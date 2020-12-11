На Киевщине 10 неизвестных на трех машинах приехали и напали на полицейских, составлявших админпротокол за пьяное вождение, - источник
В Киевской области группа правонарушителей напала на полицейских, остановивших пьяного водителя. В ходе задержания двое из правонарушителей открыли огонь из оружия. Их удалось задержать лишь при помощи КОРДа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Вчера, 10 декабря, вечером возле Терезино Белоцерковского района Киевской области полицейские остановили автомобиль Audi под управлением пьяного безработного жителя близлежащего села Петровского (1982 г. р.). Во время составлении админпротокола к месту происшествия подъехали около 10 неизвестных лиц на трех автомобилях. Они устроили ссору с полицейскими, которая переросла в драку, в ходе которой один полицейский получил телесные повреждения.
Затем все правонарушители уехали с места происшествия.
Правоохранителям удалось установить местонахождение двоих нападавших. При попытке полицейских приблизиться к дому, в котором находились правонарушители, неизвестные лица совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону правоохранителей.
Задержать двоих правонарушителей удалось при помощи спецназа КОРД.
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Корд- молодцы парни!
Изменимся мы - изменится мир вокруг.
Но это лет через ...цать.
А далі все піде як треба
там дай Бок шоб 5% эффективности было, и то хорошо.
А с преступниками - они потерпевшие? Нафига им оружие? Хорошо, что преступники оружие не отобрали.
За так просто пацани *не підписались * ..Певно був *авторітет *
оставив ментов на бутылках?
и правильно, ибо х.з. где такое еще мож*д быть то. десять быков в Техасе даже против 1-го копа были бы уже клиентами патологоанатома.