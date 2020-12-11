COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев

В Украине по состоянию на утро пятницы, 11 декабря, зафиксированы 13 514 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 15 327 человек, умерли 285 пациентов (самый высокий показатель с начала пандемии).

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине на 11 декабря 2020. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 846 человек;

летальных случаев - 285;

выздоровели - 15 327 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 60 847 (в том числе методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 872 228 человек;

выздоровели - 480 348 человек;

летальных случаев - 14 755;

проведено ПЦР-тестов - 4 957 299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях", - рассказал Степанов.



