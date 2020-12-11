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Новости Коронавирус и карантин
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Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта, - "слуга народа" Радуцкий

Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта, -

Вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021", - сказал он.

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Радуцкий напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритнетнимы группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями.

Председатель комитета считает, что Украине нужно вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса.

Радуцкий отметил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения.

"Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. 4 млн украинцев уже имеют возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем, по словам COVAX, 4 млн доз с 1 марта", – сказал глава профильного комитета.

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По его словам, ГП "Медицинские закупки", должен провести переговоры с производителями вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
а вакцина чия?
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11.12.2020 10:52
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а вакцина чия?
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11.12.2020 10:52 Ответить
А нафига она нам теперь , после заявления вашего дурачка Степанова о том , что люди повторно заражаются ковидом
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11.12.2020 11:00 Ответить
С лохов бабла срубить
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11.12.2020 11:03 Ответить
Крадуйский поживился на масках,
Поживится и на вакцине ...

Зегниды ...
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11.12.2020 11:02 Ответить
Марта? А как же заявления, что Украина получит вакцину одна из первых?
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11.12.2020 11:04 Ответить
И это тоже *заслуга* Бубочки? получить вакцину в числе последних в Европе,и если Оно переболело,то почему ходит в маске?
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11.12.2020 11:06 Ответить
'Можкет'... 'Как сладок Дебілізм в устах подонков!!!'
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11.12.2020 11:06 Ответить
люди уже вакцинируються. Украинци народ крепкий (или нахрен никому не нужный) может 3-4 месяца подождать (повымирать) всяким соросам и беням на планете нужно 2 миллиарда а не 7
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11.12.2020 11:15 Ответить
А твоєму ***** треба скільки?
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11.12.2020 11:40 Ответить
ты чмо, кто?????????? вопрос не понятный, глупый, не в тему и от мудака.
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11.12.2020 19:26 Ответить
Тільки ******* розказують байки про всемогутнього 90-річного Сороса. ПНХ.
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11.12.2020 20:14 Ответить
як би ти *****, знало, хто такі сороси та ротвеллери, як би знало їх можливості, як би ти знало, хто заправляє світовою економікою та кому жити а кому вмирати, то сиділо б в своїй конурі та чекало кінця світу. а так як тупеньке, сидиш та натискаєш знайомі букви на клавіатурі
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11.12.2020 21:03 Ответить
Ага, ротвелери.
Наслухалося кацапської пропаганди і пердак тут рве.
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11.12.2020 21:05 Ответить
****** ти петра великого. я пишу під своїм ім,ям та прізвищем. ти хто, чмо????77
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11.12.2020 21:16 Ответить
Я, принаймні, кацапські фейки не розповсюджую.
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11.12.2020 21:18 Ответить
я взагалі не розумію, про що ти ліпиш.в мене з п,яти дорослих в родині 3 убд та 1 волонтер. ЩЕ РАЗ ПИТАЮ ти хто????????????
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11.12.2020 21:29 Ответить
Претензія одна: Навіщо ти тут ліпиш кацапські фейки?
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11.12.2020 21:58 Ответить
"Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего."

Переведите, пожалуйста, этот набор слов на любой человеческий язык.
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11.12.2020 11:28 Ответить
4 из 36....Браво !!!! Примерно 12% населения....Круто !!!!
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11.12.2020 13:29 Ответить
Кошти для придбання ??? АСФАЛЬТОМ ПЛАТІТЬ, ГНИДИ !
Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1482
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11.12.2020 13:58 Ответить
получим в начале марта, а в конце марта крадуцкий её продаст Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9618
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11.12.2020 17:40 Ответить
 
 