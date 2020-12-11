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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 44,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 44,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 11 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 5 областях Украины и в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Загруженность коек по Украине составляет 44,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 44,2%, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Їм повірити - себе обманути .Сімя 4 людини у всіх ковід з них 2 лежачих з запаленням і всі вдома .Просто тупо не беруть в лікарню. І ці люди самі себе проколюють. Якби на свої очі не бачив не писав би.
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11.12.2020 10:29 Ответить
Середні показники вільних ліжок в лікарнях це повна дурня. Ніхто ці дані не перевіряє і вони ні про що не говорять. Має значення інформація про те де в лікарнях закінчились на 70-80-90-100% місця з киснем або взагалі закінчились місця в палатах і скільки таких лікарень по обласятям, щоб розуміти куди направляти допомогу. В райцентрі одна лікарня, якщо там закінчуються місця - це катастрофа. В містах кілька лікарень, можна приймати ковідних хворих в резеврні лікарні, там можна почекати. А в райцентрах мають розгортатись додаткові опалювальні намети та кисневе обладнання, щоб забезпечити всіх хворих медичною допомогою.
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11.12.2020 10:42 Ответить
Это потому что еще больных людей записывают в статистике к "выздоровевшим" и отправляют лечиться домой.Хоть они еще " никакие" Знаю на примере близких.
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11.12.2020 10:34 Ответить
Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 44,2%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9945
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11.12.2020 10:37 Ответить
 
 