"Голос" не допустит проведения выборов на Донбассе без контроля над границей и предлагает "Стратегию холодной деоккупации", - нардеп Костенко

Спустя год после проведения парижского саммита стран "Нормандского формата" ряд договоренностей так и не были выполнены из-за действий российской стороны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук ветеран АТО, народный депутат от политической партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп напомнил, что прошел год после саммита стран "Нормандского формата" в Париже. Он предложил подвести итоги и вспомнить, какие были достигнуты договоренности и разобраться с тем, какие из них выполнены, а какие нет и почему.

Далее, ссылаясь на информацию из открытых источников, Костенко подробно останавливается на рассмотрении каждой из договоренностей:

"До конца 2020 года было продлено действие так называемого закона "об особом статусе Донбасса". Наша фракция ("Голос". - Ред.) голосовала против этого. Позиция фракции четкая - не может быть никакого "особого статуса", который противоречит Конституции Украины и является шагом в направлении дезинтеграции страны. Принятие такого закона не решает проблемы региона, поскольку их корень находится в Кремле. На днях в Раде был зарегистрирован аналогичный законопроект о продлении закона об "особом статусе" еще на год, однако Россия все равно будет повторять, что это не тот "особый статус", которого требуют "жители Донбасса", - пишет нардеп.

"Обмен пленными "всех на всех". За этот год состоялось 2 обмена. Хорошо, когда украинцы возвращаются домой. Однако, обмена "всех на всех" так и не было. По данным СМИ и правозащитников в плену остаются минимум 214 украинцев, - отмечает Костенко.

"Полное прекращение огня на Донбассе. Россия не выполняет договоренностей. Ежедневно происходит нарушение режима тишины, однако нашим военнослужащим запрещено стрелять в ответ. За невыполнение этого позорного приказа им урезают зарплату. А Россия и в дальнейшем пытается расшатывать ситуацию, прибегая к таким провокациям, как инициатива с "инспектированием" боевиками украинских позиций", - напоминает он.

Кроме этого Костенко подчеркивает, что было открыто два новых пункта пропуска - КПВВ "Счастье" и КПВВ "Золотое". Однако эти КПВВ блокируются боевиками. Власть развивает инфраструктуру для населения, а фактически пользуются ею террористы.

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"Не состоялось разведение сил на трех новых участках до конца марта 2020 года как предполагалось договоренностями. Считаю, что отвод наших вооруженных сил может спровоцировать возобновление активных боевых действий и представлять угрозу потерь новых территорий", - следует из сообщения нардепа.

Также он отмечает, что не произошло разработки и имплементации плана по разминированию территорий, а работа ТКГ в этом направлении ведется медленно.

"Не состоялся саммит в Берлине, который должен был пройти через четыре месяца после парижского. Россия постоянно обвиняла Украину в невыполнении взятых на себя в Париже обязательств и таким образом блокировала и продолжает в дальнейшем блокировать встречи в "нормандском формате", - акцентирует "киборг" Костенко.

"Российская сторона всячески давит на Украину, побуждая закрепить "формулу Штайнмайера" в нашем законодательстве. Фракция Политической Партии "Голос" не допустит проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса без полного контроля над границей с Россией. Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей", - продолжает он.

"Как видим, с Россией невозможно договориться. Власть должна была уже понять, что враг ее просто обманывает. Любые взятые на себя Украиной обязательства, независимо от реального состояния реализации, врагом считаются невыполненными. Возникает вопрос: нужны ли нам вообще встречи в таком формате? Возможно стоит перейти к другой стратегии. Нами была предложена "Стратегия холодной деоккупации". В ней подробно расписан поэтапный план действий по возвращению наших территорий", - заключил Костенко.