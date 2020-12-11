РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3989 посетителей онлайн
Новости
19 942 116

106 конгрессменов поддержали иск относительно пересмотра результатов президентских выборов в США

106 конгрессменов поддержали иск относительно пересмотра результатов президентских выборов в США

По мнению конгрессменов, нарушения конституции на президентских выборах 2020 года якобы могут вызывать сомнения по поводу точности результатов голосования.

Группа из 106 членов Палаты представителей Конгресса США от республиканцев направили в Верховный суд консультативное заключение, в котором выражают поддержу иску, цель которого заключается в пересмотре результатов президентских выборов в ряде ключевых американских штатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом заключении мы, члены Конгресса, констатируем, что нарушения конституции на президентских выборах 2020 года могут вызывать сомнения по поводу точности результатов голосования. Также есть основания сомневаться в честности американской системы проведения выборов", - говорится в документе, выдержки из которого приводят СМИ США.

Конгрессмены подчеркивают, что такие опасения разделяют миллионы их избирателей.

Как сообщал Цензор.НЕТ, днем ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Республиканцы заблокировали резолюцию, необходимую для инаугурации Байдена

Автор: 

выборы (24726) США (26542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
"...Также есть основания сомневаться в честности американской системы проведения выборов..."
и ето говорят республиканцы?
а в 2016 году у них таких сомнений не было?
скурвились походу - не умеют держать удар...
показать весь комментарий
11.12.2020 09:12
+19
даже не сомневаюсь, шо рыжий, шо бы в кресле остаться,
пойдет на все - всех тока уже интересует на чем его рыжее "все" заканчивается и есть ли у него вообще границы...
показать весь комментарий
11.12.2020 09:17
+12
перепощу пост, надеюсь модер не сочтет за спам
-------------------
весь срач и зацепка трампа за шо?
считать или не считать бюллетени, пришедшие по почте после 3-го ноября.
голосование по почте не ново и было всегда - военные, служащие за границей,
бизнесмены в командировках и не могущие прийти на свой избирательный участок и лично засвидетельствовать свое присутсвие, люди, которые не в по состоянию здоровья прийти лично не могут и т.д.
короче - голосование по почте не ново.
в период пандемии, безусловно кол-во голосовавших по почте выросло в разы,
я в 2016м - час 45 стоял в очереди на голоснуть вечером после работы.
даже без пандемии в 2020м ето бы заняло не меньше 3 часов, а тут еще и хвороба.
надо кому 3 часа в толпе друг на друга чихать?
подходим к главному - терпение.
Федеральный закон гласит - выборы должны состояться 3-го ноября и не позднее.
В условии выросшего в разы кол-ва избирателей "по почте" федеральный закон
не обуславливает какие из бюллетей действительны - те которые отправлены до 3-го ноября или те, которые были получены до 3го ноября, а значит етот вопрос остается на усмотрение властей штатов, шо штаты своими законами и утвердили,
хто уже как посчитал нужным, правильным и справедливым.
в одном штате действительны те, шо получены до 3го ноября,
в другом те шо отправлены до 3го ноября.
----------------
есть еще много разных нюансов - не так просто получить бюллютень на голоcoвание отдаленно - переписка с избирателными от шатов и бесконечное заполение каких то анкет пока тебе не дадут добро и не пришлют настоящий бюллетень для голования,
с етой минуты - ты выборщик.
и еще уже имея такой бюллетень - совсем не обязательно его бросать в почтовый ящик - в радиусе 10мл знаю 3 места где были установлены головательные урны с капом возле каждой.
привези туда и брось, шо я и сделал.
показать весь комментарий
11.12.2020 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Походу гайки уже закручивают. С 9 декабря YouTube блокирует все видеоролики, в которых содержится информация или утверждения о том, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах мошенническим способом. Об этом компания сообщила в своем блоге.
показать весь комментарий
11.12.2020 09:50 Ответить
Правильно. Зачем в Ютубе ложь и манипуляции?
показать весь комментарий
11.12.2020 09:58 Ответить
Тю, а я думал то масоны с рептилоидами постарались, а это оказывается "финансовый капитал" во всем виноват
показать весь комментарий
11.12.2020 09:53 Ответить
не туда
показать весь комментарий
11.12.2020 09:54 Ответить
John McCain - был последний порядочный республиканец - на сегодня одна шваль осталась.

партия базарных баб, как ни прискорбно об етом говорить...

поправятся нехай, выдохнут, осознают и докажут всем, шо за них еще можно голосовать - тогда и будет разговор, пока нет.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:02 Ответить
Отменить голоса по почте - это лишить права голоса и тех, кто проголосовал за трампа по почте. Да никакой суд на такое не пойдет!!! Театр абсурда...
показать весь комментарий
11.12.2020 10:04 Ответить
Надо отменить все неправильно заполненные бюллетени. Правильно заполненный бюллетень - это тот, в котором галочка стоит напротив надписи Trump. Что-то адвокаты Трампа не додумались правильно сформулировать иск, а то глядишь суд примет такое решение, и победа у Трампа получится еще круче, чем у Лукашенка.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:23 Ответить
думал в америке галочка это дырокол
показать весь комментарий
11.12.2020 18:39 Ответить
це просто піар. треба ж ***** звітувати, що гроші трамп відбивав до кінця
показать весь комментарий
11.12.2020 10:44 Ответить
Ну Трамп может нравиться, а может не нравиться, но во многих странах выбирают одиозных персонажей. В Боснии и Герцоговине, недавно, победил наркодиллер, в Тайване, косплеерша стала "депутатом", да и у нас актер стал президентом. Если конкретно по выборам, то не стоит сравнивать выборы в Америке с нашими. Там еще до выборов, обсуждались различные тактики от демократов или республиканцев, кто как будет парировать тот или иной исход выборов. Подача в суд - это вполне обыденное дело для США, поскольку там суды не такие, как у нас. Если Трамп и демократы, могут подать в суд из-за сомнений в чем-то, то почему они не должны этого делать? Если не правы, то суд встанет на сторону демократов, а республиканцы потеряют в рейтинге. Не стоит забывать, что еще есть конгресс и палаты разных уровней. Не думаю, что демократам или республиканцам хочется марать свой рейтинг в сомнительных заявлений в суд только ради отодвижения неизбежного, ибо на этом могут сыграть их противники. Да и в целом, в США федеративно - президентская форма правления + имеется система сдержек и противовесов. Кто бы там не победил, а избиратель у них - американские граждане, и негодование от победы кандидата, который кажется менее разумным, ничего, кроме споров и плохого настроения, не принесет.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:24 Ответить
четвертая часть погоды не делает
показать весь комментарий
11.12.2020 10:26 Ответить
А вот если Трамп, как Зельцман, начнет фуем на рояле в концертных залах играть - народ начнет хражданскую войну за пожизненное президентсво Трампа!
Ну а чо? В Украине же получилось!
показать весь комментарий
11.12.2020 10:27 Ответить
тупо кацапська схема роботи.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:43 Ответить
читаю комкнтарі деяких упоротих і дивуюсь. Діючий президент США Джавеліни дав, санкції підтримує, намагається всіма силам зупинити північний потік2, хоча на протязі 4 років йому тільки і ставлять палки у колеса так щвані " демократи", за один тільки 2020 рік $580 млн тільки військової допомоги, а воно плюється в істериці. Я б на місці Трампа взагалі вам нічого не дав, воюйте своїм металаломом. Мені дуже шкода простих нормальних українців, але ви маєте те що маєте і заслуговуєте саме на те що ви собі обираєте, і саме завдяки таким псевдопатріотам в постійному гівні. Деяким довбо@бам відповідаю наперед що я не рашист, і Путін звичайно х@йло
показать весь комментарий
11.12.2020 12:14 Ответить
Как там ваш Путлер то ?Говорят приболел ? Ну я за его кончину вискаря припас. Даже в этот великий день устрою вечеринку со шлюхами. Гулять так гулять.
показать весь комментарий
11.12.2020 14:42 Ответить
Там не пересчет надо делать, а посадку человек под миллион, которые учавствовали в безпрецендентной фальсификации. Всем понятно что Трамп победил. Байда уже своего имени не помнит, а весь Deep State надо растрелять нахер и Америка будет Великой!
показать весь комментарий
11.12.2020 15:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 