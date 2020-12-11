На всех маршрутах общественного транспорта в столице введено оперативное положение, - "Киевпастранс"
В столице Украины из-за непогоды введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Киевпастранса"
Согласно сообщению, с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения. Это обусловлено сложными погодными условиями.
Кроме этого по данным "Киевпастранса", в Киеве была временно приостановлена работа фуникулера. По состоянию на 8.00 фуникулер возобновил работу.
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что в четверг вечером, 10 декабря, в связи с погодными условиями и возникшими ДТП Киев сковали автомобильные пробки.
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Максим Бондаренко #394766
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Computerplus
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Laur Balaur
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