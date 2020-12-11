"В случае продолжения российской агрессии против Украины санкции должны быть усилены", - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических и секторальных санкций в отношении РФ на следующие 6 месяцев.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем это решение как очередной мощный сигнал поддержки ЕС усилий украинского руководства в рамках "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что в ситуации, когда российская сторона демонстрирует отсутствие намерений выполнять Минские договоренности, консолидированное политическое давление на РФ со стороны Евросоюза является принципиально важным.

"В случае продолжения российской агрессии против Украины санкции должны быть усилены", - подытожили в министерстве.

Напомним, 10 декабря страны Евросоюза продлили на полгода действие экономических санкций против России, введенных за оккупацию Крыма.

Также читайте: Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД