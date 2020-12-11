COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 70,7 млн. Только за сутки умерли 12,6 тыс. человек, выявлено 678,6 тыс. новых случаев

По состоянию на утро 11 декабря в мире зарегистрировали 678 686 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 669 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 70 720 814 случаев инфицирования, из них 678 686 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 588 444 человека, из них 12 669 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 49,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Германия, Россия, Великобритания, Италия, Франция и Польша.



