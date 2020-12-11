Украина может получить вакцину от COVID-19 в начале марта, - "слуга народа" Радуцкий
Вакцина от коронавируса в рамках инициативы COVAX может быть в Украине уже с 1 марта.
Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021", - сказал он.
Радуцкий напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцины. Этим количеством планируется вакцинировать 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритнетнимы группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями.
Председатель комитета считает, что Украине нужно вакцинировать минимум 17-18 млн граждан. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса.
Радуцкий отметил, что для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения.
"Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину бесплатно, не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. 4 млн украинцев уже имеют возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем, по словам COVAX, 4 млн доз с 1 марта", – сказал глава профильного комитета.
По его словам, ГП "Медицинские закупки", должен провести переговоры с производителями вакцин.
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