"Мы сейчас находимся на войне с COVID-19, а она не идет по плану, как и любая война", - Степанов
По состоянию на утро, в больницах находятся 27 тыс. 708 пациентов с COVID-19, поэтому в Министерстве здравоохранения увеличивают количество больниц для лечения больных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
"У нас несколько стабилизировалась ситуация по больным COVID-19, по количеству заболевших каждый день. Но все равно медицинская система работает в достаточно напряженном режиме. Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным, то 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19. И понятно, что эти больницы, которые мы добавляем, которые определяются сразу, вхождение их, для лечения больных COVID-19 - требует определенный период времени после того, чтобы когда мы определились по их заключению договоров Национальной службы здоровья, чтобы они начали получать соответствующие средства и других вещей, связанных с обустройством этих больниц", - сказал Степанов.
Он отметил, что также необходимо время на оборудование больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов, реаниматологов.
"Мы сейчас находимся на войне с "ковидом", а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет. Конечно, мы прогнозируем, конечно, мы понимаем какую помощь оказывать...", - добавил министр.
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Сегодня он озвучил, что выздоровело 15327, а ровно две недели назад такая же цифра по заболевшим была.
Совпадение?
Ты помнишь как вместо закупки оборудования и подготовки больниц вы скоты гандоны в Сандары привозили...??
Думали пронесет...но попиаримся...
Вирус вам зеленым скотам фору давал...а вы ее не использовали...
я бы за такую должность отучился бы на ссанитара даже. не, ну они в весны имели все шо надо шоб щас мы не ходили в намордниках. понятно шо вирус суров, но если в маршрутках половина без масок, то нефиг триндеть шо: Ой , а вирус суров(как сто коров). и да - никакой дурак не пойдет в больницу шоб заразили там. тем более если уже подыхаешь - Ну давайте тест сделаем вам, но результат увидите через недельку.
- Да ты шо? меня уже отподт 6 дней как. да и то если православный.
Не по плану йде війна тільки для тих хто її програє .. Тому поміркуйте що ви сказали... А краще скажіть правду що вам не вистачає коштів ..що медицина в Україні в ЖОПЕ... Що ситуацію ви намагаєтесь контролювати і не брешіть що ви їїконтролюєте... Правду кажіть Правду завжди.. Так ви можете не бути далі міністром ...Тому що за правду брехлива влада не любить..Зате всі будуть попереджені а особливо брехлива влада буде повинна виправлти становище бо народ її затопче. Запам'ятайте Правда завжди має позитивні наслідки..-Закон природи