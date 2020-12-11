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Новости Коронавирус и карантин
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Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий

Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, -

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине могут усилить карантин раньше запланированной даты 8 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Радуцкий заявил в эфире "Право на власть".

Нардеп уточнил, в случае избрания новой даты локдауна об этом предупредят за семь дней до начала его действия. По прогнозам, которые озвучил Радуцкий, декабрь Украина пройдет с показателями в 16 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

"Никто не говорит, что это будет именно 8 января (усиление карантина. - Ред.). Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января", - сказал парламентарий.

Радуцкий считает, что 8 января будет пиковая нагрузка из-за предшествующих ему праздников.

"Новый год даст увеличение, никуда мы от этого не денемся", - отметил он.

Также читайте: Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8890
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11.12.2020 09:38
+1
Снова Радуцкий из кодлана Коломойского изображает заботу о народе.Народе, который он обокрал/В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. 04.03.20
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11.12.2020 09:48
+1
А сейчас ситуация походу не ухудшается? Почти 300 человек ушло на тот Свет,- это норма?
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11.12.2020 09:57
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Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8890
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11.12.2020 09:38 Ответить
И вы зеленые скоты понимая то что новый год даст увеличение количества заболевших сознательно не вводите карантин на новый год??
Так ведь это реальное преступление...и вы скоты за это ответите..
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11.12.2020 09:39 Ответить
б*же, уже заколебали блин.
и так кому надо - заразится. ну, если смотреть с т.з. "судьбы".
и ведь это правда. я немного проанализировал и понял - да, это правда. за хиромантов не скажу, но "судьба" есть и это довольно кринжово. как минимум самый, люди у нас знали напр. шо будет война Сралина против Европы, ибо огурцы не уродились, ну, или чет там такое было еще. реально знали!
тока вопрос - каждого ли гражданина судьба определена, или только всяких "путиных"(х*йло)? думаю шо греки древние знали это получше чем мы
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11.12.2020 09:41 Ответить
Локдаун должен быть введен с 24 декабря до 14 января...это то период когда будут минимальные потери для экономики..
Но вы твари даете заработать клоунам из квартала...и другим...плевав на здоровье людей..
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11.12.2020 09:42 Ответить
т.е 25 январяв день рождения главнокомандующего локдауна ты уже не хочешь...
сомнительные хотелки
19-го января окунись в прорубь
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11.12.2020 09:48 Ответить
Но вы забываете что торговля (особенно предпраздничная) дает приличные налоговые поступления в бюджет
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11.12.2020 09:52 Ответить
Снова Радуцкий из кодлана Коломойского изображает заботу о народе.Народе, который он обокрал/В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. 04.03.20
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11.12.2020 09:48 Ответить
А сейчас ситуация походу не ухудшается? Почти 300 человек ушло на тот Свет,- это норма?
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11.12.2020 09:57 Ответить
А сейчас она стремительно улучшается? Почти 300 человек за сутки.. это как?
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11.12.2020 10:25 Ответить
Посилити карантин в Україні можуть і раніше 8 січня, якщо ситуація погіршуватиметься, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1913
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11.12.2020 10:36 Ответить
 
 