Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 44,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 11 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 5 областях Украины и в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Загруженность коек по Украине составляет 44,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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