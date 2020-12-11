По материалам контрразведки СБУ суд Луганщины вынес обвинительный приговор за госизмену руководительнице одного из областных госучреждений. ФОТО

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины Беловодский районный суд Луганской области вынес обвинительный приговор за государственную измену руководительнице структурного подразделения одного из областных государственных учреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики установили, что чиновницу завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам. Женщину задержали боевики на КПВВ "Станица Луганская" и передали сотруднику ФСБ РФ, и, с помощью шантажа и психологического давления заставили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

Фото: сайт СБУ

"Представитель вражеской спецслужбы отработал чиновнице задачи по сбору информации о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти. Полученные сведения она должна была передавать куратору лично во время очередных пересечений линии разграничения.

После возвращения на контролируемую государством территорию женщина была уличена контрразведчиками при попытке выполнить полученную от российской спецслужбы задачу и добровольно сообщила о всех обстоятельствах своей вербовки", - сказано в сообщении.

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Суд признал гражданку Украины виновной в подготовке к госизмене. При этом, учитывая, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности.

Досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

"Очередной раз призываем граждан Украины воздержаться от посещения ВОТ и отмечаем, что особый интерес для врага представляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным тайнам.

Также напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. В то же время, согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задания", - добавили в пресс-службе СБУ.