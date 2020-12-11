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Новости Санкции против России
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"В случае продолжения российской агрессии против Украины санкции должны быть усилены", - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических и секторальных санкций в отношении РФ на следующие 6 месяцев.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем это решение как очередной мощный сигнал поддержки ЕС усилий украинского руководства в рамках "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что в ситуации, когда российская сторона демонстрирует отсутствие намерений выполнять Минские договоренности, консолидированное политическое давление на РФ со стороны Евросоюза является принципиально важным.

"В случае продолжения российской агрессии против Украины санкции должны быть усилены", - подытожили в министерстве.

Напомним, 10 декабря страны Евросоюза продлили на полгода действие экономических санкций против России, введенных за оккупацию Крыма.

Также читайте: Мы видим РФ участником Крымской платформы по деоккупации полуострова, - МИД

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МИД (6940) россия (95454) санкции (11279) Совет Европы (699)


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Топ комментарии
+4
А что подразумевает - продолжение агрессии . Я например считаю продолжением, оккупацию Крыма и Севастополя, препятствие к свободному судоходству в Азовском море, оккупацию ОРДЛО, политико- экономическое давление, непрекращающиеся обстрелы, наличие на нашей суверенной территории российских военных, техники, поставка боеприпасов и оружия, введение рублевой зоны, выдача массово российских паспортов, оголтелая пропаганда, не осуществление выдачи всех наших задержанных граждан и многое другое. А вы что считаете...
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11.12.2020 10:31
+2
Они ничего не считают, бюджетные деньги капают, лохи молчат, впереди еще три года очковтирательства...
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11.12.2020 10:37
+2
Нужно армию до Львова отвести, а лучше вообще распустить...
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11.12.2020 10:39
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Нужно армию до Львова отвести, а лучше вообще распустить...
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11.12.2020 10:39 Ответить
Правильно будет оттягивание российской агрессии, а продолжение агрессии это захват других земель на территории Украины.... наверно так?
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11.12.2020 10:24 Ответить
Прежде всего санкции нужно усилить против т.в. каналов Медвечука !
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11.12.2020 10:29 Ответить
А что подразумевает - продолжение агрессии . Я например считаю продолжением, оккупацию Крыма и Севастополя, препятствие к свободному судоходству в Азовском море, оккупацию ОРДЛО, политико- экономическое давление, непрекращающиеся обстрелы, наличие на нашей суверенной территории российских военных, техники, поставка боеприпасов и оружия, введение рублевой зоны, выдача массово российских паспортов, оголтелая пропаганда, не осуществление выдачи всех наших задержанных граждан и многое другое. А вы что считаете...
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11.12.2020 10:31 Ответить
Они ничего не считают, бюджетные деньги капают, лохи молчат, впереди еще три года очковтирательства...
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11.12.2020 10:37 Ответить
Какие "три" года. Он уже забыл клятвы на стадионе и в других местах и начал разговоры о втором сроке. Оказалось и тут врал.., а казалось бы хоть тут бы сдержит слово. Хотя о чем это я, слово держат мужики, а не клоуны.
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11.12.2020 10:45 Ответить
Думаю шансов на второй срок у него нет, пусть еще первый досидит.
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11.12.2020 12:27 Ответить
Да там сейчас Ермак, Левочкин ( серый кардинал столичного мэра) и огигархат готовит "достойную замену"вместо Зе - Пидалика, в случае чего. ( маленького клоуна заменить на большого, в смысле размеров не более того).
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11.12.2020 12:39 Ответить
Да пусть готовят что угодно, ничего не получится у них.
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11.12.2020 12:41 Ответить
Перш ніж розповідати про те, що має робити ЄС, треба максимально посилювати тиск і санкції проти цапівмосковії в Україні. Банки московітів продовжубть працювати в Україні, посіпаки цапівмосковії від Медвечука і Шарія вільно себе почувають в нашій країні і навіть вже приходять до місцевої влади, ригівське і сепарське лайно гуляє на свободі, а воно розповідаю як мають посилювати тиск в ЄС. Начніть з того, щоб назвати речі своїми іменами. У нас війна з московією, процапомосковські виродки сидіть у багатьох владних кабінетах, цапомосковські компанії продовжують грабувати Україну, московська пропаганда не блокується і багато іншого ще можна перелічувати. Тож висуньте язика з своєї боягузливої дупи і для початку назвіть московію ворогом, а війну справді війною.
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11.12.2020 15:17 Ответить
 
 