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Новости Коронавирус и карантин
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"Мы сейчас находимся на войне с COVID-19, а она не идет по плану, как и любая война", - Степанов

По состоянию на утро, в больницах находятся 27 тыс. 708 пациентов с COVID-19, поэтому в Министерстве здравоохранения увеличивают количество больниц для лечения больных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

"У нас несколько стабилизировалась ситуация по больным COVID-19, по количеству заболевших каждый день. Но все равно медицинская система работает в достаточно напряженном режиме. Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным, то 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19. И понятно, что эти больницы, которые мы добавляем, которые определяются сразу, вхождение их, для лечения больных COVID-19 - требует определенный период времени после того, чтобы когда мы определились по их заключению договоров Национальной службы здоровья, чтобы они начали получать соответствующие средства и других вещей, связанных с обустройством этих больниц", - сказал Степанов.

Он отметил, что также необходимо время на оборудование больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов, реаниматологов.

"Мы сейчас находимся на войне с "ковидом", а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет. Конечно, мы прогнозируем, конечно, мы понимаем какую помощь оказывать...", - добавил министр.

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Майстер спорту?
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11.12.2020 10:07
+3
Міністр медоборони)
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11.12.2020 16:20
+2
Надоело мне быть мастером спорта... желаю быть Командующим. Или нет. Верховным Главнокомандующим, вот!
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11.12.2020 10:08
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Майстер спорту?
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11.12.2020 10:07 Ответить
Степанов непрофесіонал і тому війна йде не за планом, бо Степанов не може прорахувати розвиток подій на два кроки вперед і не може знайти правильні рішення для боротьби з епідемією! Погано бути непрофесіоналом і не розуміти що потрібно робити, від цього страждають та вмирають пацієнти в лікарнях, від цього страждає вся країна!
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11.12.2020 10:29 Ответить
Міністр медоборони)
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11.12.2020 16:20 Ответить
Нет, он уже не в спорте (как мастер борьбы), он теперь - воитель (ну, типа, на войне).
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11.12.2020 17:54 Ответить
Надоело мне быть мастером спорта... желаю быть Командующим. Или нет. Верховным Главнокомандующим, вот!
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11.12.2020 10:08 Ответить
Ага. Ковид наступает по всем фронтам, а степашка окопался в лесу и пытается вести партизанскую войну.
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11.12.2020 10:08 Ответить
Війна з коронавірусом не йде по плану томущо гівнокомандуючий ще не дав команду « проста пєрєстать лєчіть».
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11.12.2020 10:08 Ответить
"Мы сейчас находимся на войне с COVID-19, а она не идет по плану, как и любая война", - Степанов - Степанову дать УБД.
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11.12.2020 10:09 Ответить
четырежды участники значит боевых действий на всех фронтах? - та ето понятно...
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11.12.2020 10:09 Ответить
В башке у него война. Подгонять цифры много мозгов не надо.
Сегодня он озвучил, что выздоровело 15327, а ровно две недели назад такая же цифра по заболевшим была.
Совпадение?
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11.12.2020 10:10 Ответить
Это всё пыль в глаза ! Скажите лучше как там обстоят дела с настаящей войной - с корупцией ? Неслышу ответа !
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11.12.2020 10:13 Ответить
Гнать нужно этого кретина с должности! Именно эпидемия идет четко по плану, ее можно с огромной точностью просчитать. Весь мир об этом давно знает.. кроме этого дурачка..
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11.12.2020 10:17 Ответить
Я же просчитываю! И мои прогнозы +/- сбываются. Выборы- 1-2 недели - вспышка. Концерт - 1-2 недели - вспышка. Вот по Новому году посмотрим. А я же к медицине не имею никакого отношения.
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11.12.2020 11:22 Ответить
для успешной борьбы и должны быть грамотные тактики и стратеги просчитывающие все возможные варианты развития событий, а не тупые статисты, констатирующие провалы собственной политики и снимающие видосики...
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11.12.2020 10:17 Ответить
Та скажи уже честно степашка...вы обосрались...причем жиденько...
Ты помнишь как вместо закупки оборудования и подготовки больниц вы скоты гандоны в Сандары привозили...??
Думали пронесет...но попиаримся...
Вирус вам зеленым скотам фору давал...а вы ее не использовали...
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11.12.2020 10:17 Ответить
Правильно. Разве на войне с вирусом есть план по откатам при укладывании дорог за счет фонда борьбы с вирусом? Никаких планов, все происходит экспромтом.
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11.12.2020 10:18 Ответить
Намек на внеочередные звания с летюхи в целые майоры....
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11.12.2020 10:22 Ответить
За то у нас "планы на войну с ковидом" расписаны с учетом календарных праздников.. ( новый год, Рождество, день рождения президента..) Если привести старые советские лекала по отношению к войне, нужно овладеть городом в независимости от количества жертв к праздничной дате..
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11.12.2020 10:23 Ответить
Классная должность - мычишь что-то по бамашке, бабло платят.
я бы за такую должность отучился бы на ссанитара даже. не, ну они в весны имели все шо надо шоб щас мы не ходили в намордниках. понятно шо вирус суров, но если в маршрутках половина без масок, то нефиг триндеть шо: Ой , а вирус суров(как сто коров). и да - никакой дурак не пойдет в больницу шоб заразили там. тем более если уже подыхаешь - Ну давайте тест сделаем вам, но результат увидите через недельку.
- Да ты шо? меня уже отподт 6 дней как. да и то если православный.
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11.12.2020 10:26 Ответить
*отпоЮт
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11.12.2020 10:27 Ответить
"Шановний" ..люба війна йде по плану...Питання лише по якому (чийому)
Не по плану йде війна тільки для тих хто її програє .. Тому поміркуйте що ви сказали... А краще скажіть правду що вам не вистачає коштів ..що медицина в Україні в ЖОПЕ... Що ситуацію ви намагаєтесь контролювати і не брешіть що ви їїконтролюєте... Правду кажіть Правду завжди.. Так ви можете не бути далі міністром ...Тому що за правду брехлива влада не любить..Зате всі будуть попереджені а особливо брехлива влада буде повинна виправлти становище бо народ її затопче. Запам'ятайте Правда завжди має позитивні наслідки..-Закон природи
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11.12.2020 12:36 Ответить
 
 