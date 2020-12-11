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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 70,7 млн. Только за сутки умерли 12,6 тыс. человек, выявлено 678,6 тыс. новых случаев

COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 70,7 млн. Только за сутки умерли 12,6 тыс. человек, выявлено 678,6 тыс. новых случаев

По состоянию на утро 11 декабря в мире зарегистрировали 678 686 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 669 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 70 720 814  случаев инфицирования, из них 678 686 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 588 444 человека, из них 12 669 за минувшие сутки.

COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 70,7 млн. Только за сутки умерли 12,6 тыс. человек, выявлено 678,6 тыс. новых случаев 01

Побороли болезнь и вылечились 49,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 70,7 млн. Только за сутки умерли 12,6 тыс. человек, выявлено 678,6 тыс. новых случаев 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Германия, Россия, Великобритания, Италия, Франция и Польша.

COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 70,7 млн. Только за сутки умерли 12,6 тыс. человек, выявлено 678,6 тыс. новых случаев 03
COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 70,7 млн. Только за сутки умерли 12,6 тыс. человек, выявлено 678,6 тыс. новых случаев 04

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каждый сотый заражен = надо всех усадить на.... карантин. если не на чсто-то другое(россияне знают, поскольку и так сидят на этом )
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11.12.2020 08:58 Ответить
Хвалена європейська медицина- в Іспанії в 3 рази менше нових хворих ніж в Україні, а помирає більше людей, про треш в Італії я взагалі мовчу.
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11.12.2020 11:03 Ответить
 
 