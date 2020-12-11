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На всех маршрутах общественного транспорта в столице введено оперативное положение, - "Киевпастранс"

На всех маршрутах общественного транспорта в столице введено оперативное положение, -

В столице Украины из-за непогоды введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Киевпастранса"

Согласно сообщению, с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения. Это обусловлено сложными погодными условиями.

Кроме этого по данным "Киевпастранса", в Киеве была временно приостановлена работа фуникулера. По состоянию на 8.00 фуникулер возобновил работу. 

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что в четверг вечером, 10 декабря, в связи с погодными условиями и возникшими ДТП Киев сковали автомобильные пробки.

Читайте также: Вечером 10 декабря в Киеве из-за гололеда произошло 127 аварий, - Нацолиция

Автор: 

гололедица (113) Киев (25501) Киевпастранс (121)


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Це такий замінник слову кєрдик?
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11.12.2020 08:48 Ответить
А просто посыпать дороги и тротуары солью с песком не судьба? Ледяной дождь начался вчера после 15:00. Сейчас 9:00, на тротуарах сплошная ледяная глазурь. 18 часов (!) мало, чтобы начать хоть что-то делать?
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11.12.2020 09:12 Ответить
По трассе посыпали, а Кличко фейсбучил
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11.12.2020 09:15 Ответить
 
 