"Мы сейчас находимся на войне с COVID-19, а она не идет по плану, как и любая война", - Степанов

По состоянию на утро, в больницах находятся 27 тыс. 708 пациентов с COVID-19, поэтому в Министерстве здравоохранения увеличивают количество больниц для лечения больных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

"У нас несколько стабилизировалась ситуация по больным COVID-19, по количеству заболевших каждый день. Но все равно медицинская система работает в достаточно напряженном режиме. Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным, то 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19. И понятно, что эти больницы, которые мы добавляем, которые определяются сразу, вхождение их, для лечения больных COVID-19 - требует определенный период времени после того, чтобы когда мы определились по их заключению договоров Национальной службы здоровья, чтобы они начали получать соответствующие средства и других вещей, связанных с обустройством этих больниц", - сказал Степанов.

Он отметил, что также необходимо время на оборудование больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов, реаниматологов.

"Мы сейчас находимся на войне с "ковидом", а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет. Конечно, мы прогнозируем, конечно, мы понимаем какую помощь оказывать...", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий