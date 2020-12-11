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Дефолт невыгоден для Украины, все заплатят из-за того, что будут высокие цены, - советник главы ОП Милованов

Дефолт невыгоден для Украины, все заплатят из-за того, что будут высокие цены, - советник главы ОП Милованов

Украина использует различные механизмы для решения проблем с Международным валютным фондом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник главы ОП Тимофей Милованов.

"Постоянно происходит то, что называется rollover - когда выплачивается часть долга, и на новых условиях берется в долг часть, мы что-то выплачиваем и берем новое. Это и есть то, что называется реструктуризацией. Различные механизмы для этого используются. Также был выкуп варрантов, например, летом или осенью, то есть определенные механизмы используются", - отметил Милованов.

По словам советника главы ОП, Украине невыгодно, чтобы произошел дефолт.

"Второе: выгоден нам дефолт или невыгоден - это вопрос математики. По моему мнению, невыгоден. Будет дороже. Мы можем даже это увидеть в таких "ролловерах" - если раньше долг был по меньшим процентам, а теперь по более высоким. Если мы сделаем дефолт, проценты на следующий долг вырастут еще больше, или будет инфляция или суперинфляция - и это тоже налог на всех, потому что все заплатят из-за того, что будут высокие цены", - подытожил он.

Читайте: Советник главы ОП Милованов: печатать деньги не получится

Автор: 

дефолт (435) МВФ (3334) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
+8
посылатели мвф, главное чтоб барыги перестали красть 1-2-3 ввп и денег будет завались, по $4000 каждому... так вроде говорили. а как тока порох уйдет пенсия сразу удвоится, а потом в 7 раз
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11.12.2020 10:47
+7
все заплатят за то, что 46% идиотов проголосовали в 2019 году за недоробло из квартала
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11.12.2020 10:52
+3
все заплатят бене...почему же ему невыгоден
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11.12.2020 10:49
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Глибока думка. Чи це заперечення з вікон Овертона? Баня сказав корисно, значить корисно.
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11.12.2020 10:47 Ответить
посылатели мвф, главное чтоб барыги перестали красть 1-2-3 ввп и денег будет завались, по $4000 каждому... так вроде говорили. а как тока порох уйдет пенсия сразу удвоится, а потом в 7 раз
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11.12.2020 10:47 Ответить
все заплатят бене...почему же ему невыгоден
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11.12.2020 10:49 Ответить
зеленое гуано должно ответить и за "высокие проценты", которые оно вынимает из карманов граждан Украины!
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11.12.2020 10:51 Ответить
той, хто зберіг СКВ - той перестрахувався.
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11.12.2020 10:52 Ответить
все заплатят за то, что 46% идиотов проголосовали в 2019 году за недоробло из квартала
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11.12.2020 10:52 Ответить
бородатая няня с пасынком тоже заплатит?...
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11.12.2020 10:53 Ответить
"Дефолт невыгоден для Украины, все заплатят из-за того, что будут высокие цены, - советник главы ОП Милованов" - выгоден, невыгоден, Коломойский сказал дефолт, значит дефолт.
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11.12.2020 10:57 Ответить
Судьи Украины хотят жрать ...
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11.12.2020 11:01 Ответить
люди хотя бы в нижнем белье остануться, или разденете до гола
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11.12.2020 11:02 Ответить
и вообще; нашему правительству пандемия,, манна небесная. Особенно когда умирают пожилые люди (пенсионеры). Война, то же самое, только тут речь о патриотах. халява. там не нужно платить а сдесь некому будет бастовать и наказивать преступников во власти и пусть мне кто то докажет обратное.......
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11.12.2020 11:09 Ответить
Вот и произнесено это слово- " дефолт".
Что-то это мне не нравится.😒
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11.12.2020 11:15 Ответить
А у Милованова есть пример страны, которой дефолт был выгоден?
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11.12.2020 11:19 Ответить
Ну, допустим, не все заплатят!
Кто то еще и наварится. В первую очередь те, чьи деньги в офшорах.
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11.12.2020 12:27 Ответить
А на стадіоні про дефолт Зеля не говорив.
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11.12.2020 14:55 Ответить
 
 