Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине могут усилить карантин раньше запланированной даты 8 января.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Радуцкий заявил в эфире "Право на власть".
Нардеп уточнил, в случае избрания новой даты локдауна об этом предупредят за семь дней до начала его действия. По прогнозам, которые озвучил Радуцкий, декабрь Украина пройдет с показателями в 16 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.
"Никто не говорит, что это будет именно 8 января (усиление карантина. - Ред.). Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января", - сказал парламентарий.
Радуцкий считает, что 8 января будет пиковая нагрузка из-за предшествующих ему праздников.
"Новый год даст увеличение, никуда мы от этого не денемся", - отметил он.
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Так ведь это реальное преступление...и вы скоты за это ответите..
и так кому надо - заразится. ну, если смотреть с т.з. "судьбы".
и ведь это правда. я немного проанализировал и понял - да, это правда. за хиромантов не скажу, но "судьба" есть и это довольно кринжово. как минимум самый, люди у нас знали напр. шо будет война Сралина против Европы, ибо огурцы не уродились, ну, или чет там такое было еще. реально знали!
тока вопрос - каждого ли гражданина судьба определена, или только всяких "путиных"(х*йло)? думаю шо греки древние знали это получше чем мы
Но вы твари даете заработать клоунам из квартала...и другим...плевав на здоровье людей..
сомнительные хотелки
19-го января окунись в прорубь