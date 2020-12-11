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Новости Агрессия России против Украины Парламентские выборы-2019
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Звиробий станет кандидатом от "ЕС" на довыборах в Раду по округу в Надворной

Украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовой войск Маруся Звиробий (Елена Самбул) станет кандидатом от партии "Европейская Солидарность" на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине.

Об этом стало известно во время съезда партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как сообщил лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Петр Порошенко, официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Маруси поддерживают и партийцы, и волонтеры, и ветеранское сообщество.

Звиробий станет кандидатом от ЕС на довыборах в Раду по округу в Надворной 01

"Я прошу поддержать Марусю. Соответствующая поддержка есть от ветеранских организаций, добровольцев, которые есть в нашей команде, ко мне поступают сейчас многочисленные предложения. Маруся публично обнародовала, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте", - отметил Петр Порошенко.

Звиробий станет кандидатом от ЕС на довыборах в Раду по округу в Надворной 02
Звиробий станет кандидатом от ЕС на довыборах в Раду по округу в Надворной 03

Маруся Звиробий в своем выступлении поблагодарила за доверие и отметила, что готова стать в ряды "парламентского спецназа" "Европейской Солидарности".

"Быть ​​бойцом элитного подразделения - это когда ты имеешь мужество, упорство, никогда не останавливаешься и никогда не отступаешь. Мне везло с командирами. Первым командиром в этой войне был Дмитрий Ярош, мое большое уважение сохраняется до сих пор. Надо было очень серьезно работать и иметь очень серьезные достижения, чтобы иметь следующего элитного командира - и это был Михаил Забродский. Вы же понимаете, что командующий ВДВ на тот момент без серьезных достижений не пошел бы на сотрудничество. Поэтому это для меня есть определенным показателем моей работы", - отмечает участница войны против российской агрессии.

Звиробий станет кандидатом от ЕС на довыборах в Раду по округу в Надворной 04

"Для того, чтобы достичь того, чтобы стоять здесь, еще у одного элитного командира Петра Алексеевича Порошенко, надо было серьезно поработать еще и в десантно-штурмовых войсках. Но это огромная школа. Для меня все эти командиры были серьезным примером", - отметила Маруся Звиробий.

"Сейчас я вынуждена идти дальше, потому что я не вижу другого инструментария, чтобы влиять на ситуацию, которая складывается в государстве. Из "Правого сектора" я пошла в десантники, потому что это была возможность получить больше ресурсов, научить и заниматься большим количеством воинов, сделать более качественной работы. Сейчас моя мотивация аналогичная - я хочу сделать больше для этого государства, иметь больше ресурсов влияния. Поскольку я вижу своих врагов, никогда не выпускала их из своего фокуса, и я могу опекать большее количество личного состава", - отмечает волонтер.

"Для меня большая честь присоединиться к политическим киборгам, я являюсь сторонницей и "Европейской Солидарности", и "Справи Громад", о чем неоднократно говорила, и на выборах максимально помогала вашим кандидатам. Так же для меня большая честь представить себя защитником Надворнянщины. Родина Степана Бандеры - это большая честь, и я это осознаю, но я считаю, что Степану Андреевичу не будет за меня стыдно. К тому же, там достаточно сложный регион, на который не каждый будет иметь мужество пойти. Но НИКТО КРОМЕ НАС! ВСЕГДА ПЕРВЫЕ! И не было такого врага, которого бы мы испугались. Поэтому я с удовольствием вступлю в борьбу за возможность опекать Надворнянщину и защищать государство на высшем уровне", - подчеркнула Маруся Звиробий.

Автор: 

ВР (29240) выборы (24726) Порошенко Петр (19596) Европейская Солидарность (1051) Звиробий Маруся (43)


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Топ комментарии
+50
давай, дівчико, нехай Бубочка обісреться від страху
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11.12.2020 09:34
+47
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 5713
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11.12.2020 09:50
+44
Маруся умничка.Таких бы как она хоть с десяток в Раду,никакое опзж бы не всплывало
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11.12.2020 09:40
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Правила форума Совет форумчан
давай, дівчико, нехай Бубочка обісреться від страху
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11.12.2020 09:34 Ответить
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 5713
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11.12.2020 09:50 Ответить
Класс. Ожидаем неконтролируемый поток "божьей росы" от потерпевшего.
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11.12.2020 09:34 Ответить
І чогось не від партії СН, бо від них іде одна сєпарня малороська. Браво Маруся! Топчи Волдеморта сцикуновича, щоб сцялося і в Раду зайти!
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11.12.2020 09:35 Ответить
Удачи!...
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11.12.2020 09:36 Ответить
удачи
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11.12.2020 09:37 Ответить
Маруся умничка.Таких бы как она хоть с десяток в Раду,никакое опзж бы не всплывало
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11.12.2020 09:40 Ответить
вікіпедію почитай.
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11.12.2020 09:46 Ответить
Имбецилы-колаборанты Бени и Зели лучше?
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11.12.2020 09:46 Ответить
Клоунов, мародеров, колаборантов в Раду завел глав-клоун и рыги.
Маруся Звиробий точно умнее, патриотичнее этих дегенератов.

https://www.youtube.com/watch?v=KyoWY9RTIMg

Чичолины в парламенте Италии, Земан,Трамп, Додон на постах президентов доказывают, что у других тоже есть проблемы в этом плане.
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11.12.2020 10:02 Ответить
Умных и патриотичных было валом в прошлом созыве. И?
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11.12.2020 21:16 Ответить
И принимались нормальньіе законьі, открьівающие дорогу в цивилизованньій мир, уводящие от раши-террораши.
А с ньінешней Зрадой бужанских-дубинских-кочур постоянно ждешь какой-то антиукраинской подлости.
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12.12.2020 10:38 Ответить
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 3315
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11.12.2020 10:06 Ответить
Всегда так делаю
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11.12.2020 11:17 Ответить
Вона каже за нас, мовчунів!
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11.12.2020 09:50 Ответить
А чесно кажучи, я Марусю завжди трохи побоювався.
В 2014-му тільки починали їздити вчитися воювати.
І заносило нас до "Ведмедів" на Марусин полігон в Калинівку. Це було дещо.
Нема Марусі - тихо та спокійно щось відпрацьовуємо, стріляємо потроху, злагоджуємося.
Є Маруся - це якщо зібрати разом усіх сержантів з учебок американських морських котиків - вийде одна Маруся Звіробій.
Респект цій дівчині!
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 4331
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11.12.2020 09:44 Ответить
Теперь "Г+Г" и местные СМИ, подконтрольные каломойше и его шавкам, выльют на нее кучу г-на. Что происходило и раньше со всеми кандидатами от партий-конкурентов Бениным.
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11.12.2020 09:45 Ответить
Розумні люди, патріоти і друзі Олени, за власною волею, вже давно не дивляться телеканали де власниками є малороси чи вороги України. А на інших і інше, що вона не може зарадити їй повинно бути всеодно.
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11.12.2020 10:08 Ответить
Зазомбовані зомбоящиком впливають і на наше життя, обираючи до влади тих, кого їм підсовують каломойські, медведчуки, пінчуки, ахметови.
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11.12.2020 10:18 Ответить
Ваші слова суперечливі. Спочатку ви вказали що зомбаки впливають на наше життя а потім сказали що через зомбі впливають власники телеканалів. У ваших словах є відповідь, потрібно не зомбі мочити а їх лідерів...
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11.12.2020 14:00 Ответить
Мій другий коментар ніяк не протирічить першому. Зазомбовані власниками ТВ-каналів ідуть на виборчі дільниці і обирають владу, від дій котрої залежить і наше життя.
Звичайно, що корінь зла у власниках.
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11.12.2020 14:11 Ответить
100%%. Не дивлюсь від слів НІКОЛИ й НІЧОГО як і шобло-йо@ло 95!
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11.12.2020 10:19 Ответить
відчуваю що рівень лайна буде огого! але маруся то боєць, та в якої на відміну від Зе є яйця! тому боротьба буде велика, масове обсирання на плюсах і ко гарантоване. Зелені мають всратися
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11.12.2020 09:45 Ответить
З Богом.
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11.12.2020 09:45 Ответить
Кто то ногти начал грызть.(на ногах).
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11.12.2020 09:47 Ответить
👍🇺🇦✌
З БОГОМ!
Слава Україні!
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11.12.2020 09:47 Ответить
Давай Марусько, тепер вже малороська Бубочка точно в Раду покиздіти більше не зайде. Слава нації!
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11.12.2020 10:04 Ответить
Боюсь,що підтримка Пороха Марусьці більше нашкодить,аніж поможе...Так,Порошенко зумів забрати в правих електорат і зберігає його сталим і надійним...Але і антирейтинг у нього величезний і багато з виборців просто проголосують за будь кого,аби не за висуванку Бариги...Так як і сталось на президенських виборах,зрештою повторилось і на виборах мера у Львові...Де Синютка напевно б пройшов,якби його не підтримав Порошенко...
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11.12.2020 10:52 Ответить
Очередная Надя Савченко для пиара партии, а потом поматросят и бросят , как и глупую Надю.
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11.12.2020 10:59 Ответить
Глупую Надю поматросила и бросила Матькивщина, а не Порох. Историю надо знать,если ты ,конечно украинец
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11.12.2020 11:32 Ответить
Я еще и киевлянин , представляешь. Какая разница, какая политическая проститутка кинула Надю, они все на одно лицо. Чет уже с томосом никто по стране не носится , а как же армия, мова , віра ))))?
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11.12.2020 11:45 Ответить
Надю кинула природа, ещё при рождении. За неё на выборах 3 человека проголосовали, это успех.
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11.12.2020 14:24 Ответить
Я уважаю Пороха и считаю его умным политиком, прекрасным экономистом и дипломатом, но Маруся - это полный неадекват.... у бабы вместо мозгов цистерна бензина, не думал что Европейская солидарность опуститься ниже плинтуса и станет приглашать в свои ряды такое отребье.
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11.12.2020 11:09 Ответить
Какой электорат, такие и кандидаты. Ылита оценит.
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11.12.2020 11:48 Ответить
Это ты про зебилов, я надеюсь!
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11.12.2020 14:25 Ответить
Удачи! Маруся - боец! ОПЗЖ уже наклал в штаны!
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11.12.2020 11:21 Ответить
...заодно и "мой прокурор"пани генпрокурорша уже поднапряглась..
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11.12.2020 11:43 Ответить
Хорошо бы еще выбрать депутатами Антоненко, Кузьменко.
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11.12.2020 11:44 Ответить
Доню, тримаю за тебе кулаки.
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11.12.2020 18:10 Ответить
Элитный командир - это не тот, случайно, что завёл свою армию в семь котлов и подписал две капитуляции??? Ну - ну...
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11.12.2020 21:12 Ответить
 
 