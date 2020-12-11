Дефолт невыгоден для Украины, все заплатят из-за того, что будут высокие цены, - советник главы ОП Милованов
Украина использует различные механизмы для решения проблем с Международным валютным фондом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник главы ОП Тимофей Милованов.
"Постоянно происходит то, что называется rollover - когда выплачивается часть долга, и на новых условиях берется в долг часть, мы что-то выплачиваем и берем новое. Это и есть то, что называется реструктуризацией. Различные механизмы для этого используются. Также был выкуп варрантов, например, летом или осенью, то есть определенные механизмы используются", - отметил Милованов.
По словам советника главы ОП, Украине невыгодно, чтобы произошел дефолт.
"Второе: выгоден нам дефолт или невыгоден - это вопрос математики. По моему мнению, невыгоден. Будет дороже. Мы можем даже это увидеть в таких "ролловерах" - если раньше долг был по меньшим процентам, а теперь по более высоким. Если мы сделаем дефолт, проценты на следующий долг вырастут еще больше, или будет инфляция или суперинфляция - и это тоже налог на всех, потому что все заплатят из-за того, что будут высокие цены", - подытожил он.
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Что-то это мне не нравится.😒
Кто то еще и наварится. В первую очередь те, чьи деньги в офшорах.