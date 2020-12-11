Звиробий станет кандидатом от "ЕС" на довыборах в Раду по округу в Надворной

Украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовой войск Маруся Звиробий (Елена Самбул) станет кандидатом от партии "Европейская Солидарность" на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине.

Об этом стало известно во время съезда партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как сообщил лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Петр Порошенко, официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Маруси поддерживают и партийцы, и волонтеры, и ветеранское сообщество.

"Я прошу поддержать Марусю. Соответствующая поддержка есть от ветеранских организаций, добровольцев, которые есть в нашей команде, ко мне поступают сейчас многочисленные предложения. Маруся публично обнародовала, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте", - отметил Петр Порошенко.





Маруся Звиробий в своем выступлении поблагодарила за доверие и отметила, что готова стать в ряды "парламентского спецназа" "Европейской Солидарности".

"Быть ​​бойцом элитного подразделения - это когда ты имеешь мужество, упорство, никогда не останавливаешься и никогда не отступаешь. Мне везло с командирами. Первым командиром в этой войне был Дмитрий Ярош, мое большое уважение сохраняется до сих пор. Надо было очень серьезно работать и иметь очень серьезные достижения, чтобы иметь следующего элитного командира - и это был Михаил Забродский. Вы же понимаете, что командующий ВДВ на тот момент без серьезных достижений не пошел бы на сотрудничество. Поэтому это для меня есть определенным показателем моей работы", - отмечает участница войны против российской агрессии.

"Для того, чтобы достичь того, чтобы стоять здесь, еще у одного элитного командира Петра Алексеевича Порошенко, надо было серьезно поработать еще и в десантно-штурмовых войсках. Но это огромная школа. Для меня все эти командиры были серьезным примером", - отметила Маруся Звиробий.

"Сейчас я вынуждена идти дальше, потому что я не вижу другого инструментария, чтобы влиять на ситуацию, которая складывается в государстве. Из "Правого сектора" я пошла в десантники, потому что это была возможность получить больше ресурсов, научить и заниматься большим количеством воинов, сделать более качественной работы. Сейчас моя мотивация аналогичная - я хочу сделать больше для этого государства, иметь больше ресурсов влияния. Поскольку я вижу своих врагов, никогда не выпускала их из своего фокуса, и я могу опекать большее количество личного состава", - отмечает волонтер.

"Для меня большая честь присоединиться к политическим киборгам, я являюсь сторонницей и "Европейской Солидарности", и "Справи Громад", о чем неоднократно говорила, и на выборах максимально помогала вашим кандидатам. Так же для меня большая честь представить себя защитником Надворнянщины. Родина Степана Бандеры - это большая честь, и я это осознаю, но я считаю, что Степану Андреевичу не будет за меня стыдно. К тому же, там достаточно сложный регион, на который не каждый будет иметь мужество пойти. Но НИКТО КРОМЕ НАС! ВСЕГДА ПЕРВЫЕ! И не было такого врага, которого бы мы испугались. Поэтому я с удовольствием вступлю в борьбу за возможность опекать Надворнянщину и защищать государство на высшем уровне", - подчеркнула Маруся Звиробий.