Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине могут усилить карантин раньше запланированной даты 8 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Радуцкий заявил в эфире "Право на власть".

Нардеп уточнил, в случае избрания новой даты локдауна об этом предупредят за семь дней до начала его действия. По прогнозам, которые озвучил Радуцкий, декабрь Украина пройдет с показателями в 16 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

"Никто не говорит, что это будет именно 8 января (усиление карантина. - Ред.). Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января", - сказал парламентарий.

Радуцкий считает, что 8 января будет пиковая нагрузка из-за предшествующих ему праздников.

"Новый год даст увеличение, никуда мы от этого не денемся", - отметил он.

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