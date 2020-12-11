В ВСУ зафиксирован 31-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 162 инфицированных, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 11 декабря в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 3106 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование медсил, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 31 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала.

По имеющейся информации больной имел сопутствующие хронические заболевания.

Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выявлены 162 новых случая COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 16 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 146 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 8 687 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 561 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 59 человек.

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