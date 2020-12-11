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На Киевщине 10 неизвестных на трех машинах приехали и напали на полицейских, составлявших админпротокол за пьяное вождение, - источник

На Киевщине 10 неизвестных на трех машинах приехали и напали на полицейских, составлявших админпротокол за пьяное вождение, - источник

В Киевской области группа правонарушителей напала на полицейских, остановивших пьяного водителя. В ходе задержания двое из правонарушителей открыли огонь из оружия. Их удалось задержать лишь при помощи КОРДа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Вчера, 10 декабря, вечером возле Терезино Белоцерковского района Киевской области полицейские остановили автомобиль Audi под управлением пьяного безработного жителя близлежащего села Петровского (1982 г. р.). Во время составлении админпротокола к месту происшествия подъехали около 10 неизвестных лиц на трех автомобилях. Они устроили ссору с полицейскими, которая переросла в драку, в ходе которой один полицейский получил телесные повреждения.

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Затем все правонарушители уехали с места происшествия.

Правоохранителям удалось установить местонахождение двоих нападавших. При попытке полицейских приблизиться к дому, в котором находились правонарушители, неизвестные лица совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону правоохранителей. 

Задержать двоих правонарушителей удалось при помощи спецназа КОРД.

Автор: 

Киевская область (4122) нападение (2208) Нацполиция (16446) стрельба (3251) КОРД (169)


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Топ комментарии
+39
Прокуроры наверное.
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11.12.2020 09:03
+36
В США из этих уродов полицейские сделали бы решето. Но у нас нельзя давать такие права, ибо не полиция, а мусорье поганое
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11.12.2020 09:09
+19
Как трое на одного в наручниках - так полицаи герои. По пьяни даже пострелять могут по детям.
А с преступниками - они потерпевшие? Нафига им оружие? Хорошо, что преступники оружие не отобрали.
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11.12.2020 09:18
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Правила форума Совет форумчан
офигеть.... свободные люди!!!))))
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11.12.2020 09:03 Ответить
Прокуроры наверное.
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11.12.2020 09:03 Ответить
Пркрм друг на друга насрати.
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11.12.2020 09:19 Ответить
та какие прокуроры???, быдлота сельская..представляете что они у себя на районе вытворяют???
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11.12.2020 09:41 Ответить
ОПЗЖ лютует! Силу почуяли!!!
Корд- молодцы парни!
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11.12.2020 09:05 Ответить
В США из этих уродов полицейские сделали бы решето. Но у нас нельзя давать такие права, ибо не полиция, а мусорье поганое
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11.12.2020 09:09 Ответить
Погодите, всё еще будет. Самоуважение у наших полицейских такое же, как и у всей нашей нации: терпим ублюдков судей, прокуроров, наглых воров-чиновников.
Изменимся мы - изменится мир вокруг.
Но это лет через ...цать.
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11.12.2020 09:21 Ответить
зброю треба роздати на руки та нормальний закон про її застосування.
А далі все піде як треба
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11.12.2020 21:39 Ответить
Так в США справжні поліцейські. Навіть порівнювати неможливо.
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11.12.2020 10:33 Ответить
Тільки їх расове питання зіпсувало...І Ви це скоро відчуєте на своїй білій шкурі...
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11.12.2020 10:58 Ответить
Не зіпсувало. Або не повністю. Ви мабуть ніколи не бачили як чорний поліцейський в США лупить лівого чорного марксиста-терориста з комуняцької антифа, вибиваючти з нього марксизм-ленінізм, а білий поліцейський прикриває своєму коллезі спину. А я бачив.
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11.12.2020 14:38 Ответить
Эффективность мвд-20%...От вложенных средств!
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11.12.2020 09:11 Ответить
а вы, бятя, оптимист
там дай Бок шоб 5% эффективности было, и то хорошо.
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11.12.2020 09:32 Ответить
Как трое на одного в наручниках - так полицаи герои. По пьяни даже пострелять могут по детям.
А с преступниками - они потерпевшие? Нафига им оружие? Хорошо, что преступники оружие не отобрали.
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11.12.2020 09:18 Ответить
ну так зачем? у них и свое есть, а вот на бутылку ментов рассадили - это и без оружия можно)
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11.12.2020 09:33 Ответить
Да не всегда и трое на одного -они герои))) У нас один фермер по пьяни ночью за рулем, пару лет назад, экипаж крымской полиции отметелил) На своем бусике, когда уходил от них, колесо оторвал) И они не смогли его задержать))) Через полчаса он к ним сам вернулся))) Штука баксов и менты забыли про свои синие рожи)))
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11.12.2020 10:10 Ответить
Ми не знаємо прелюдії всього цього і хто насправді злочинець. Якщо тебе злочинці в погонах почнуть пресувати на рівному місці то що будеш робити?
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11.12.2020 10:27 Ответить
Фраза ..*безработний на Ауди * .
За так просто пацани *не підписались * ..Певно був *авторітет *
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11.12.2020 09:19 Ответить
та ще й з Пертівців
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11.12.2020 09:37 Ответить
Зімбабве...
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11.12.2020 09:26 Ответить
А втім ....в Зімбабве полісмєни просто вальнули б цих довбнів і нічого ім не було б за це
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11.12.2020 10:30 Ответить
мало того, у Зімбабі провели б каральную операцію та спалили б усе те село
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11.12.2020 17:37 Ответить
Полицию можно упразднять за ненадобность вместе с авакяном. Толку от них ноль одни расходы. Их только фулиганы бьют, за наши же налоги. Оставить немного патрульных чтоб пьянь гоняла, а для борьбы с бандитами вводить в города нацгвардию в полном экипе. Так давно уже поступают в бедных латиноамериканских странах. Мы и по уровню преступности и по уровню жизни примерно похожи. Их опыт нам как раз в пору.
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11.12.2020 09:30 Ответить
Затем все правонарушители уехали с места происшествия. Источник: https://censor.net/ru/n3236310\\\\\\\\\\

оставив ментов на бутылках?
и правильно, ибо х.з. где такое еще мож*д быть то. десять быков в Техасе даже против 1-го копа были бы уже клиентами патологоанатома.
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11.12.2020 09:31 Ответить
Тобто без легалізації вогнепальної зброї злочинці її мають... Чому тоді не можна мати зброю законослухняним громадянам?
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11.12.2020 09:31 Ответить
потому что у вас руки из жопы и в голове опилки. ваш выбор в 2019 году это показал.
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11.12.2020 09:45 Ответить
Слушай, Денис, у меня к тебе вопрос. Дай Бог, в следующем году это недоразумение, что ныне сидит на Банковой уберется обратно в цирк, назначат новые выборы. И за кого будет голосовать Юго-Восток?
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11.12.2020 10:03 Ответить
гарне питання. Боюся, доведеться ще й голосувати за це непороЗЕміння
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11.12.2020 10:24 Ответить
Зеленського вже не буде. Ватна ригота і біомаса, у якої було тимчасове "помутнєніє по приколу" проголосує за колективного медведука. Короче, веселуха нас чекає ще та.
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11.12.2020 10:35 Ответить
я буду голосовать за правых или право-центристов, а не за клоунов или сепаров.
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11.12.2020 12:24 Ответить
На счет тебя, судя по твоих коментах, я как раз не сомневался. А вот люди, с которыми ты живешь рядом.. Легко быть патриотом во Львове, а побудь им в ватном Харькове... Одно избрание "покойного" кернеса чего стоит.
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11.12.2020 12:53 Ответить
можно вернутся к изначальному вопросу, на кой таким людям оружие ?!
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11.12.2020 13:38 Ответить
сейчас в полицию стреляет обезбашенная титушня, а если легализацию провести и дать оружие для защиты всем гражданам, то полиция просто уже не выживет
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11.12.2020 13:33 Ответить
Зате громадяни виживуть проти тітушні.
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11.12.2020 15:40 Ответить
Глупо.Если уж решили бороться с системой,то свидетелей оставлять глупо.
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11.12.2020 09:35 Ответить
Це вам не підприємцю, що в Одесі каву під час карантин продавав, руки крутити.
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11.12.2020 09:36 Ответить
він не так каву продавав, як ********* і права качав
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11.12.2020 10:22 Ответить
Если права есть, то их надо отстаивать. Назови, что тот бариста сделал не по закону?
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11.12.2020 13:59 Ответить
Охренеть.Даже представить подобное где то в мире нельзя
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11.12.2020 09:41 Ответить
А у нас это реальность!
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11.12.2020 09:42 Ответить
Чому ж не можна? в США протести блеклайвзметте - погроми поліцейських участків, вбито і покалічено чимало
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11.12.2020 10:21 Ответить
Вах, какое хорошее время! Посылай нах полицию, стреляй в нее -- и тебе за это ничего не будет! Вот это порядок!
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11.12.2020 09:41 Ответить
Таке враження, що зведення по випадку писав нетверезий. Або пишіть з подробицями, або зовсім не пишіть.
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11.12.2020 09:42 Ответить
В Сполучених Штатах при зупинці поліцейським автомобіля водій зобов`язаний: опустити скло, ліву руку тримати на кермі, двома пальцями правої руки дістати посвідчення і передати поліцейському. Треба було, щоб реформу поліції робили не грузини, а американці.
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11.12.2020 09:51 Ответить
Совешенно верно. А будет пи.деть, выволочь из машины, наступить ему на шею и десять минут зачитывать права На Київщині 10 невідомих на трьох машинах приїхали і напали на поліцейських, які складали адмінпротокол за п'яне водіння, - джерело - Цензор.НЕТ 6515
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11.12.2020 10:06 Ответить
Наші поліцейські можуть і просто так запросити у відділення як свідка, а потім гвалтувати до ранку.
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11.12.2020 10:16 Ответить
А полицию нам тоже из штатов выписать?))) Дай нашим ментам такие права, они дубинки в задницы будут прям на дороге засовывать, не прячась... Причем первыми под раздачу попадут именно те, кто и требует таких прав для ментов)))
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11.12.2020 10:17 Ответить
Згоден повністю. На деякий час залучити американських поліцейських та навіть міністра американця. Стосовно спілкування з поліцією(міліцією), я наїздив до мільйона кілометрів, не раз був оштрафований, але конфліктів не мав.
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11.12.2020 10:37 Ответить
в городе в США полиции нет вообще, по крайней мере её не видно, и только когда что-то случается, налетает куча машин. можно и у нас так? полиция это не вещь сама в себе, а финансируемый гражданами в виде налогов орган, призванный в первую очередь защитить и упростить жизнь гражданам. у нас же только взятки берут
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11.12.2020 13:15 Ответить
https://youtu.be/98g3zkq36vc США
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11.12.2020 09:55 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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11.12.2020 10:07 Ответить
Цікаво б узнати деталі. наприклад, на якій підставі зупинили автомобіль? що водій п"яний - як визначили?. на жаль , після всіх врадійовок і татарових при владі довіри до поліцейських залишилося небагато
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11.12.2020 10:13 Ответить
Да это вам не по кукурузе пацана с якобы с гранатой гонять неделями ,а потом пристрелить безоружного....
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11.12.2020 10:28 Ответить
Ну. в США половина українських поліцейських були б притягнути до певної відповідальності і звільнені з органів. Краще не порівнювати, а то почнуться факти.
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11.12.2020 10:35 Ответить
Начиная с Авакова и всей его банды, а также всей так называемой украинской "элиты".
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11.12.2020 11:04 Ответить
быдло оно везде быдло и на дорогах и в быту
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11.12.2020 10:37 Ответить
И шо на это скажет наш "железный феликс" - Аваков? Тишина? Ну правильно, это ж не в Италию съездить, на Маркиве попиариться. Это "фу,фу,фу не интересно и вовсе не Италия".
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11.12.2020 11:15 Ответить
это были журналисты Дорожного контроля, которые протестовали против превышения полномочий полицией, а именно отсутствия предусмотренных законом причин для остановки транспортного средства, а также нарушения порядка рассмотрения административного дела. Полиции пора прекращать беспредел на дорогах, иначе Яценюк снова распустит полицейских-гайцев
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11.12.2020 13:12 Ответить
Демократия, мать её, в действии!
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11.12.2020 13:21 Ответить
 
 