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 01

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 02госпитализированы - 2 846 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 02летальных случаев - 285;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 02выздоровели - 15 327 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 02осуществлено тестирований за сутки - 60 847 (в том числе методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий

За все время пандемии в УкраинеCOVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 01

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 07заболели - 872 228 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 07выздоровели - 480 348 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 07летальных случаев - 14 755;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 07проведено ПЦР-тестов - 4 957 299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях", - рассказал Степанов.

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 11
COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Но их заразили как раз те 20%, которые не носили маски и не соблюдали дистанцию
показать весь комментарий
11.12.2020 09:03
+6
Статистика бреше. В мене батько помер від корони,, а написали серцево-легенева недостатність..Краще бути голодним, але живим. Я за жорсткий локдаун.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:38
+5
А инфекция должна сама собой в воздухе раствориться? У голодных к тому же никчемный иммунитет, шансов умереть намного больше
показать весь комментарий
11.12.2020 08:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Локдаун(даже кастрированный)-подождет.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:18 Ответить
Из-за обычных соплей? Жалкие трусы
показать весь комментарий
11.12.2020 08:21 Ответить
COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев - Цензор.НЕТ 7743
показать весь комментарий
11.12.2020 08:23 Ответить
дуракам море по колено. поговорка
показать весь комментарий
11.12.2020 09:24 Ответить
По смертях в нас давно вже далеко за 20000. Перестали тестувати легкі та середні випадки, а люди помирають. Вчора сусід в іншому підізді помер -57 років. Швидка декілька днів приізжала, але так і не забрала до лікарні
показать весь комментарий
11.12.2020 08:24 Ответить
В Кировоградской области больницы забиты пневмониями, но ковид не диагностируют. Такая радужная статистика , лучшие показатели по Украине.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:22 Ответить
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 1083
показать весь комментарий
11.12.2020 08:30 Ответить
Я не можу, бо в Монголії досі так ніхто і не помер.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:36 Ответить
И маски не носят, гады такие. Как же так
показать весь комментарий
11.12.2020 08:39 Ответить
Ну, хворіти - хворіють, та не помирають.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:42 Ответить
Меркава, а ти в теорію пласкої землі віриш?
показать весь комментарий
11.12.2020 09:46 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
11.12.2020 09:47 Ответить
А в ВІЛ-інфекцію?
показать весь комментарий
11.12.2020 09:52 Ответить
В ії існування - вірю. Я і в існування коронавірусів вірю, і шо це міняє?
показать весь комментарий
11.12.2020 10:08 Ответить
Дивна ти...
показать весь комментарий
11.12.2020 10:22 Ответить
Абсолютно в точку. Прегрешением перед медицинской системой является неверие в ковид
( чисто религиозное определение ), но неверующих и верующих в ковид лечат одинаково хреново и за огромные бабки..
показать весь комментарий
11.12.2020 08:39 Ответить
Вера и соблюдение ритуалов еще никого не спасали. Больницы на 80% забиты теми, кто честно соблюдал "правила безопасности", мыл руки, соблюдал дистанцию, носил маски.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:44 Ответить
Но их заразили как раз те 20%, которые не носили маски и не соблюдали дистанцию
показать весь комментарий
11.12.2020 09:03 Ответить
в точку 100%
показать весь комментарий
11.12.2020 09:26 Ответить
Это к вопросу о результатах карантина выходного дня.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:32 Ответить
Це ти тим *рестораторам * розкажи .що прапорами біля ВР махають .
показать весь комментарий
11.12.2020 09:22 Ответить
А ви спробуйте пояснити совковим старим стукачам і анонімщикам що не те що не можна, а має бути заборонено зачиняти всі засоби вентиляції ц будь яких приміщеннях - і вони вам розірвуть. Вірус розміром в 0.12 мікрон, в рази меньше гриппу, до 2х тижнів інкубації. Поки на одному поверсі чи в одному офісі одна людина виявить симптоми, встигне добрячезаразити весь поверх чи офіс.

Тому що їм місцева лікарка (також колишня анонимщиця) сказала що це просто простуда, і ветеринар сказав що якщо що, то він їх сам вилікує.

А все що потрібно це хоча б утримуватись засобів власної гігіени і безпеки.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:28 Ответить
Статистика бреше. В мене батько помер від корони,, а написали серцево-легенева недостатність..Краще бути голодним, але живим. Я за жорсткий локдаун.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:38 Ответить
А инфекция должна сама собой в воздухе раствориться? У голодных к тому же никчемный иммунитет, шансов умереть намного больше
показать весь комментарий
11.12.2020 08:41 Ответить
Так а кто тебе мешает? Запрись в погребе, натяни 5 масок и сиди тихонечко, умирай с голоду
показать весь комментарий
11.12.2020 12:18 Ответить
зато бизнесс спасен и сьемки новогодненго Квартал 95 пмройдут по намеченным датам... ((

Думаю что придет время, когда на Зеленского и его команду украинцы начнут подавать в суды за бездеятельность и смерти людей в связи с не введение полного локдауна, когда в сутки еще умирало по 20 человек а не по 200+...
показать весь комментарий
11.12.2020 08:57 Ответить
Весной 2 месяца сидели на жёстком карантине, и что? Победили вирус?
показать весь комментарий
11.12.2020 12:15 Ответить
"Победили вирус?"
почти... по крайней мере умирали единицы... Если бы еще клоун не свозил со всего мира пандемии всех заробитчан, ситуация была бы еще лучше...

А теперь умирает по 200-300 чел в сутки. Интересно что Вы скажете , когда умирать будут по 500 или 1000 чел в сутки.... Каждый день.
показать весь комментарий
11.12.2020 12:28 Ответить
Так я о чем и хочу сказать - карантин не лечит и, как показала весна, даже не сдерживает его. Чтобы был эффект, необходимо всех загнать по домам, заварить двери и держать так с пол-годика. Этого хотите? Другие методы в данном случае бессильны
показать весь комментарий
11.12.2020 14:08 Ответить
Захотите жить -- будете сидеть....
Это молодые такие "непуганные , потому что смертность вируса оказалась около 2%
А она совершенно случайно могла бы быть и 20% (в группах риска, например 60+ она наверное даже выше). Что б вы тогда сказали ?
карантин это дешевое и эффективное средство , доказанное тысячелетиями. По крайней мере пока нет надежных вакцин и лекарств.
показать весь комментарий
12.12.2020 07:43 Ответить
39000 тестов, при том что пару недель делали под 50000 тестов, просто перестали тестировать....
показать весь комментарий
11.12.2020 09:03 Ответить
Новогодние праздники- это как и выборы. Это причина новой вспышки короны. Если не будут запрещены корпоративы, утренники и прочие массовые мероприятия то после 6- 14 января ждите третью волну. Не хочется каркать, но это же любой медик подтвердит И через месяц проверим.
показать весь комментарий
11.12.2020 09:06 Ответить
страна с нетерпением ждёт, когда будет напечатан некролог на кого-то из власть имущих!
а так, получается, что не так и страшна корона....
показать весь комментарий
11.12.2020 09:11 Ответить
ага, как раз у власть имущих все в порядке с обеспечением врачами, и койками в реанимации... Так что они в этой стране умрут от вируса в последнюю очередь....
показать весь комментарий
11.12.2020 09:15 Ответить
Все одно і новообрані мери мруть і мільйонери.
показать весь комментарий
11.12.2020 13:29 Ответить
слава Богу, что я пока не в Украине - "власть" тупо думает, что все "само рассосётся"...
показать весь комментарий
11.12.2020 09:29 Ответить
Влада рекомендує вдома набивати м'ячик.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:21 Ответить
Более менее настоящая статистика говорит о количествах госпитализированных, а их 2- й день подряд около 3- х тысяч, а раньше было на уровне 10% от выявленных. Если врачи без тестов определяют Ковид, то эти больные попадают в статистику выявленных и статистику по смертности?? СОМНЕВАЮСЬ,
показать весь комментарий
11.12.2020 09:33 Ответить
тут такой момент, что в госпитализацию попадают не сразу, даже после теста. Т.е. человек заболел, даже с подтвержденным ковид, но в госпитализацию он может попасть через 4-5 дней, неделю, две...
показать весь комментарий
11.12.2020 09:56 Ответить
А может и вообще не попасть, лечиться дома, и таких абсолютное большинство
показать весь комментарий
11.12.2020 12:19 Ответить
бесспорно, но тут разговор именно про госпитализацию
показать весь комментарий
11.12.2020 14:01 Ответить
Вимагаємо від клептоманів Зеленського і Нелоха негайно ввести локдаун!!! Не можна спокійно дивитися що у нас від короновірусу вмирає по 300 людей.. і це тільки офіційно...
показать весь комментарий
11.12.2020 09:35 Ответить
За все время пандемии в Украине
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 6987заболели - 872 228 человек;
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 6987выздоровели - 480 348 человек;
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 6987летальных случаев - 14 755;
шо то я не понял 872 228 - 480 348 - 14 755 = 377 125
а 377 125 эти куда делись?
показать весь комментарий
11.12.2020 09:59 Ответить
Моль гавкнула.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:47 Ответить
Получается, что болеют.... Бред какой-то!
показать весь комментарий
11.12.2020 12:21 Ответить
болеют
показать весь комментарий
11.12.2020 14:03 Ответить
Статистика не врет....она подсчитывает цифры которые дают ! А дают удобные цифры! Вот Харьков ,после первых мест в списке,откатился в "благополучные"...!?? Так и тесты делать перестали и фиксировать. С такими умельцами пандемия скоро кончиться.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:02 Ответить
Якщо ще у вересні деякі місцеві, "бізнемени" (бандюки), і місцеві "лікарі" і навіть деяки посадовці наполягали і вішали на вуха місцевим громадянам що коронавірус це просто грипп, то про це логічний результат.

Особливо для країни в якої мінздрав за стільки місяців ще не зробив медіа кампанії про заходи власної гігіени, перевітрювання приміщень включно з з тим щоб не збиратись великими компаніями щоб побухати.

Якщо ви самі по себе не подбаєте то там точно ніхто про вас не подбає.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:20 Ответить
Под американским флажком виднее, какие здесь медиакомпании проводятся?
показать весь комментарий
11.12.2020 12:23 Ответить
позаботишся о себе будеш нужен и родине
в противном случае никому не нужен
показать весь комментарий
11.12.2020 10:37 Ответить
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua Многие люди с приходом холодов начали носить маски не снимая на улице и делают они это для того, чтобы согреться. Но это крайне неверные действия. Человек, который находится на морозе и дышит постоянно в маску приводит ее в состояние влажного элемента на лице.
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua После чего эта влага начинает охлаждаться и замерзает, мы просто дышим холодным влажным воздухом. Помимо этого маска теряет защитные свойства после намокания на холоде и становится непригодной для использования.
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua Вероятность заболеть имея на лице холодную мокрую маску гораздо выше, чем ее отсутствие. Поэтому, когда вы передвигаетесь по улице, лучше снимайте маску и соблюдайте дистанцию с другими людьми не менее полутора метров.
показать весь комментарий
11.12.2020 13:38 Ответить
Є люди, і багато, люди носять маску на вулиці коли йдуть самі, і збираються пити горілку чи скотч чи коньяк у сусідів, ретельно зачинивши всі вікна та форточки. Це непрошибаємо. Зникнуть, як динозаври.
показать весь комментарий
11.12.2020 14:35 Ответить
 
 