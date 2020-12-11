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Новости Силовики
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По материалам контрразведки СБУ суд Луганщины вынес обвинительный приговор за госизмену руководительнице одного из областных госучреждений. ФОТО

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины Беловодский районный суд Луганской области вынес обвинительный приговор за государственную измену руководительнице структурного подразделения одного из областных государственных учреждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики установили, что чиновницу завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам. Женщину задержали боевики на КПВВ "Станица Луганская" и передали сотруднику ФСБ РФ, и, с помощью шантажа и психологического давления заставили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

По материалам контрразведки СБУ суд Луганщины вынес обвинительный приговор за госизмену руководительнице одного из областных госучреждений 01

Фото: сайт СБУ

"Представитель вражеской спецслужбы отработал чиновнице задачи по сбору информации о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти. Полученные сведения она должна была передавать куратору лично во время очередных пересечений линии разграничения.

После возвращения на контролируемую государством территорию женщина была уличена контрразведчиками при попытке выполнить полученную от российской спецслужбы задачу и добровольно сообщила о всех обстоятельствах своей вербовки", - сказано в сообщении.

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Суд признал гражданку Украины виновной в подготовке к госизмене. При этом, учитывая, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности.

Досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

"Очередной раз призываем граждан Украины воздержаться от посещения ВОТ и отмечаем, что особый интерес для врага представляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным тайнам.

Также напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. В то же время, согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задания", - добавили в пресс-службе СБУ.

контрразведка (496) правоохранительные органы (2969) СБУ (19878) силовики (2798) государственная измена (1535) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+3
А зачем госслужащих пропускают в ОРДЛО? Или они думаюют что ФСБ не в курсе что они госслужащие и могут обладать специфическими знаниями..?
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11.12.2020 10:57
+2
А тут все зрозуміло... Ніхто і ні защо не поніс покарання. Окозамилювання, як завжи. А формулювання як вам подобається - "в підготовці держзради"....... Це як ? Або є держзрада або її не має.
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11.12.2020 11:45
+2
контрольные органы , а почему вы держслужбовцев допущеных к державной тайне , спокойно разрешаете и пропускаете в лугандон. я понимаю что у них там родня, но тогда пусть уходят с госслужбы на работу в часные структуры и ездят хоть в северную корею.... вам не кажется , что именно вы своим пофигизмом это допустили...и в этом виноваты? а потом рапорт ете сами о своих победах в виде выявления шпионов. офигенные дрстижения панове. .. и второе, а не йух всякую шелупонь и поофурсеток на госслужбу брать! я так понимаю эта передком госслужбу себе пробила?
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11.12.2020 12:10
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А зачем госслужащих пропускают в ОРДЛО? Или они думаюют что ФСБ не в курсе что они госслужащие и могут обладать специфическими знаниями..?
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11.12.2020 10:57 Ответить
некой руководительнице некого предприятия. ну очень интересные и. конкретные новости. а главное что все поняли, кто, от куда и за что. МОЛОДЦИ!!!!!!!!!!!!!!
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11.12.2020 10:59 Ответить
А тут все зрозуміло... Ніхто і ні защо не поніс покарання. Окозамилювання, як завжи. А формулювання як вам подобається - "в підготовці держзради"....... Це як ? Або є держзрада або її не має.
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11.12.2020 11:45 Ответить
если кто то , кое где, у нас порой..... жившие при совке надеюсь помнят эту ментовскую песню. вот и у нас такой же совок.... еще и морду шпионке прикрыли. а ведь этотвы контрразведчики ё на держслужбу сами отбирали и рекомендовали..... короче - служба дни и ночи.....
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11.12.2020 12:15 Ответить
на чем можно погореть? опять долбаные пенсии для сепаров оформить? так сам недо-преЗЕдент работает в режиме сдачи..
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11.12.2020 11:52 Ответить
загран паспорта для лугандона оформлять. быстро, качественно и за бабки зеленые......
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11.12.2020 12:17 Ответить
ты знаешь, таки да! инфа по Крыму о био-паспортах гуляет несколько лет.живут же люди! а мы - так, мелочь, быдлота неотесаная, "майданутые" на всю голову...
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11.12.2020 13:07 Ответить
Черговий сєпар на волі, а Торнадо сидить...
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11.12.2020 12:02 Ответить
контрольные органы , а почему вы держслужбовцев допущеных к державной тайне , спокойно разрешаете и пропускаете в лугандон. я понимаю что у них там родня, но тогда пусть уходят с госслужбы на работу в часные структуры и ездят хоть в северную корею.... вам не кажется , что именно вы своим пофигизмом это допустили...и в этом виноваты? а потом рапорт ете сами о своих победах в виде выявления шпионов. офигенные дрстижения панове. .. и второе, а не йух всякую шелупонь и поофурсеток на госслужбу брать! я так понимаю эта передком госслужбу себе пробила?
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11.12.2020 12:10 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
А вот интересно, Клим(Чугун)кин в бытность министром иносранных делов папу с мамой на Курщине не проведывал? А его благоверная - тогдашняя заместитель руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции, руководитель департамента внешней политики Администрации Президента Украины родного папу - советского генерала в отставке, награждённого в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и проживающего в Крыму, - не навещала? Или может проживавшая под одной крышей с Порохатым Барыгою невестка в бытность его гарантом у маменьки с папенькой в Санкт-Петербурге не гостила? И т.д., и т.п.
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11.12.2020 12:52 Ответить
Вообще-то идёт война и есть линия фронта ... и госчинуша , как никак , представитель Украины .
Поэтому -- судить нужно не только саму чиновницу , но и тех , кто её назначил , если он знал, что у неё "семейные дела" по ту сторону фронта .

Если есть "семейные дела" , то работай в частном секторе ...
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11.12.2020 12:57 Ответить
согласен на 100% а если еще учесть что госчиновники допущены к гостайне так и на 200. без сомнения тут нужно драть органы допустившие ё к госслужбе.... как говорил МЖванецкий - тщательнее надо ребята!
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11.12.2020 13:22 Ответить
 
 